Poleg Janežiča na diamanti ligi v Londonu tudi Ratejeva

"Dobila sem povabilo in se mu bom odzvala. Jutri potujem v britansko prestolnico. Moja forma se izboljšuje in se veselim nastopa," je povedala Ratejeva. Sprva je nameravala naslednjič nastopiti šele konec prihodnjega tedna na državnem prvenstvu v Celju.

V Celju je 9. julija z 61,85 m ponovno potrdila normo za svetovno prvenstvo v Dohi (61,50 m). To imata izmed slovenskih predstavnikov le še Maruša Mišmaš na 3000 m zapreke in Tina Šutej v skoku s palico. Mišmaševa se bo do državnega prvenstva pripravljala v St. Moritzu. Šutejeva pa uspešno tekmuje in je nedavno izenačila svoj slovenski rekord.

Janežič se je Monte Carlu 12. julija na diamantni ligi v Monaku na 400 s 45,76 sekunde in svojim najboljšim izidom sezone zelo približal normi za SP (45,30). Bil je četrti in je v skupnem seštevku sezone z devetimi točkami peti, pred njim so le štirje Američani na čelu z Michaelom Normanom (16), svetovnim dvoranskim rekorderjem na 400 m.

Ratejeva je v tej sezoni že nastopila na diamantni ligi, 6. junija je bila v Rimu deveta ter z zgolj 57,96 m ostala brez točk v najprestižnejši seriji mitingov na svetu.