Zanima me, kakšne pravne možnosti imam, da zaščitim svoje interese in premoženje. S partnerjem, ki ima dva otroka iz prejšnje zunajzakonske zveze, si želiva urediti skupno bivališče. A sem pred dilemo, ali ga vključiti v skupno financiranje projekta ali vse raje plačam sama. Nisem namreč prepričana, ali se v primeru razhoda kakšne pravice iz skupnega partnerstva ne prenesejo tudi nanj ali v primeru smrti celo na njegove potomce. Prva možnost je seveda mnogo lažja, najverjetneje tudi bolj zdrava za skupno življenje, a me navdaja s strahom, da bi me njegovi otroci lahko prisilili v to, da bi morala zapustiti svoj dom, npr. z zahtevo po izplačilu kakšnega nujnega deleža, ki ga pa morda ne bi bila sposobna izplačati brez prodaje nepremičnine.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja izhaja, da sta s partnerjem v zunajzakonski zvezi. Določila družinskega zakonika so, da so zunajzakonske zveze izenačene z zakonskimi zvezami. To pomeni, da je vse premoženje, ki je ustvarjeno v času zveze, skupno premoženje oz. ima vsak pravico do polovice tega premoženja. Seveda je možno, da se partnerja dogovorita tudi drugače oziroma, da je odstotek drugačen v korist partnerja, ki je prispeval več.

V primeru, da boste sami kupili nepremičnino iz sredstev, ki ste jih ustvarili pred začetkom zunajzakonske skupnosti, bo to vaše osebno premoženje, ki ga zakon imenuje posebno premoženje. Nepremičnina bo tako samo vaša last in ne skupna last.

Če boste nepremičnino kupili, se morate v zemljiško knjigo vpisati kot edina lastnica. Tudi če boste v nepremičnini živeli skupaj s partnerjem in celo skupaj z njegovimi otroki, oni ne bodo ustvarili nobene pravice na tej nepremičnini. Nepremičnina tudi ne bo postala dedna masa partnerja oziroma njegovih potomcev.

Seveda boste lahko z nepremičnino tudi prosto razpolagali in jo morda oporočno namenili vašemu partnerju. V takem primeru pa bodo njegovi potomci v primeru njegove smrti dedovali to, kar mu boste namenili.

Odgovor na vaše vprašanje je torej nasvet, da nakup nepremičnine financirate sami, saj boste v primeru razhoda ostali lastnica te nepremičnine in brez nevarnosti, da bi od vas kdorkoli zahteval delež.

Če se boste odločili za skupno financiranje, pa bodo veljala pravila družinskega zakonika in se lahko na tako nepremičnino v zemljiško knjigo vpišeta oba partnerja ali samo eden od njiju. Za solastnino pa se lahko dogovorita tudi v razmerju, v katerem bosta prispevala sredstva.

V nobenem primeru pa vas potomci vašega partnerja ne bodo mogli prisiliti, da bi vaš dom zapustili.