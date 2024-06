Čeh odločno v boj za medaljo

Kristjan Čeh je v kvalifikacijah v prvi seriji vrgel 65,64 m in nato zadnja dva meta izpustil. S tem sicer ni dosegel avtomatične kvalifikacijske norme za finale 66 m, a je imel najboljši dosežek skupine. Drugi v skupini B je bil olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske s 63,79 m. Najboljši v prvi skupini in skupno je bil branilec naslova in svetovni rekorder Mykolas Alekna iz Litve s 67,50 m.

"Kvalifikacije so najbolj stresen del prvenstev. Imel sem dober nastop, že na okrevanju sem vrgel prek 66 m, nato pa v prvi seriji skoraj ponovi to daljavo. Zato sem potem kar končal. Imel sem stabilne mete. Prvič bosta v metu diska kvalifikacije in finale v enem dnevu. Mislim, da to ne bo težava in se bom zlahka pripravil tudi na večerni nastop," je ob tem povedal Čeh, ki se bo ob 21. uri podal v lov za odličje.

