Harry bo zaradi Meghan prekinil božično tradicijo

Princ Harry in Meghan Markle sta se zaročila minuli mesec in se nameravata poročiti maja prihodnje leto na kraljevem posestvu Windsor. Foto: Getty Images

Božična darila si bodo izmenjali nocoj, kar je tradicija, ki izhaja iz njihovega nemškega porekla, saj se večina Britancev obdaruje 25. decembra. Bo pa Harry za svojo izbranko prekršil neko drugo kraljevsko božično tradicijo.

Mlajši sin prestolonaslednika Charlesa se bo po pisanju britanskih medijev odpovedal sodelovanju v tradicionalnem lovu na lisice, ki se ga člani kraljeve družine udeležijo 26. decembra. Peti v vrsti za britanski prestol je sicer navdušen lovec, a ne želi razburiti Meghan, ki je velika ljubiteljica živali in nasprotnica lova.

Danes 33-letni Harry se je svojega prvega lova udeležil pri 12 letih, letos pa je šokiral ostale lovce v družini z najavo, da tokrat ne bo sodeloval pri lovu, ki pa se ga bosta udeležila njegov brat William in oče Charles.

"Harry obožuje lov in se ga je vedno udeležil. A če mora prekiniti dolgoletno tradicijo zato, da je ne bi razburil, bo to storil. Lahko rečemo, da so bili številni šokirani," ko so slišali Harryjevo napoved, je za The Sun povedal vir.

Kraljevska pojedina

Celotna družina pa se lahko veseli kraljevske božične pogostitve. Po navedbah nekdanjega kraljevega kuharja se na božičnem meniju znajdejo tako klobase kot puran in merjasec. Poseben meni pa je namenjen tudi kraljičinim psom.

Prav tako vsak božič kraljica in njen mož princ Philip pošljeta približno 750 božičnih kartic, kraljica pa z darili razveseli tudi vseh 1500 članov kraljevega gospodinjstva.