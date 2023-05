Kako lahko že danes poskrbite za dostojno pokojnino?

Življenjska zavarovanja imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju finančne varnosti in zaščiti pred nepredvidenimi življenjskimi dogodki. Zavarovanje Moj življenjski bonus Generali zavarovalnice ponuja še več, saj združuje življenjsko zavarovanje z varčevanjem za prihodnost, tudi pokojnino. S tem zavarovanjem stranka pridobi finančno zaščito v primeru smrti, hkrati pa se njena sredstva plemenitijo v izbranih in za njo primernih naložbah.

Kaj narediti, da bo vaša pokojnina dovolj visoka?

Vstop v pokoj je za marsikoga težko pričakovan trenutek, ki prinaša kar nekaj sprememb. Tista, ki se je velika večina najbolj veseli, je zagotovo več prostega časa, a med bolj otipljivimi spremembami je žal tudi padec življenjskega standarda. Ta je lahko ob neustreznem načrtovanju precejšen.

Foto: Thinkstock

Številni upokojenci se danes tako žal srečujejo s težkimi finančnimi izzivi. Dobro premislijo o vsakem porabljenem centu. Žal so vse pogostejše tudi situacije, ko upokojeni starši postanejo finančno breme svojih delovno aktivnih otrok. Temu se želijo marsikateri starostniki izogniti, zato si v zlatih letih svojega življenja, ko bi morali uživati sadove svojega dela, iščejo nove zaposlitve, ki bi jim olajšale finančno stisko.

A vsemu temu se je mogoče z ustreznim načrtovanjem svojih financ izogniti. Pomembno je, da začnete o tem razmišljati čim prej, najbolje že ob prvi zaposlitvi. Tako boste lahko že danes poskrbeli za dostojno pokojnino, s katero se vam življenjski standard tudi ob prenehanju dela v jeseni življenja, ne bo spremenil.

Dobri finančni zaščiti se v življenju ne bi smeli nikoli odpovedati – še najmanj v negotovih časih. Vaš načrt finančne zaščite mora biti prilagojen vašim potrebam. V kvizu preverite, za kaj vse potrebujete finančno zaščito. Rešite kviz tukaj. >>

Z zavarovanjem Moj življenjski bonus hkrati varčujete in investirate za prihodnost

Življenjsko zavarovanje je ena tistih stvari, ki jih ne potrebujemo, dokler ne nastopi trenutek, ko jih. Zato je treba o tem razmišljati pravočasno. Še lepše pa je, če življenjsko zavarovanje vključuje tudi druge ugodnosti, na primer varčevanje. Tako vas obročna mesečna premija ne bo le razbremenila skrbi pred nepredvidljivimi dogodki, pač pa boste z njo tudi dolgoročno plemenitili svoje premoženje za izbrani cilj, pa naj bo to nakup novega stanovanja, avtomobila, potovanje po svetu ali dostojna pokojnina.

Z zavarovanjem do dostojne pokojnine

Dobro varčevanje za pokojnino ima izjemno pomemben vpliv na finančno varnost in kakovost življenja v starosti. Sredstva, ki jih varčujete in nalagate danes, bodo postala vaš vir prihodkov, ko se boste upokojili. S tem boste lahko ohranili svoj življenjski standard in si privoščili tisto, kar si želite, brez skrbi glede finančnih težav.

Poleg tega vam dobro varčevanje za pokojnino omogoča večjo neodvisnost in svobodo v starosti. Če imate na voljo dovolj sredstev, se lahko samostojno odločite, kdaj se želite upokojiti in kako želite preživeti svoja zlata leta. Lahko si privoščite potovanja, uživanje v hobijih in aktivnostih, ki vas veselijo, ter si zagotovite dostojno življenje.

Foto: Getty Images

Prav to omogoča življenjsko zavarovanje Moj življenjski bonus, saj z izbiro varčevalnega cilja, v tem primeru pokojnine, prihranki samodejno prehajajo med različnimi naložbami in s tem zagotavljajo optimalne donose ob ustrezni varnosti vaše naložbe.

Zavarovanje z varčevanjem, ki ponuja optimalne donose

Zavarovanje Moj življenjski bonus je namenjeno osebam, ki si poleg življenjskega zavarovanja želijo tudi dolgoročno varčevanje za izbrani cilj, tudi dostojno pokojnino, in so pripravljene prevzeti naložbeno tveganje z namenom potencialno višjih donosov.

Naložbe pri Generali zavarovalnici upravljajo najboljši strokovnjaki. Ti skozi celotno trajanje varčevanja skrbijo za rast vašega premoženja. Naložbe aktivno spremljajo, sredstva pa razporejajo skladno s ciljem optimizacije in donosnosti celotne naložbe. Njihov glavni cilj je stabilna in dolgoročna rast premoženja. Ko se približujejo cilju varčevanja, naložbeni portfelj samodejno prehaja iz bolj tveganih v manj tvegane naložbe.

Prihranki so po desetih letih neobdavčeni

Vas zanima tudi možnost predčasnega izplačila? Pri zavarovanju Moj življenjski bonus se lahko odločite tudi za možnost predčasnega odplačila. V času trajanja pogodbe lahko po treh letih zaprosite za izplačilo predujma in odkupa. Še več, po desetih letih so prihranki neobdavčeni.

Pri Generaliju pa boste našli tudi življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko, ki poleg finančne varnosti družine z dodatnimi kritji omogoča zdravstveno zaščito v različnih življenjskih situacijah.

Poskrbite za varnost družinskih članov

Foto: Generali zavarovalnica

Da bo vaše življenje tudi v starosti kar najlepše, raje kot jutri poskrbite že danes. To pomembno odločitev mnogi sprejmejo na začetku svoje karierne poti, torej v času, ki sovpada z načrtovanjem ali ustvarjanjem družine. Prihod novega družinskega člana je vedno najlepši trenutek, poln ljubezni in veselja. Naj bo vaša in njihova življenjska pot varna.

Z življenjskim zavarovanjem Moj življenjski kasko boste poskrbeli tako zanje v primeru najhujšega kot tudi za vse vaše in njihove zdravstvene potrebe, ki vas morda še čakajo nekje na poti. Takšno življenjsko zavarovanje tako vsekakor ne bo dodaten strošek za družinski proračun, ravno obratno, zagotovili si boste ugodnosti, ki vas bodo razbremenile skrbi, hkrati pa jih boste zagotovo tudi izkoristili.

Z življenjskim zavarovanjem Moj življenjski kasko izberite tista kritja, ki jih vi in vaša družina potrebujete:

specialisti z asistenco,

izplačilo za zdravljenje,

zdravstvena renta,

nezgodna renta,

trajna invalidnost in

izplačilo v primeru smrti.

Foto: Getty Images

Zakaj se odločiti za zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco?

Zavarovanje Specialisti z asistenco ponuja različne ugodnosti, ki prispevajo k ohranjanju dobrega zdravja ter ponujajo podporo v primeru bolezni ali poškodbe. Te ugodnosti vključujejo:

takojšen videodostop do splošnega zdravnika,

hiter dostop do specialista,

hitro pridobitev diagnoze in začetek zdravljenja,

hitro in kakovostno zdravstveno oskrbo,

optimalni potek zdravljenja,

drugo zdravniško mnenje ter

asistenčne storitve, ki vas usmerjajo v procesu zdravljenja.

Poleg tega so vključene tudi preventivne storitve, ki vam omogočajo: