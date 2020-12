Žiga Turk: Božično premirje

Iz nekaterih kriza potegne najboljše, iz drugih najslabše. Nekatere skupnosti bolj poveže, globoko razdeljene in razcepljene pa še bolj razdeli. Da se to bo prej ali slej zgodilo, smo slutili tisti, ki smo govorili, da slovenskih delitev ne moremo kar pomesti pod preprogo.

In se je zgodilo v epidemiji covid-19. Eksplozivno širjenje smo sicer ustavili, požar epidemije pa gori še naprej. Politikusi smo utrujeni od brezplodnega prepiranja, državljani od ukrepov, zdravstvo od stalnega dotoka hudo bolnih. Zdaj potrebujemo premirje. Božično premirje.

Spirala v pekel

Ko dokazuje, kako pomembne so bile evropske vojne za razvoj individualistične inovativne kapitalistične družbe, Henrich (vir) napiše: "psihološko, vojna utrdi naše medsebojne vezi, okrepi naše zaveze pomembnim družbenim normam in poglobi našo versko predanost. [...] Vendar pa lahko vojna katalizira tudi frakcijske razlike med etničnimi ali verskimi skupinami v državah in ustvari negativno spiralo sposobnosti vlad za učinkovito delovanje". To je Slovenija 2020. Nekaj podobnega stoji v Svetem pismu (Matej 12:22-28). "Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno in nobeno mesto ali hiša, ki sta zoper sebe razdeljena, ne bosta obstala." Je to Slovenija 2021? Jordan Peterson (vir) ponuja odgovor za razcepljen narod. "Delimo se, polariziramo se in odnaša nas v kaos. Da bi se v takih razmerah izognili katastrofi, je nujno, da vsak od nas predstavi resnico, kot jo vidimo: ne argumentov, ki upravičujejo naše ideologije ... ampak jasna gola dejstva našega obstoja".

Jasna gola dejstva

Jasna gola dejstva našega obstoja so, da smo od epidemije ena najbolj prizadetih držav. Da se virus širi še naprej. Da se virus širi s človeka na človeka. Da se pri nas širi bolj kot v državah, ki so sprejele podobne ukrepe. Da se virus širi zato, ker imajo nekateri še vedno preveč stikov, ki so bili preveč od blizu, s preveč ljudmi. Dihajo isti zrak, dotikajo se istih premetov, ne nosijo maske, ne razkužujejo si rok, ne zračijo zatohlih prostorov.

Foto: Reuters Zakaj je tako, je stvar interpretacije. Nekateri gotovo ne morejo drugače zaradi narave njihovega dela. Nekaterim se zdi, da je to znak upora proti oblasti, ki ni njihova. Mnogi virusu pomagajo zaradi neobveščenosti, neizobraženosti, nemarnosti, nerazumnosti. Ker se jim zdi, da bo problem izginil, zaupajo vsakemu, ki pride mimo in jim pove, da je vse skupaj izmišljeno. Ki podpre njihovo lenobo in brezbrižnost z dobrim izgovorom. Za to zadnjo skupino je povsem vseeno, kaj pišemo po spletu, kaj tvitamo, o čem modrujejo po sobotnih prilogah. Osebe, ki je prišla do svojih prepričanj brez razuma, ne morete prepričati z razumnimi argumenti.

Na koncu je seveda kriva vlada. Da direktor ni ukazal dela od doma. Da ste otroke spustili ven, da se družijo z vrstniki. Da na hodniku ni razkužila. Da se domovi za ostarele niso zaprli v mehurček z osebjem vred, kot moštva NBA. Da v trgovini nosite masko čez brado. Da sestanka niste opravili pri odprtih oknih, kaj šele digitalno. Medijski in politični nasprotniki vlade lahko rečejo, da ukrepi ne prijemajo. Manj kot ukrepi prijemljejo, toliko slabše za vlado. In toliko boljše za medije in opozicijo.

V tej vojni potrebujemo premirje.

Manjka splošna klima, ki bi navijala za zmago nad virusom. Kot smo navijali za zmago naših košarkarjev, rokometašev, kolesarjev, skakalcev … Manjka široko zavezništvo vseh, ki jih ljudje poslušajo. Manjka, da bi govorili isto. Da moramo virus iztrebiti. Da je to naš skupen cilj.

Kdo so ti? Največjo moč, vpliv in možnost, da kaj spremenijo, imajo tisti, ki jim ljudje najbolj zaupajo. Če se naslajate nad tem, da nekateri ne zaupajo vladi, ni od tega nobene koristi. Pač zaupajo nekomu drugemu. Kaj so pa ti drugi naredili, da bi bilo previdnosti med ljudmi več? Držali figo v žepu ali šli v medije in pozivali k resnosti? Po neki raziskavi (vir) 300 tisoč ljudi v zvezi z virusom ne zaupa niti zdravnikom. Zdravnikom! Ampak nekomu zaupajo. Morda estradnikom, športnikom, novinarjem, influencerjem? Vsak nekomu zaupa. In če bi vsi, ki imajo nekaj zaupanja, sporočali isto – ne samo s konca jezika, ampak iskreno – bi ustvarili vzdušje, v katerem virus ne bi imel možnosti. Nič ne pomaga, če prepovemo lulanje v bazen, če v enem kotu bazena vseeno lulajo.

Zdaj imamo občutek, da smo vsi utrujeno obupali. Da čakamo, da pride cepivo, ki bo rešilo zadevo. Ne bo. Ne bo prišlo dovolj hitro, ne bo ga dovolj, zima bo še dolga. Maske, razkuževanje, prezračevanje, izogibanje vsem nenujnim stikom bo trajalo še dolgo. Bolnišnice so polne zdaj, zdravstvo je preobremenjeno zdaj, ljudje umirajo zdaj.

Sanjam

Čez slaba dva tedna bo božič. Če bi radi za božič slišali kakšno dobro novico, moramo nekaj ukreniti zdaj. Toliko časa traja, da se pri epidemiji kaj pozna. Zdaj bi morali stopiti skupaj. Vsi, ki jih kdo v Sloveniji spoštuje in posluša. Pozicija in opozicija, mediji, športniki, estradniki in druge javne osebnosti.

Sanjam, da se jutri na 3. adventno nedeljo pri predsedniku republike zberejo predsedniki strank, si sežejo v roke, zakopljejo bojno sekiro za en mesec in skupaj pozovejo ljudi k odgovornosti. Brez ampak. Sanjam, da bodo televizije zasule oglasni prostor z reklamami proti covid-19, ki bodo izrinile Plestenjakov Mercator. Sanjam, da bodo najboljše PR agencije tekmovale, kdo bo naredil boljši oglas. Sanjam, da bodo influencerke na TikTok snemale videe, ki bodo kazali, da je distanciranje kul, da so maske seksi in da so razkužila novi šanel.

Sanjam, da bo največja vladna stranka vprašala nacionalno RTV, ali bi se za nekoliko višjo naročnino in ob prenehanju teženja zaradi politične neuravnoteženosti pripravljena pridružiti zavezništvu proti virusu. Sanjam, da bo vlada kakšen bombonček našla tudi za njej sovražne zasebne medije.

Skratka

Za božič med prvo svetovno vojno se je v jarkih in blatu zahodne fronte z obeh strani zaslišalo Sveto noč. Nemci in Francozi so jo peli skupaj. Vmes pa blato, žica in mine. Smrt je za nekaj časa počakala. Ljudje ne umrejo od strojnice, ko strojnica ne strelja. Umiranje zaradi covid-19 bomo ustavili, če bomo iz jarkov stopili za nekaj tednov.

Foto: Getty Images Božič je praznik novega upanja, tisti čas v letu, ko svetloba premaga temo. Ne samo astronomsko. Lahko se boste vprašali, kaj ste naredili, da bi jo. Kot poje Lennon:

"So this is Christmas And what have you done Another year over A new one just begun"

Kaj ste naredili pred tem božičem? Vi. Bralec. Državljan. Vplivnež. Direktor. Župan. Politik. Novinar. Ste naredili vse, da bi zaustavili virus? Rabimo dva tedna premirja med seboj in združeno fronto proti virusu. Dva tedna božičnega premirja.

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.