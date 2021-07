AZS na skupščini izvolila nove nadzornike

Kandidirali so še Andrej Brinar (Pomurje Murska Sobota), Matej Pogačar (Slovan Ljubljana) in Črtomir Špacapan (Gorica), Predsednik AZS Roman Dobnikar je dejal, da jih bodo vseeno vključili v delo zveze. To je bila tudi edina vsebinska točka dnevnega reda.

Razrešili nadzorni odbor

Brez glasu proti so potrdili tudi zapisnik prejšnje seje skupščine, ki je bila 28. maja letos. Tedaj so z veliko večino potrdili poročilo o lanskem delu zveze, tudi finančno, ki ga je potrdil neodvisni revizor, pa tudi načrte za letos. Razrešili so tudi nadzorni odbor, ki je po mnenju nekaterih številnih razpravljavcev ne le prekoračil pooblastila, ampak deloval mimo pravil.

Dotlej je bil predsednik NO Tomaž Jarc, ki je v konec maja razpravi ponavljal očitke o nepravilnosti v delovanju vodstva zveze. Dejal je, da niso dobili vseh gradiv in da zato niso mogli narediti poročila. Ob samem koncu zasedanja je v glasovanju za razrešitev NO to potrdilo 43 delegatov, trije so bili proti, šest pa je bilo vzdržanih.

"NO je ohromil delovanje AZS"

Direktor AZS Nejc Jerša je tedaj na očitke Jarca odgovoril z gradivi, tabelami in preglednicami. Dejal je, da je NO od marca skupaj poslal 180 strani dokumentov in gradiv. "Razočaran sem nad ravnanjem NO, ki je ohromil delovanje AZS z neupravičenimi napadi na predsednika, direktorja in UO AZS. Z neutemeljenimi in izmišljenimi stvarmi, bilo je kar grozljivo, vedno nove zahteve NO, pa nobenih dokazov," je med drugim konec maja povedal Uroš Verhovnik. Še pred glasovanjem o razrešitvi NO se je vsem opravičila dosedanja članica NO Tina Fratina Žagar.

Za razrešitev NO je bilo nato 43 delegatov, trije so bili proti, šest pa je bilo vzdržanih. Roman Dobnikar je bil 26. novembra lani ponovno izvoljen za predsednika, zvezo pa vodi od leta 2015. Ob stoodstotni volilni udeležbi je bil med rekordnimi štirimi kandidati izvoljen že v prvem krogu, ko je dobil 40 od 75 glasov. Klemen Boštjančič je dobil 24 glasov, Peter Kukovica, ki se je tretjič potegoval za predsednika, devet, Stojan Nikolić pa dva. Številni delegati so konec maja menili, da je imelo dogajanje, tudi delovanje prejšnjega NO, v mesecih pred majsko skupščino ozadje prav v teh volitvah.

Preberite še: