Danes na delu Čeh in Šutejeva

Slovenska rekorderja Kristjan Čeh in Tina Šutej bosta nocoj nastopila na finalu diamantne lige v Zürichu. Čeh bo branil skupno vodstvo v metu diska, Šutejeva pa je v seštevku discipline sedma. Največja serija svetovnih mitingov se je v tem švicarskem mestu sicer začela že v sredo.

Prvič v zgodovini diamantne serije je finale v enem mestu, ni pa na enem prizorišču. Prvih sedem disciplin so pripravili na trgu Sechseläutenplatz ob obali Ženevskega jezera, preostalih 25 pa bo danes na slovitem stadionu Letzigrund.

Ptujčan v Zürichu še ni tekmoval, prav tako ne v finalu diamantne lige. Ima pa priložnost, da že v svojem prvem finalu diamantne lige osvoji 30.000 ameriških dolarjev (25.287 evrov) za skupnega zmagovalca in dobi 35 cm visok pokal, ki je težak 4,8 kg ter ima na vrhu diamant.

Na zaključno tekmo diamantne serije se je uvrstil s 26 točkami, drugi je švedski olimpijski zmagovalec Daniel Stahl, ki zaostaja dve točki (24).

Šutejeva je sedma na lestvici skoka s palico z desetimi točkami in bo med šesterico finalistk nastopila kot rezerva. Po delitvi petega mesta na OI in srebrni medalji na OI v Tokiu je to nova potrditev uspešne sezone Šutejeve, ki je v svetovnem vrhu ostala kljub poškodbi.