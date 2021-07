Primož Roglič slovenske politike

Primož Roglič je zmagal na olimpijski uri resnice. Po hudih padcih je pričaral čudež. Pravljico. Že spet je vstal in zmagal. Povrhu je bil le eden v seriji slovenskih športnikov, ki so osvojili kolajne. Zgled so za vse. Tudi za medije bi morali biti, kjer so v teh dneh turbulence, katerih del je tudi strah pred "krčenji". Odpuščanji, po domače. Zgled športnikov, ki zmagujejo, pa bo za vse pomemben, ker spet raste število okuženih. Kot je že pred časom začelo v številnih zahodnih državah. Cepljenje lahko olajša soočenje z novim valom, a le, če vsi skupaj prepričamo omahljivce, da so priprave pomembne. Cepiv je dovolj za vse. A po deležu cepljenih smo daleč od prvakov. Sam sem dvakrat cepljen. Vsi moji bližnji so. Novinarji Siola so se cepili. Cepite se. Ne poslušajte bedakov.

Položaj v različnih državah je različen. Teden dni sem bil na Kreti, kjer so na letališču preverjali evropska potrdila, kdo je cepljen, maske so bile povsod v zaprtih prostorih, notranji bazen v hotelu je bil zaradi epidemije zaprt. Zunanji so delovali. Pred tednom je bilo tam 55 odstotkov polnoletnih polno cepljenih. Odkritih okužb je okoli trikrat več kot pri nas. Druga skrajnost je bila ta teden Madžarska. Cepljenih je skoraj 64 odstotkov odraslih. Odkritih okužb pol manj kot pri nas. Tam mask ni nosil nihče. Niti v trgovinah. Niti ene maske nisem videl na enodnevnem izletu do Blatnega jezera. Pri nas v hotelu v Radencih na poti nazaj so v notranjih prostorih hotela nosili maske. Ob vstopu v bazenski del so preverjali potrdila o cepljenosti. Notranji bazeni so delovali. Bila je precejšnja gneča. Plavati z maskami seveda ni mogoče.

Ko padajo direktorji in uredniki

Strah, da jih bo zajela epidemija, je prisoten tudi na Japonskem, od koder za Siol.net poroča izkušen novinar in urednik. Cepljen in večkrat testiran. Že rezultati športnikov prvih dni so povsem upravičili odločitev, da smo zraven. Na kraju dogodka.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sam sem vesel, da so nas bralci za trud celotne ekipe nagradili z visoko branostjo zadnje tedne in da se je branost krepko popravila tudi zadnje leto v primerjavi s prejšnjim.

Zgodovinsko slaba gledanost pa je bil eden od razlogov, da je generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough ta teden predlagal odstavitev direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak. Takšna odstavljanja so za televizijo običajna. Gorščakova je na vrh prišla po političnem obračunu.

Foto: STA

Prejšnji direktor Igor Kadunc je pred štirimi leti direktorico televizije Ljerko Bizilj odstavljal, ker se mu je uprla, ko je nameraval sestreliti odgovorno urednico Jadranko Rebernik in s tem doseči vpliv na uredniško politiko. Uradni razlog za obračun z Rebernikovo je bil, da je novinar Igor Pirkovič hrvaškemu pevcu Marku Perkoviću Thompsonu, ki mu je vlada Mira Cerarja nezakonito prepovedala koncert, v intervjuju omogočil, da je odgovoril na očitke, da je fašist in ustaš. Ker je Thompson dobil možnost odgovoriti, je Kadunc odstavljal urednico.

Več o tej čistki in menjavah lahko preberete tukaj: PRIMER THOMPSON: POSLANCI IŠČEJO NOVEGA ZUPANIČA IN SAVIČA.

Dejanski razlog je bil, da Rebernikova nazorsko ni bila usklajena z levo večino v programskem svetu, ki si je v času pred volitvami na vrhu televizije želela bolj naklonjeno osebo, ki ne bo opozarjala, da oblast krši zakone ob Thompsonu.

Urednica je sčasoma postala Manica Janežič Ambrožič.

V programskem svetu je 20 članov z leve (od 29) od Kadunca najprej zahtevalo ukrepanje proti Biziljevi, ko se je uprla politični odstavitvi Rebernikove. A Kadunc je z odstavljanjem Biziljeve po tej zahtevi propadel. Za razrešitev je glasovalo le 14 programskih svetnikov. Nujnih je 15 glasov. Šest od dvajsetih svetnikov si je premislilo. To je bilo veliko presenečenje. Razočaran, ker je propadla politična čistka, je pred štirimi leti takoj odstopil predsednik programskega sveta Miran Zupanič, ob njem pa še levičarski aktivist Domen Savič in humorist Sašo Hribar. Si je pa Biziljeva pozneje premislila in Kaduncu le omogočila odstavitev odgovorne urednice Rebernikove. Odstopila pa je tudi sama in se upokojila. A tako, da je njen odstop obveljal nekaj dni po zadnjih volitvah.

Posledica je bila, da si je Kadunc, ki je najprej propadel s kandidaturo Katje Šeruga, za direktorico postavil Gorščakovo, ki jo zdaj zaradi rekordno nizke gledanosti odstavlja Grah Whatmough.

Grah Whatmough je v preteklosti vodil nadzorni odbor RTVS kot predstavnik bolj liberalnega dela vlade Mira Cerarja (SMC), programski svet, ki bo odločal o odstavitvi Gorščakove, pa od odstopa Zupaniča vodi zastopnik SD in bolj levi Ciril Baškovič.

Kdo bo še ob službo?

S težavami zaradi slabih rezultatov pa se soočajo tudi v drugih medijih, kjer pa so posledice, če je kupcev manj, bolj krute, ker k njim denar od prispevka RTV ne priteka v vsakem primeru. Na Primorskih novicah odpuščajo novinarje. Večerovcem pa so novi lastniki iz skupine smetarskega tajkuna Martina Odlazka, ki že obvladuje celo mrežo različnih medijev, zadnji teden zagotovili, da še ne bo dodatnih odpuščanj. V preteklosti jih je bilo največ na Delu, ki je v lasti Kolektorja Stojana Petriča. To podjetje je, ko gre za dnevne časopise, ker izdaja dva z največjo naklado, daleč največje na področju dnevnega tiska. Posebnost so bila odpuščanja na Delu, ker so hkrati na novo zaposlovali.

Šlo je, skratka, za preurejanja, kakršnim smo z menjavanjem direktoric in urednic priča tudi na RTVS.

Dogodki v medijih seveda odsevajo spopade v politiki. Kako mediji poročajo o politiki, pa hitro pokaže, kdo obvladuje koga. RTVS, ko je obsežno in zelo naklonjeno poročala o levičarskih protestih v Ljubljani, je obvladovala levica. Z leve te proteste redno prirejajo že vse od takrat, ko je relativna zmagovalka zadnjih volitev SDS Janeza Janše začela prevzemati oblast po odstopu manjšinske vlade, ki jo je s poraženci volitev 2018 sestavil Marjan Šarec.

Levici naklonjeni mediji niso opozarjali, da so ti protesti znak, da se na levi z rezultatom zadnjih volitev ne morejo sprijazniti in jih ne priznavajo, na ulici pa organizirajo celo nekakšne ljudske skupščine, s katerimi so po vojni pri nas uvedli komunistično diktaturo. Mimo volitev. In celo kurijo sedeže poslancev. Simbolično, menda. Hkrati so protestniki z množično natisnjenimi plakati pozivali k smrti političnih konkurentov.

To je vzhodnjaško pojmovanje politike: oblast se dobi z umori in silo. Zahoden način odločanja so namesto klanja volitve.

Največji sovražnik vstajnikov in njihovih medijev so fašisti. Kot so bili vse obdobje komunistične diktature to najhujši sovražniki prejšnjega sistema. Skupaj z zahodnim kapitalisti.

V tej propagandni igri ni le javna RTVS. Tej je le najlažje zaradi stalnega vira denarja, ki ni odvisen od števila gledalcev in poslušalcev.

Cena pa prej ali slej pride tudi tja.

Tistim, ki nas preveč vračajo v preteklost, lahko uide prihodnost.

Gorščakova je le kamenček v tej igri nizkih političnih manipulacij, v kateri ni Primožev Rogličev, ki zmagujejo po hudih padcih in so preprosto najboljši na svetu, v kateri ni takšnih, kot so Benjamin Savšek, Tina Trstenjak, Tadej Pogačar ...