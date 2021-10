Tina Šutej: Za mano je super sezona, najboljša do zdaj

Za najboljšo slovensko skakalko s palico Tino Šutej je najboljša sezona v karieri. Foto: A. T. K. Najboljša slovenska skakalka s palico Tina Šutej je pretekli sezoni prisodila oceno osem.

"Za mano je super sezona, definitivno najboljša do zdaj. Zelo sem srečna, da se je iztekla tako, kot se je, saj je zaradi vnetja tetive še junija precej slabo kazalo.

Osvojila sem srebrno medaljo na evropskem dvoranskem prvenstvu, poleg tega sem za konec sezone uspela skočiti še državni rekord (na ekipnem prvenstvu v atletiki je preskočila 4,76 m, op. a.). Kaj je zmanjkalo do desetice? Zagotovo medalja z olimpijskih iger in da bi lahko celo sezono tekmovala brez bolečin," je v sproščenem okolju hotela Bohinj, kjer je najboljše slovenske atlete s svojim kulinaričnim znanjem in kreativnostjo razvajal njihov atletski kolega Bruno Šulman – d’Broonch, zmagovalec MasterChef Slovenija 2021, razlagala članica celjskega Kladivarja.

Marca je postala evropska dvoranska podprvakinja v skoku s palico. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nadležne bolečine

Kljub težavam s tetivo je uspela ohraniti pozitivno držo in storila vse, da bi se stanje popravilo.

"Pred olimpijskimi igrami sem v Čatežu obiskovala reprezentančnega fizioterapevta, tudi v Velenju sem opravljala terapije, tako da je za mano res veliko dela na tem področju. Pred olimpijskimi igrami se je stanje res izboljšalo, še vedno sem sicer čutila bolečine na sami tekmi, a je bila bolečina znosna, ni me motila in se z njo nisem obremenjevala. Po olimpijskih igrah se je stanje še izboljšalo in zdaj, ko je sezona končana in že dva tedna ne treniram, je stanje res precej zadovoljivo.

Tudi ta teden sem v Čatežkih toplicah, kjer s fizioterapevtom izvajava preventivne terapije, s čimer bi rada dosegla, da se z začetkom treningov bolečine ne bi spet vrnile. Težava, ki me daje, je kronično vnetje tetive, kar pomeni, da bi se stanje dalo sanirati brez težav, a bi to pomenilo, da bi se morala prenehati ukvarjati z vrhunskim športom, kar pa za zdaj še ni opcija. Bolečina se pojavlja že pet let, a vmes je tudi kakšna sezona, ko se stanje povsem umiri. Žal ne vem točno, zakaj se mi to dogaja in kaj je sprožile za poslabšanje stanja."

Šutejeva v pogovoru s troskokačico Nejo Filipič. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Ne more vsak biti prvi"

Dvaintridesetletna Šutejeva se je z mislimi ustavila tudi pri vrhuncu letošnje sezone, olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je osvojila 5. mesto.

"Dosežek je lep. Dejstvo je, da ne more vsak biti prvi, čeprav si vsi želimo biti najboljši. V finalu me je zmotilo zelo hitro dvigovanje letvice, a sem to hitro prebolela. Verjetno se bo to zgodilo še na kakšni veliki tekmi in na to moram biti pripravljena. Kar zadeva dela s strokovnjaki za mentalno pripravo, sem pred nekaj leti obiskala nekaj terapij s hipnozo, a me ni pritegnilo, sem pa že razmišljala o tem, da bi sodelovala s psihologom, a se za ta korak še nisem odločila. Ni sicer nobenega razloga, zakaj se ne bi, saj se zavedam, da so takšni posveti v vrhunskem športu nekaj povsem vsakdanjega in da so lahko športniku v veliko pomoč. Morda bi se to res splačalo poskusiti v obdobju do naslednjih olimpijskih iger. Morda potrebujem ravno to piko na i," razmišlja Šutejeva.

Šutejeva je za konec sezone skočila še nov državni rekord. Na ekipnem prvenstvu v atletiki je preskočila 4,76 m. Foto: Peter Kastelic/AZS

Sezona 2022 prinaša kar tri vrhunce

Pred atletinjo, ki je znana tudi po tem, da na prizorišča v Evropi (do razdalje tisoč kilometrov) s trenerjem Milanom Kranjcem potuje z avtom, saj je letalski transport palice pogosto precej zapleten in drag, so v sezoni 2022 kar trije vrhunci. Najprej svetovno dvoransko prvenstvo, nato pa še svetovno in evropsko prvenstvo na prostem.

"Normo za vsa tri tekmovanja že imam, tako da sem lahko sproščena in tempiram formo za pomembne tekme. Čaka me pestro leto. Upam, da bo zdravo," trka na les Šutejeva.

Maruša Mišmaš Zrimšek je ponosna, da ji je kljub vsem težavam s poškodbo zadnje stegenske mišice na olimpijskih igrah v Tokiu uspela takšna predstava. Foto: Peter Kastelic/AZS

Maruša Mišmaš Zrimšek s psihološko pripravo in fizioterapijo premagala težave na vrhuncu sezone

Tudi Maruša Mišmaš Zrimšek se z veseljem ozira na preteklo sezono. "Res sem srečna, da mi je na vrhuncu sezone, olimpijskih igrah uspelo nastopiti, kot mi je, da sem dosegla šesto mesto in državni rekord, ker sem imela res veliko težav z zadnjo stegensko mišico, ki me še vedno spremlja. V Tokiu sem bila res dobro pripravljena in kljub bolečini s pomočjo tako psihološke priprave kot fizioterapije uspela vse to premagati in nastopiti po najboljših močeh," se je ozrla na najlepši trenutek sezone – tek na 3.000 metrov zapreke na olimpijskih igrah.

Na 3.000 metrov zapreke je v Tokiu pritekla na šesto mesto. Foto: Reuters

Ne želi prehitevati dogodkov

Zaradi poškodbe stegenske mišice je sezono končala predčasno, trenutno je še vedno v fazi rehabilitacije.

Obžaluje le, da je morala sezono zaradi poškodbe končati predčasno. Foto: Anže Malovrh/STA "Kar obžalujem, je, da sem morala tako hitro zaključiti sezono. Želela sem nastopiti še na kakšni diamantni ligi, v finalu diamantne lige, a sem morala vse to odpovedati. Zdaj je čas, da poškodbo res dobro saniram in potem nadaljujem naprej. Imam čas za sanacijo, ne želim hiteti, ker se naslednja sezona začne poleti. Morda bom nastopila tudi v dvorani, a o tem se bomo še odločili," pravi 26-letnica, ki je sprostitev poiskala v povsem novem športu, golfu. "Ker ne morem teči, sem si zaželela nekaj, ob čemer bi se lahko mentalno sprostila, odmislila stvari. Golf se mi je zdel zabaven in res je, nikakor pa ne gre za lahek šport, če se komu na prvi pogled tako zdi."

Brez skrbi, še naprej ostaja predana atletiki. Naslednjo sezono jo čakata dve veliki tekmovanji, julija svetovno prvenstvu v Eugenu, avgusta še evropsko prvenstvo v Münchnu: "To sta dva velika cilja prihodnje sezone, na obeh bi rada nastopila najbolje, kar se da."

Neja Filipič je olimpijske igre v Tokiu zgrešila za en centimer, a slaba volja ni bila dolgo prisotna, povsem ob koncu sezone si je z osebnim rekordom (14,37) zagotovila oziroma potrdila vstopnice za vsa večja tekmovanja prihodnje sezone. Foto: Peter Kastelic/AZS

Troskokačica Neja Filipič olimpijske igre zgrešila za mišji rep

"Ne morem reči, da je bila sezona slaba. Moj cilj so bile sicer olimpijske igre, zgrešila sem jih za mišji rep (en centimeter, op. a.), a kljub temu sem na koncu sezone dosegla želeno mejo in skočila tako dobro, da sem izpolnila norme za svetovno in evropsko prvenstvo, ki veljajo za prihodnje leto. Povprečje skokov sem imela na večini tekem zelo dobro," ob pogledu na končano sezono pravi troskokačica Neja Filipič, ki si je sredi septembra v Zagrebu z osebnim rekordom (14,37 metra) zagotovila vstopnico za vsa največja tekmovanja leta 2022.

Sredi septembra si je v Zagrebu z novim osebnim rekordom zagotovila nastop na obeh večjih prvenstvih v prihodnjem letu. Foto: Guliverimage "Svetovno dvoransko prvenstvo, svetovno na prostem, evropsko prvenstvo, sezona bo dolga in naporna, a se je že veselim," pogleduje proti največjim izzivom prihodnje sezone, pa tudi v nekoliko bolj oddaljeno prihodnost.

Pariz bo glavna motivacija

Glavna motivacija v prihodnjih treh letih bodo OI v Parizu. Foto: Guliverimage "Tokio sem letos zgrešila za en centimeter. Ni me pretirano potrlo, nisem takšen človek, raje sem takoj začela gledati proti Parizu, ki bo že čez tri leta, tako da to obdobje do naslednjih olimpijskih iger ne bo tako dolgo. Pariz bo skozi naslednja tri leta moja glavna motivacija," še pravi 26-letnica, ki uspešno združuje študij farmacije in šport.

Pred njo je še zaključek magistrske naloge, ob tem pa izkušnje za življenje po atletiki nabira še v farmacevtskem podjetju.

Luka Janežič: Še vedno sem konkurenčen

"Glede na to, kar vse se je letos dogajalo in glede na vse okoliščine, moram sezono oceniti z dobro osmico,"v pravi Luka Janežič, slovenski rekorder v teku na 400 m. Foto: Peter Kastelic/AZS

Oceno osem je tako kot naša prva sogovornica pretekli sezoni prilepil tudi slovenski rekorder na 400 metrov Luka Janežič.

"Glede na to, kar vse se je letos dogajalo in glede na vse okoliščine, moram sezono oceniti z dobro osmico. Razlog, zakaj ne morem govoriti o oceni deset, je, čeprav je bila to moja najboljša sezona po letu 2017, je poškodba iz začetka sezone. Poškodovan (gre za poškodbo leve stegenske mišice, op. a.) sem bil že pozimi, pa sem kljub temu tekel v finalu tudi v zimskem obdobju, kar je bil zelo velik uspeh. Poškodba se je na žalost ponovila. Že na prvi tekmi poletne sezone sem štartal poškodovan …" je o težavi, ki je rdeča nit zadnje sezone, spregovoril Janežič.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Kljub temu je to sezona, ki se je bo z veseljem spominjal. "Dokazal sem, da sem še vedno konkurenčen in da še vedno zmorem," je povedal 25-letni atlet iz Vodic, ki tekmuje za atletski klub Kladivar iz Celja.

Tako kot za Mišmaš Zrimškovo in Šutejevo, Anito Hrovat, Majo Mihalinec Zidar, Klaro Lukan in Kristjana Čeha, je bil tudi za Janežiča vrhunec sezone olimpijski spektakel v Tokiu.

Lekcija iz Tokia: Slovenci smo, malo nas je, a se da!

"Kljub omejitvam zaradi covid-19 so bile te igre res zelo posebne. Manjkali so sicer navijači, ki ti vlijejo dodatno energijo, nikoli pa ne bom pozabil veselja olimpijskih zmagovalcev. Še danes se spomnim dne, ko je Benjamin Savšek postal olimpijski prvak. Atleti smo bili takrat še v pripravljalnem kampu, in ne v olimpijski vasi, tekmo smo spremljali po televiziji. Takšni uspehi te podžgejo, zaveš se, da se vendarle da. Slovenci smo, malo nas je, a se da!

Foto: Anže Malovrh/STA

Tako pozitivno nastrojen sem se potem odpravil v olimpijsko vas, da težko opišem. Tudi moj nastop je bil super. Končno se mi je spet odprlo, da sem tekel dobro, se prebil v polfinale (15. mesto) in celo izboljšal rezultat iz Ria… Tako kot imam Rio v res lepem spominu, bom imel tudi Tokio," je sklenil varovanec Roka Predaniča, ki je pred dnevi skupaj z reprezentančnim kolegom Žanom Rudolfom navduševal na dobrodelni nogometni tekmi, kjer so zvezdniki iz vseh mogočih športnih zvrsti za Fundacijo Miroslava Cerarja pomagali zbrati 120 tisoč evrov. Zbrana sredstva bodo namenjena športnemu udejstvovanju otrok iz socialno šibkega okolja.