Šola za vse radovedne, vedoželjne in ustvarjalne

Si radoveden in imaš rad nove izzive? Te veseli delo v naravi? Si umetnik, ki ga sproščajo narava, likovno ustvarjanje, fotografiranje, in bi rad izkoristil svoje talente?! Ti je že kdo povedal, da lahko tvoj hobi postane tudi tvoja služba?

Če si na katero od vprašanj odgovoril z DA, potem je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje prava izbira zate, saj ponuja programe Cvetličar, Vrtnar, Aranžerski tehnik, Hortikulturni tehnik in Fotografski tehnik, šolanje pa lahko nadaljuješ na višji šoli s programoma Hortikultura ter Snovanje vizualnih komunikacij in trženja. Izzivam te, da prideš na informativna dneva in se prepričaš sam! Naj tvoji talenti ne ostanejo neopaženi.

Potem se 11. in 12. februarja 2022 udeleži informativnega dne prek spleta na Šoli za HORTIKULTURO in VIZUALNE UMETNOSTI Celje. Še prej pa si oglej naš PREDSTAVITVENI FILM.

Zakaj izbrati ravno Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje?

✔️ Ker je sodobna šola SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI.

✔️ Ker je šola s TRADICIJO, ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI.

✔️ Ker vse znanje z veseljem, odgovornostjo in ljubeznijo posredujejo mladim.

✔️ Ker obožujejo naravo, rastline in imajo z njimi VSAKODNEVNI STIK.

✔️ Ker v izobraževalnem procesu namenjajo poudarek PRAKTIČNEMU DELU.

✔️ Ker se intenzivno povezujejo z vašimi morebitnimi DELODAJALCI.

✔️ Ker se prilagajajo GOSPODARSTVU in TRENDOM.

✔️ Ker imajo njihovi učenci VELIKE MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV.

✔️ Ker se MEDNARODNO POVEZUJEJO.

Srednje poklicno in strokovno izobraževanje za programe: INFORMACIJE O VPISU FOTOGRAFSKI TEHNIK - NOVO Dobra fotografija je rezultat zakladnice tehničnega znanja, uporabnih veščin, občutka in predvsem strasti – fotografi so namreč tisti, ki beležijo zgodovino, brez besed pišejo zgodbe, s podobami opremljajo številne tiskane in digitalne medije ter prostor okoli nas. CVETLIČAR Cvetličar povezuje cvetje v estetske cvetlične vezave. Oblikuje šopke, cvetne aranžmaje, vence, aranžira darila in krasi prostor. HORTIKULTURNI TEHNIK Hortikulturni tehnik s strokovnim znanjem ureja in oblikuje zunanje, poslovne ter bivalne prostore. VRTNAR Vrtnar vzgaja rastline in jih oskrbuje. Neguje parke in druge nasade. ARANŽERSKI TEHNIK Aranžerski tehnik z likovnim izražanjem ustvarja estetske dekoracije prostora, s katerimi podjetja pospešujejo prodajo.

Višješolska programa: INFORMACIJE O VPISU HORTIKULTURA Inženir hortikulture s strokovno-teoretskim in praktičnim znanjem vpliva na spreminjanje bivalne kulture. Snovalec vizualnih komunikacij in trženja oblikuje celostno podobo podjetja, dekoracije interierja in eksterierja.

"Učitelji ponujajo nalezljivo ljubezen do rastlin in narave na splošno"

Tomaž Jevšnik, Ocean Orchids, d. o. o.:

"Že Darwin je zapisal, da naj bi bil tisti, ki rad potuje, botanik, saj so rastline glavni okras tega planeta. Izbira poklica vrtnarja ali hortikulturnega tehnika zagotovo prinaša neko globlje zavedanje in uživanje v naravi oziroma okolju, ki nas obdaja. To pa bo ena od najpomembnejših vrlin mladega človeka v obdobju sprememb, ki so pred nami. Šola za hortikulturo v Celju je odličen uvod v ta poklic, njeni učitelji pa ponujajo nalezljivo ljubezen do rastlin in narave na splošno."

Simon Ogrizek, FLDC – Floral & Landscape Design Consulting:

"Ljubezen do narave je prirojena ali pa privzgojena, a vedno ostaja enaka ljubezen do narave. Vsako ljubezen pa je treba negovati, veliko dajati in manj pričakovati. Pri delu z rastlinami morate torej neznansko uživati, saj bo treba vlagati veliko dela in odrekanj. Kot povračilo za vložen trud pa boste prejeli dostojno, lepo in umirjeno življenje ter neizmerno duševno bogastvo."

Igor Rosina, dipl. fotograf, ACI Instructor:

"Dobra fotografija je rezultat zakladnice tehničnega znanja, uporabnih veščin, občutka in predvsem strasti – fotografi so namreč tisti, ki beležijo zgodovino, brez besed pišejo zgodbe, s podobami opremljajo številne tiskane in digitalne medije ter prostor okoli nas. Fotografija je jezik 21. stoletja, poklic fotografa pa raznolik in ustvarjalen, saj ponuja številna področja ustvarjanja. Znani slovenski fotograf Arne Hodalič je v svoji zadnji knjigi zapisal, da ni bližnjic, ne v fotografiji in ne v življenju."

