Na SP gre po kolajno: "Drugače ne more biti!"

"V Rabatu v Maroku bom prvič, to bo tudi moja prva tekma na 800 metrov v sezoni. Z uvodnim nastopom sezone na 600 metrov sem zelo zadovoljna. Tekla sem dobro, čeprav sama in brez pravih tekmic, zato čas ni bil tak, kot sem si ga želela. Bo pa veliko dobrih tekmovalk v Rabatu in bom lahko dobro tekla. Diamantna liga je obenem tudi prav posebna tekma," je povedala Anita Horvat. Lani je se je prebila v finale diamantne lige, zasedla šesto mesto in znova tekla pod dvema minutama, in sicer 1:59,25. "Nisem pričakovala, da bom lani tako veliko tekmovala v diamantni ligi in tudi zelo uspešno. Bila je to moja prva resna sezona na 800 metrov in obenem najuspešnejša v karieri. Največ dela sem imela, da sem sprejela 800 metrov kot svojo disciplino."

Anita Horvat Foto: Reuters Šestindvajsetletna atletinja je slovenska rekorderka na 400 m, z 51,22 sekunde je leta 2018 v Monte Carlu na diamantni ligi postavila tudi slovenski rekord, na tej razdalji je tekla tudi na olimpijskih igrah v Tokiu in na prejšnjih velikih tekmovanjih. "Po moji prvi pravi sezoni na 800 m sem marca letos dosegla medaljo v Istanbulu. A sem jo pričakovala bolj kot sedmo mesto na svetovnem prvenstvu lani v ZDA. Je pa srebro iz Turčije že kar oddaljeno v mojih mislih, čeprav so občutki še vedno super, a se osredotočam na poletno sezono."

Njen cilj na svetovnem prvenstvu avgusta v Budimpešti je kolajna. "Drugače ne more biti. Za to bo treba teči precej pod dvema minutama. Sem bolje pripravljena kot pred prejšnjo sezono. A morala bom imeti tudi nekaj sreče, da se vse 'poklopi' v treh tekih na SP. Na ta nastop so osredotočene tudi priprave, ob istem času, ko bodo tekme, tudi vadim. Med sezono bom tudi stopnjevala formo, tako da se lahko nadejam zmagovalnega odra."