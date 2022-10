Kučanove mračne sile Roberta Goloba

Roberta Goloba je spet šokiral Milan Kučan, ko je pred današnjimi volitvami po Marti Kos obrnil hrbet še njegovemu šahistu Milanu Brglezu in Golobu povrhu očital, da si skuša prigrabiti preveč oblasti v državi. "Zreli ljudje tega še vedno ne dojamejo," je Golob Kučanu odgovoril, da ne zna razmišljati, ker ne dojame, da bo na oblast pripeljal avtoritarce. Temne sile. Anžeta Logarja. Ko se je Golob čudil, kako Kučan "ne dojema", ker ni podprl njegovega Brgleza, je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič čez glavnega konkurenta Anžeta Logarja udarila kar na predčasnem volišču v Ljubljani. In to pred kamerami. Volilni zakon prepoveduje vsako agitacijo na voliščih, da bi se volivci lahko svobodno odločali. Kakšne volilne organe in medije imamo, se je pokazalo, ker si vsebine posnetka, ki kaže zlorabo volišča za propagandno visoke predstavnice oblasti, večinoma niso upali niti opaziti. Tistim, ki smo, pa je bojevita predsednica državnega zbora sporočila, da izkazujemo "popolno neprofesionalnost ter novinarsko neetičnost".

Oceno Roberta Goloba, da Kučan "ne dojema", so hitro demantirale objave rezultatov raziskav javnega mnenja. Mediane, ki jo je objavil POP TV, in Valicona za RTVSLO. Obe sta pokazali, da ima Kučanova Nataša Pirc Musar na volitvah precej več možnosti kot Golobov Milan Brglez. Obe raziskavi pa sta nakazali tudi, da ima v drugem krogu Nataša Pirc Musar več možnosti, da Logarja premaga, Milan Brglez, za katerim sta Gibanje Svoboda in SD, pa več možnosti, da spopad z Logarjem izgubi.

A "ne dojema" Kučan ali Golob?

Foto: STA Sam raziskavam javnega mnenja ne verjamem prav dosti, Milan Kučan, ki je najbolj izkušen politik v tej državi, pa zanesljivo tudi ne preveč. Je pa Kučan za rezultate vedel prej kot običajni državljani in je tudi zaradi tega stavil na "svojo" kandidatko, udaril pa čez Golobovega Brgleza. Ob tem je ohranil celo videz načelnosti, ko je ob Brglezu, kot že prej ob Kosovi, opozoril, da si skuša Golob prigrabiti preveč oblasti. Kučan je to opisal tako: "Izjavil sem, da se mi ne zdi primerno, če bi ista stranka, torej stranka Gibanje Svoboda, imela na treh najvišjih mestih v Sloveniji tri najvišje predstavnike te stranke."

Vodijo vlado z Robertom Golobom, državni zbor z Urško Klakočar Zupančič. Radi pa bi še položaj predsednika republike, po Kosovi z Brglezom, ki je v politiko priletel iz SMC Mira Cerarja. Takšno koncentracijo moči smo nazadnje imeli v času komunizma, ko je bil šef Kučan. In tudi zaradi tistih časov Kučan ve, da oblast kvari. Absolutna oblast pa absolutno kvari. In Golob je blizu absolutne oblasti, ker si je s hitrimi predčasnimi menjavami po volitvah že podredil vsa največja državna in paradržavna podjetja. Ko gre za medije, pa ima, da bi si podredil vse, nekaj težav le še z "enih par, za katere točno vemo, kateri so", novinarjev na RTVS. Z njimi mu še ni uspelo obračunati, ker je opozicijska SDS o spremembi zakona, ki bi to omogočila, zahtevala referendum. Težave so sicer še z nekaj manjšimi mediji, ki nimajo res velikega vpliva, so pa nadležni, ker kritizirajo napake oblasti. Vladajoči jih ne morejo kar prepovedati, saj bi s tem državo prikazali kot diktaturo, kar za članico Evropske unije in Nata ne bi bila najboljša poteza. Se pa, tudi s pomočjo večine, ki jo imajo v parlamentu, in posebne preiskave, ki jo vodi donedavna urednica TVS Mojca Pašek Šetinc, trudijo, da bi medije, ki niso njihovi, nevtraliziral drugače. Na bolj učinkovit način kot Marjan Šarec, ki je direktorjem podjetij nekoč napisal pismo, da ni pametno, če financirajo medije, ki "niso naši". Kar velikega učinka ni imelo. Večina že prej ni. Zdaj so pregon opoziciji naklonjenih medijev prenesli v parlament, v katerem imajo večino in lahko, tako se jim zdi, počnejo, kar se jim zljubi. Z Mojco Pašek Šetinc so medije, ki so kritični do vladajočih, razglasili za sredstva nedovoljene predvolilne propagande, ki jo je treba preiskati. Mojca Pašek Šetinc ima s tem izkušnje. Njen zadnji Utrip na TVS, preden smo izvedeli, da je kandidatka Svobode, je bil po tej njihovi definiciji čista predvolilna propaganda. V mediju, ki ga moramo plačevati vsi. Preiskujejo pa zdaj druge. Da odvrnejo pozornost. Angažira se celo profesionalce, tako se vsaj zdi, iz nekdanje tajne politične policije (Udbe), ki so že v preteklosti skrbeli za eliminiranje opozicije in posameznikov v medijih, ki niso dovolj hitro dojeli, da se v času svobode ne sme kritizirati napak oblasti. Pa so jih depolitizirali.

Položaj predsednika republike za vladanje ni najbolj pomemben. Kučan, ko je udaril čez Marto Kos in hrbet obrnil Milanu Brglezu, nikakor ni ogrožal interesov leve sredine. Obratno. Vladajočim, ki so nekoliko izgubili stik z realnostjo, poskuša pomagati, da zaradi oholosti ne bi res hudo izgubili spopada za položaj predsednika republike, kar lahko ima vpliv na lokalne volitve in razplet referendumov takoj za tem.

Po odločni zmagi na parlamentarnih volitvah so v Gibanju Svoboda začeli verjeti svoji lastni medijski propagandi, da imajo pred sabo lahek pohod še na predsedniško palačo. Nobene konkurence ni. Uničena je. Raziskave javnega mnenja in novinarji največjih medijev Anžetu Logarju še možnosti, da bi se prebil v drugi krog, najprej niso pripisovali. V drugem krogu bosta Nataša Pirc Musar in Marta Kos, smo brali. Marte Kos ni več. Pohod na predsedniško palačo pa se celo Kučanu še lahko sfiži z Natašo Pirc Musar, če bodo ljudje opazili, da pravi odgovor na pretirano koncentracijo moči enega političnega pola ni Pirc Musarjeva. Da je iz drugega bloka Anže Logar. Spor z Golobom Nataši Pirc Musar ne škodi zelo. Njegovi "necenzurirani" mediji so jo napadali tudi brez tega. Imajo pa lahko težave, če bo rezultat volitev nocoj, da bo Nataša Pirc Musar v drugem krogu z Anžetom Logarjem. Morali si bodo nenadoma premisliti in zdaj nenadoma zanjo navijati ali pa vsaj zelo močno napadati Logarja.

Konflikt s Kučanom pa je nevaren za Goloba.

O Milanu Kučanu kot nekdanjem šefu komunističnega režima pri nas, ki je kot eden redkih v državah nekdanjega vzhodnega bloka svojo "nomenklaturo" iz časov diktature ohranil na vrhu tudi po spremembi režima, lahko rečemo marsikaj, ni pa zelo pametno govoriti, da "ne dojema". Golobovo javno podcenjevanje sposobnosti razmišljanja nekdanjega predsednika republike je slaba poteza še zaradi dodatnega razloga. Kučan je tega pred desetletji nižjega funkcionarja LDS, ki so ga nastavili za direktorja monopolnega državnega preprodajalca električne energije iz nuklearke, aprila letos pomagal spraviti na vrh vlade. Če se bo Golob preveč trudil ustvarjati vtis, da je v spopadu s Kučanom in bo po vrhu z Martami Kos in Milani Brglezi proti Kučanu redno propadal, bo obveljalo, da je vladar, ki ne zna misliti, nekdo drug. In ne Kučan. Izguba avtoritete pa ima lahko same slabe posledice za Goloba.

Koliko je Kučanu in Golobu s konfliktom uspelo dvigniti svoja kandidata, bomo deloma izvedeli že danes zvečer. Kučanov nastop sredi tedna, ko je obrnil hrbet Milanu Brglezu, pa je zanesljivo pokazal vsaj, da spopad za Pahorjevo nasledstvo nikakor ni odločen in da je čisto mogoče, da bo volitve dobil Logar. Če to ne bi bilo verjetno, bi Kučan ta teden molčal. Robert Golob, ki je razumel predvsem sporočilo, da ga Kučan kritizira, da bo zavozil spopad za predsednika republike, pa je očitek preusmeril nazaj na Kučana, češ da bo ta kriv za morebiten poraz in zmago "temnih sil". Sporočilo so Golobovi novinarji takoj začeli ponavljati v svojih medijih, kar je bila spet napaka.

Neprofesionalnost in novinarska neetičnost

Obtoževanje, da bo upokojenec Kučan kriv za poraz, ni zmagovito sporočilo pred volitvami. Podobno je bila napaka nastop Urške Klakočar Zupančič, ki je na predčasnem volišču v Ljubljani neprikrito udarila čez Anžeta Logarja. Volilni zakon na voliščih prepoveduje vsako agitacijo. Tudi snemanje propagandnih sporočil proti Logarju.

Zakon določa tudi kazen, če koga zanese na voliščih, poslanci pa zanesljivo niso računali, da bi čez mejo lahko šli najvišji predstavniki oblasti ali celo šef parlamenta, ki sprejema zakone. Predsednica državnega zbora, ko smo jo prosili za pojasnilo ravnanja, napake ni priznala. Odgovorila je celo, da smo v medijih neprofesionalni in neetični.

Gotovo nismo vedno le angelčki.

V celoti je odgovorila tako: "V svojem odgovoru na novinarsko vprašanje na predčasnem glasovanju sem samo povedala, kaj pričakujem od prihodnjega predsednika ali predsednice republike in kakšnega človeka si na tej funkciji ne želim. Sicer pa je izkrivljanje dejstev, da ne govorimo celo o prejudiciranju odločitev organov in sodišč, postalo redna praksa nekaterih medijev, kar izkazuje popolno neprofesionalnost ter novinarsko neetičnost, zato se na takšne manipulacije in izkrivljanja ne bom odzivala."

Kaj je povedala, si lahko ogledate tukaj:

Ne pomnim politika, ki bi na volišču praktično poimensko svinjal po strankarskem protikandidatu.



Iz te gospe zeva zloba in žlehtnoba. Žal... pic.twitter.com/2p2JxbVa3s — tolemamo🇸🇮 (@tolemamo) October 20, 2022

Foto: Posnetek zaslona Zanimivi v tem dogajanju so bili odzivi volilnih organov, ki bi predsednico državnega zbora in vse državljane lahko vsaj opozorili, da volišče ni prostor za volilno propagando. Namesto tega so ob našem preverjanju odgovarjali, da ni opaziti nič spornega, da na volišču ni bilo volivcev, ki jih lahko vidimo na posnetku, in da volilni organi niso pristojni za ukrepanje, če kdo volišče zlorabi za agitacijo. Le inšpektor notranjega ministrstva lahko izreče globo, smo izvedeli. Službo državne volilne komisije vodi nekdanji poslanec LDS Dušan Vučko, za komuniciranje z javnostjo je zaposlil nekdanjo piarovko te stranke, pozneje pa je odpustil izkušeno uradnico Nino Mujagić in kot pomočnico za organizacijo volitev namesto nje zaposlil nekdanjo sekretarko Pozitivne Slovenije. V LDS in v Pozitivni Sloveniji je bil v preteklosti Robert Golob. Se čudite, da se nam volilni organi, ki bi morali zagotavljati pošteno izvedbo volilnih postopkov, kažejo kot varuhi predsednice državnega zbora, ko ta za volilno propagando proti Anžetu Logarju uporablja prostore volišč, na katerih potekajo volitve?

Že pred tem je Klakočar Zupančičeva pozornost pritegnila z boksanjem z Dejanom Zavcem v državnem zboru, kar je bila zelo odmevna zloraba prostorov parlamenta za marketing Svobode Roberta Globa. V medijih so snemanje propagandnega spota kot spodbudo otrokom v stiski pozneje branili predvsem tisti, ki jih je Svoboda nastavila na položaje. Ugledni zdravniki, ki otroke zdravijo, pa so molčali in se z nostalgijo spominjali časov državnika Janeza Drnovška, ki je prihajal obiskat in obdarit otroke, obolele z rakom, brez medijskega pompa in strankarske propagande v ozadju, ki se ob smrtno nevarni bolezni ne spodobi.

Na voliščih, kjer ljudje volijo, pa je vsaka agitacija celo izrecno prepovedana.

To, da v medijih opozorimo, da ni prav, če vladajoči politiki na volišču v času volitev agitirajo, ni prejudiciranje odločitev organov in tudi ni neprofesionalno. To je preprosto naše delo. Volilni organi si na to vladajočih ne upajo opozoriti tudi zaradi tega, ker je nevarno. Nevarno je kritizirati napake oblasti, še posebej nevarno pa je opozarjati na napake absolutno oblast, pred katero svari Milan Kučan.

Lahko si ob službo. Ne prvi.

Podobno tveganje je tudi v medijih. A strah ni opravičilo, da bi molčali in da ne bi opravljali svojega dela. Prepovedano in kaznovano je bilo medijsko kritiziranje spornega ravnanja oblasti v času, ko so nam res vladale mračne sile. Pred veliko desetletji. Vodilo je v duhovno in materialno revščino. A tudi takrat so si posamezniki upali in to nas je peljalo naprej.

Tudi zaradi tega je Kučanovo sporočilo o nevarnosti absolutne oblasti, ki absolutno kvari, ujezilo Goloba.

A Kučan ima pri tem prav in to povrhu ve zaradi osebne izkušnje na oblasti, ki se je tisti starejši še spomnimo.