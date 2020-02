Takšni ljudje so najlepši

Objemi so najlepši. Poljubi so neprecenljivi. Ljubezen je neskončna.

Objemi so najlepši. Poljubi so neprecenljivi. Ljubezen je neskončna. Foto: Pixabay

Aktualne teme so tiste, ki pritegnejo. Koronavirus. Ema. Politična prihodnost (negotovost) Slovenije. Izgorelost. Izbereš eno in pišeš o njej. Ali pa ubereš povsem drugo skrajnost in pišeš o ljubezni.

Najbolj večni vseh tem. Najbolj oguljena reč. A vedno tista, ki vrti svet. Ki poganja čustva, ki povzroča spore, ki ponuja upanje, ki obljublja srečo. Pravega recepta za ljubezen ni. Ali, bolje rečeno, vsaj univerzalnega recepta za ljubezen ni.

Ker vsak lahko napiše svojo ljubezensko zgodbo. Tam veljajo samo njegova pravila, odgovarjaš najprej in predvsem samemu sebi. In ne pozabi: težko je imeti rad nekoga, ki nima najprej rad samega sebe. Mnogi to označujejo za samovšečno, sebično ljubezen, ampak je le predpogoj za vse preostale. Ljubiti in biti ljubljen.

Kot mlad oče to dojemam kot nekaj umirjajočega in nujnega

Ljubezen se z leti spreminja. Kot najstnik sem jo doživljal kot nekaj strastnega, nepredvidljivega in divjega. Kot študent kot nekaj lepega, celostnega in še vedno vznemirljivega. Kot mlad oče to dojemam kot nekaj umirjajočega in nujnega. Nekaj, kar mi daje oporo pri vseh mojih naslednjih korakih in kar potrebujem skoraj tako nujno kot zrak, ki ga diham.

Ljubezni je nešteto oblik. Kolikor različnih ljudi je na tej zemeljski obli, toliko je tudi različnih vrst ljubezni. Vsak ljubi na svoj način. Nepravično bi bilo od drugega pričakovati, da ljubi enako, kot to počnemo mi. Ljudje smo si različni. To je ena najbolj osvežujočih stvari, ki nas osmišlja.

Zanimiva stvar pri ljubezni je ta, da je ciklična

Tudi ljubezen nas osmišlja. Vsakega na svoj način. Lahko ljubiš partnerja, otroke, hišne ljubljenčke, šopek rož na mizi, spomin na mladost, pričakovanje sobotnega večera s prijatelji, karkoli že. Lahko ljubiš sprehod v gozdu ali prebiranje dobre knjige na plaži. Pomembno je, da ljubiš. Zanimiva stvar pri ljubezni je, da je ciklična. Če jo deliš, se pri tebi množi. Več ko je deliš, več je dobiš. Več ko je daš, več je imaš.

Zakaj bi nekdo pisal o ljubezni, če pa je okoli nas toliko reči, ki jih je tako hudičevo težko imeti rad? Ravno zato. Ker je upanje, ko je vse drugo izgubljeno. Ker zaradi nje ponoči ne moremo zaspati in podnevi razmišljati o čemerkoli drugem. Ne ljubimo zato, ker tako hočemo, ampak zato, ker drugače ne znamo.

Ljubezni se učim vsak dan. Oziroma me je učijo otroci. Foto: osebni arhiv

Zaljubljeni ljudje so najlepši. Pomladi bodo spet pokukali na plano. Najstniški hormoni so večji znanilci lepših, poletnih dni kot vse lastovke in zvončki tega sveta. Dolgi večerni sprehodi. Lahkotnejše obleke. Pozni sončni zahodi in lenobna jutra. Ljubezen nosi tudi tvoje ime. Zato ga izgovori naglas in brez sramu.

Mislil sem, da vem veliko o njej, dokler nisem dobil prvega otroka

Ljubezni se učim vsak dan. Oziroma me je učijo otroci. Mislil sem, da vem veliko o njej, dokler nisem dobil prvega otroka. Mislil sem, da ne morem ljubiti bolj, pa sem dobil drugega. Mislil sem, da moje srce ni dovolj veliko za kaj več, pa pričakujemo tretjega. In z neusahljivo hvaležnostjo opazujem, kako novo živo bitje raste v ženinem trebuščku. Tudi ljubezen raste. Z nami in zaradi nas.

Če ne bi sovražil, tudi ljubezni ne bi cenil, je nekdo rekel. Bedarija. Ljubezen ni vreme, kjer potrebuješ obe skrajnosti, da se zavedaš, kaj je zate dobro in kaj ne. Ljubezen ne potrebuje opravičila ali obrazložitve. Ljubimo se ljudje vseh starosti in oblik. Ljubimo se živa bitja vseh vrsti, ker se takrat najbolje počutimo.

Pogosto je ideja več vredna od njene izvedbe

Zaradi ljubezni počnemo stvari, ki jih sicer nikoli ne bi. Tu izvirajo vse nerodne in ponesrečene romantične geste tega sveta, ki pa imajo pravo osnovo. Želimo pokazati tistemu, ki ga imamo radi, kako pomemben je za nas. In svojo naklonjenost bi radi izkazali na najbolj izviren način. Če ne poskusiš, ne moreš zagotovo vedeti, da ti ne bo uspelo. Pogosto je ideja več vredna od njene izvedbe.

O ljubezni je bilo že vse povedano. Ker pa ima vsak svoj pogled na ljubezen, je to neusahljiva tema. Za ljudi, ki jih ljubiš, bi naredil vse. Ampak ta žrtev je smešno majhna v primerjavi s tem, kaj pomeni srečna, ljubljena oseba v tvojem življenju. Ljubiš, dokler ne boli. Ves vrtinec čustev v enem pojmu, tudi to je ljubezen.

Ko sem bil še otrok, sem bližje spraševal, ali me imajo kaj radi. Ampak mislim, da to ni bilo pravično do njih, ker sem jim polagal besede v usta. Pri svojih otrocih počnem drugače. Vsak dan jim povem, da jih imam rad. In vsak večer pred spanjem mi največja med njimi sama in odločna pove, kako noro rada me ima. V tem črpam tudi svojo moč. Vse težave so ob tem manjvredne, vse pomembne odločitve veliko lažje. Ker je pomembno le to, kaj imam doma in kako se ob tem počutim.

Objemi so najlepši. Poljubi so neprecenljivi. Ljubezen je neskončna. Če je človek zdrav, srečen in ljubljen, je zadel na življenjskem jackpotu.

Če pa se pogosteje dotikaš zaslona telefona kot drugih ljudi, potem je to problem.

