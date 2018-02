Agata Zupin se je na 60 m približala normi za SP, Anita Hrovat hitra

Foto: Sportida

Med atleti je na 60 m pod sedmimi sekundami v kvalifikacijah tekel le Enej Vrhunec (Mass, 6,98), vendar ni nastopil v finalu, tam pa je bil prvi Alen Nuhanović (Mass, 7,03).

"Zelo sem vesela, 7,56 sem tekla v kvalifikacijah, 7,43 pa nato v finalu. Zelo sem vesela osebnega rekorda in napredka v tej zimi," je dejala Agata Zupin. Lani je v teku na 400 m ovire osvojila srebrno kolajno na EP do 20 let in se v tej disciplini uvrstila v polfinale članskega SP (21. mesto) ter postavila članski rekord na prostem na 300 m, na tej razdalji pa konec januarja letos še rekord v dvorani.

Anita Horvat z novim dobrim časom druga v Nemčiji

Anita Horvat je na dvoranskem mitingu svetovnega izziva v nemškem Karlsruheju v teku na 400 m dosegla drugi čas. Z 52,58 sekunde se je zelo približala svojemu državnemu rekordu (52,24) in ponovno potrdila normo (53,15) za dvoransko svetovno prvenstvo, ki bo od 1. do 4. marca v Birminghamu.

Pred Horvatovo, ki je zmagala v prvi skupini, je bila hitrejša le najboljša iz drugi skupine, v kateri je slavila Švicarka Lea Sprunger (52,02) pred Phily Healy iz Irske (52,67) in Poljakinjo Justyno Swiety (52,79). V skupini Horvatove je bila druga Ayoniside Florunso iz Italije (53,32) in Ukrajinka Anastasija Brižina (53,42).

Anita Horvat: Vesela sem bila že, ko sem dobila povabilo na miting. Foto: Vid Ponikvar

"Na koncu mi je zelo pobiralo moči, a sem bila vseeno zelo uspešna"

"Zame je bila to zelo težka tekma. Steza v dvorani je na deskah in je zame na njih zelo težko teči. Stisnila sem vse moči iz sebe, skušala priti čim hitreje čez prvi krog. To mi je uspelo, čeprav mi je na koncu zelo pobiralo moči, a sem bila vseeno zelo uspešna. Dosegla sem drugo mesto na izjemno močnem mitingu, tudi čas je dober. Upala sem, da bom po drugi skupini čim višje uvrščena, mogoče sem upala, da bom celo zmagala. Toda tudi z drugim mestom sem zelo zadovoljna," je pojasnila 21-letna Horvatova.

"Vesela sem bila že, ko sem dobila povabilo na miting. Zelo lepo je bilo tu teči na tako močnem tekmovanju in upam, da bom imela kmalu še kašno priložnost. To je res dobra izkušnja," je dodala edina slovenska predstavnica na mitingu. Na tekmo se je uvrstila tudi po zaslugi državnega rekorda, ki ga je postavila 27. januarja na Dunaju, ko je tekla 52,24 sekunde. Lani na 400 m dosegla tudi slovenski rekord na prostem in na EP do 23 let osvojila četrto mesto.