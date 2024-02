AZS ima novega predsednika strokovnega sveta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lado Mesarič je na mestu predsednika strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (AZS) sporazumno zamenjal Alberta Šobo, so soglasno odločili na seji v Ljubljani, za to odločitev je glasoval tudi Šoba. Na seji so tudi ugotovili, da bodo za leto 2023 dosegli rekordnih dva milijona evrov prihodkov.