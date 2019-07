Coe edini kandidat za predsednika Iaaf

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volitve bodo na 52. kongresu Iaaf 25. in 26. septembra, ko bodo tik pred svetovnim prvenstvom v Dohi določili še štiri podpredsednike in 13 individualnih članov sveta zveze.

Dvainšestdesetletni Coe je bil na mesto predsednika svetovne atletike prvič izvoljen 19. avgusta 2015 v Pekingu, ko je v glasovanju gladko ugnal prav tako nekdanjega atletskega zvezdnika, Ukrajinca Sergeja Bubka. Ta je tokrat od kandidature odstopil že pred časom.

Coe, olimpijski prvak na 1500 metrov iz let 1980 in 1984, je Iaaf pred štirimi leti prevzel iz rok tedaj 82-letnega Senegalca Lamina Diacka, ki s položaja sestopil po kar 16 letih na čelu in je bil pozneje obtožen številnih korupcijskih dejanj.

Leta 2012 je bil Coe tudi predsednik organizacijskega komiteja olimpijskih iger v Londonu.