V boj za atletsko SP 2025 še Nairobi

"Uradno smo oddali kandidaturo za organizacijo svetovnega prvenstva do petka, 1. oktobra, ko je bil rok Svetovne atletike," je za francosko agencijo AFP povedal Jackson Tuwei, predsednik kenijske atletske zveze.

"Leta 2017 in avgusta letos smo na stadionu Kasarani gostili dve zelo uspešni mladinski svetovni prvenstvi, kjer so mladi športniki dosegli številne svetovne in osebne rekorde," je dodal.

"Iz organizacije teh dveh dogodkov smo se veliko naučili, zdaj pa je logično, da smo na vrsti za organizacijo vodilnega dogodka," je še menil Tuwei.