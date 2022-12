Diamantna liga leta 2023 s 15 tekmami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo tekmovanja je danes objavilo seznam prizorišč elitnega atletskega tekmovanja, diamantne lige. Naslednje leto se bodo atleti merili na 15 tekmah, prva bo v Dohi 5. maja, zadnja pa v ameriškem Eugenu 16. in 17. septembra.

Kot so sporočili iz vodstva tekmovanja, bo koledar za sezono 2023 pomenil preskok v zgodovini lige. V 14-letni zgodovini najmočnejših atletskih tekmovanj namreč še ni bilo toliko tekem, 15 jih bo razdeljenih v 12 držav gostiteljic, prvič pa bo finalna odločitev v ZDA. Tja se bodo uvrstili najboljši na prejšnjih 14 tekmah v sezoni, tekma v Oregonu bo tudi edina dvodnevna na koledarju.

Na koledarju je spet tudi memorialna tekma Kamile Skolimowske v poljskem Chorzowu, ki so jo na letošnji koledar uvrstili naknadno po odpovedi kitajskih prizorišč, zdaj pa je dobila status stalne prirediteljice za naslednjih pet let.

V letu 2023 se vračata tudi kitajski prizorišči. Šanghaj in Shenzhen bosta atlete gostila konec julija in v začetku avgusta, pred svetovnim prvenstvom v Budimpešti.

Kot so poudarili v vodstvu tekmovanja, koledar še ni dokončen in lahko še doživi kakšno spremembo, povezano tudi z morebitnimi zdravstvenimi zapleti po svetu v naslednjem letu. Podrobnejše urnike tekmovanj na posameznih prizoriščih pa bodo predstavili do konca leta.

Koledar diamantne lige 2023:

5. maj: Doha/katar

28. maj: Rabat/Maroko

2. junij: Rim/Italija

9. junij: Pariz/Francija

15. junij: Oslo/Norveška

30. junij: Lozana/Švica

2. julij: Stockholm/Švedska

16. julij: Chorzow/Poljska

21. julij: Monako/Monte Carlo

23. julij: London/Velika Britanija

29. julij: Šanghaj/Kitajska

3. avgust: Shenzhen/Kitajska

31. avgust: Zürich/Švica

8. september: Bruselj/Belgija

16.-17. september: Eugene/ZDA