Anita Horvat zmagala v Barceloni in dobila povabilo za diamantno ligo

Slovenska rekorderka Anita Horvat (Velenje) je zmagala v teku na 400 m na atletskem mitingu v Barceloni. S časom 52,86 sekunde je ugnala Modeste Juste Morauskaite iz Litve (53,18) in Britanko Anyiko Onuoro (53,78). Najbolj pa je bila vesela povabila za nastop na diamantni ligi v Londonu to soboto.

Horvatova se je približala svojemu najboljšemu času sezone (52,51) in še vedno lovi normo (51,80) za svetovno prvenstvo, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom. Slovenski rekord (51,22) je dosegla 20. julija lani v Monaku.

"Nisem se mogla niti ogreti do konca, pa smo morale na start"

"Moram reči, da je bilo veliko zmede. Pred tekmo se je ulilo, kot da se je nebo odprlo. Padala je tudi toča. Bila je vetrovno, start je bil premaknjen za 15 minut, organizatorji niti niso vedeli, kaj storiti. Nisem se mogla niti ogreti do konca, pa smo morale na start. Glede na slabe pogoje je bil tek zelo dober. Približala sem se sicer izidu sezone, a to ni to, ciljam na veliko hitrejši izid v tej sezoni," je nastop strnila Horvatova.

Manj kot pol ure po tekmi pa je dobila obvestilo, da je povabljena na diamantno ligo v London. "To je bila res lepa novica, da grem v London. To je nekaj posebnega, nastop na elitnem mitingu. Na diamantni ligi sem sicer že tekmovala, vendar ne v glavnem programu. Zato se te tekme v britanski prestolnici še bolj veselim. Čutim, da sem v formi, in upam, da bom imela končno tudi dobre pogoje," je sklenila Horvatova.

