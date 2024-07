Ptujčan Kristjan Čeh, evropski prvak in svetovni podprvak, je v kraju Johvi v Estoniji, na svoji zadnji tekmi pred atletskimi boji na olimpijskih igrah v Parizu v metu diska zmagal s 66,57 metra.

"Bil je soliden nastop, ni bil pa nekaj posebnega, tudi konkurence ni bilo prave. To je bila trening tekma pred OI. Bil sem še utrujen po zadnjih treningih. Je pa še dva tedna do nastopa v Parizu, dovolj časa, da se spočijem. Nadaljevali bomo s treningi tehnike, ki sem jo imel danes kar stabilno. Začel sem z metom prek 65 m, nato se disk poslal v mrežo, imel prestop ter končal z meti prek 66 m, 63 in zaključek znova prek 66 m," je povedal Kristjan Čeh.

Osebni in slovenski rekord, s katerim je izenačen na petem mestu v zgodovini discipline, postavil 16. junija 2023 prav v Johviju, kjer je vrgel 71,86 metra. Na OI bo tekmoval drugič, brez trenerja je zasedel 5. mesto v Tokiu pred tremi leti. Nato ni zapuščal zmagovalnega odra na velikih tekmah, nizal je zmage na diamantnih ligah in drugih tekmah.

"Na OI v Parizu načrtujem dobro formo, dobre tehnične mete in tako lahko disk daleč leti. Ne razmišljam še o zmagovalnem odru, marsikaj se lahko zgodi, tudi nepričakovanega. Moj cilj ta čas je le dobra forma," je dodal Čeh. Na OI bo iz estonskega Tallinna, kjer trenira in večji del leta živi z zaročenko Anno Mario Orel, odšel 3. avgusta, dva dni pred kvalifikacijami v metu diska.

