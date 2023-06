Tina Šutej osma na diamantni ligi v Parizu, padla dva svetovna rekorda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Faith Kipyegon je na 1500 m svetovni rekord izboljšala že prejšnji petek na diamantnem mitingu v Firencah (3:49,11). Tokrat je v francoski prestolnici izboljšala prejšnji zgodovinski dosežek Etiopijke Letesenbet Gidey (14:06,62) iz leta 2020; Etiopijka je bila tokrat druga (14:07,94).

Faith Kipyegon je znova tekla svetovni rekord. Foto: Reuters

Dvaindvajsetletni Lamecha Girma pa je popravil prejšnji najboljši čas v zgodovini, ki je bil doslej v lasti Saifa Saaeeda Shaheena iz Katarja (7:53,63). Ta je bil pred prestopom v novo državljanstvo Kenijec Stephen Cherono, sedaj nekdanji rekord je tekel leta 2004.

Dvaindvajsetletni norveški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen, olimpijski zmagovalec na 1500 m, je v teku na dve milji (okrog 3,2 km) postavil najboljši čas v zgodovini. S časom sedmih minut in 54,10 sekunde je v neolimpijski disciplini, ki je redko na programih velikih mitingov, izboljšal prejšnji dosežek Kenijca Daniela Komena (7:58,61) iz leta 1997.

Najboljše letošnje izide na svetu so dosegli Britanka Keely Hodgkinson z 1:55,77 na 800 m, ki je pred tedaj srebrno Anito Horvat zmagala na dvoranskem EP marca letos v Istanbulu, na 110 m ovire Američan Grant Holloway (12,98), ter prav ob koncu na 800 m Kenijec Emmanuel Wanyonyi (1:43,27).

Na 100 m sta pod desetimi sekundami tekla le svetovni prvak, Američan Noah Lyles (9,97), in Kenijec Ferdinand Omanyala (9,98), olimpijski zmagovalec iz Italije Marcell Lamont Jacobs je bil po dolgem tekmovalnem premoru sedmi, predzadnji (10,21).

Šutejeva osma

Tina Šutej je začetno višino, 4,31 m, preskočila prvič, na 4,46 m pa ji ni uspelo, da bi ponovila uvodni dosežek. Pet tekmovalk je bilo uspešnih v prvem skoku na drugi višini in so tako prehitele slovensko rekorderko, ki je po uspešnem drugem skoku napredovala na višino 4,61 m.

Tedaj si je delila šesto mesto, deset tekmovalk pa je bilo še vedno v konkurenci. Letvico na 4,61 m je Šutej tudi prvič podrla. Edina, ki je v prvem poskusu preskočila to višino, je bila Finka Wilma Murto, lani evropska prvakinja na prostem v Münchnu, marca letos pa je na dvoranskem EP za zlato edina premagala Tino Šutej.

Ta je podrla letvico tudi v drugem skoku, prek nje sta bili tedaj le še Avstralka Nina Kennedy, bronasta na lanskem SP, in Sandi Morris iz ZDA. V tretjem skoku je bila drugič uspešna še francoska prvakinja Margot Chevrier.

Tina Šutej je letvico na 4,61 m podrla tudi v tretjem skoku in končala tekmovanje. Na obeh prejšnjih tekmah te najvišje serije tekmovanj v sezoni, ki sta bili v Dohi in Firencah, je zasedla drugo mesto, pred njo je bila obakrat le Američanka Katie Moon, aktualna olimpijska in svetovna prvakinja.

Tekma se je odločila na 4,77 m, ki jo je edina, v prvem poskusu, preskočila Nina Kennedy. Foto: Guliverimage

Slednja je 4,61 m preskočila tretjič, kot tudi njena rojakinja Emily Gorve. Tekmovanje na 4,71 m je tako nadaljevalo pet atletinj, Šutej pa si je osmo mesto delila z nekdanjo olimpijsko in svetovno prvakinjo Katerino Stefanidi iz Grčije, ki je bila dvakrat tudi evropska prvakinja na prostem.

Tekma se je odločila na 4,77 m, ki jo je edina, v prvem poskusu, preskočila Nina Kennedy. S tem je prvi poraz v sezoni na prostem doživela Moon, ki je bila s 4,71 m tretja, pred njo je bila z enakim dosežkom v manj skokih Chevrier.

Šutej je imela prejšnji teden pred tekmo v Firencah obilo težav z bolečinami v hrbtu, ki so se razširile po telesu, vendar je naslednji dan vseeno uspešno nastopila z osvojenim drugim mestom (4,71 m) za Moon. Po sedemurni vožnji je Šutej že naslednji dan nastopila na ekipnem državnem prvenstvu v Slovenj Gradcu. Za zmago je preskočila 4,60 metra.

Naslednji diamantni miting bo 15. junija v Oslu, sledile bodo evropske igre na Poljskem.

