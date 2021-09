Edinstven SKB potrošniški kredit

Oglasno sporočilo

V preteklem letu in pol smo spoznali, da nas življenje lahko še kako preseneti, povzroči nepredvidljive situacije in pogosto tudi nepričakovane finančne izdatke. Načrtovanih in nenačrtovanih finančnih bremen vas lahko reši SKB banka z novo ponudbo edinstvenih potrošniških kreditov, pri katerih stranke z izbiro višjega zneska kredita dobijo nižje obrestne mere. Slogan Več kredita, manj obresti si boste vsekakor zapomnili.

SKB banka vstopa v jesensko obdobje s ponudbo kreditov, ki je edinstvena na slovenskem trgu – več kredita prinaša manj obresti.

Uresničitev želja na dosegu roke

Edinstvenost novih kreditov v SKB banki dosegajo z enkratnim načinom določanja obrestnih mer, saj strankam z višjim zneskom potrošniškega kredita obrestna mera pada. Za primerjavo: pri ponudbah potrošniških kreditov drugih bank v Sloveniji se obrestna mera spreminja z ročnostjo kredita.

Nova ponudba je prilagojena posamezniku in njegovim življenjskim okoliščinam, saj te pogosto omejujejo njegove finančne zmožnosti.

Prepričajte se, kako obrestna mera z višino najetega kredita pada in omogoča uresničitev vaših želja. V tej posebni ponudbi kreditov obrestne mere temeljijo na sedmih razredih, opredeljenih z zneskom kredita in pripadajočo obrestno mero.

Potrošniški kredit za vsak žep, za vse želje

Cene in zneski nakupov vas lahko tudi negativno presenetijo, zlasti ko ugotovite, da bo končni znesek višji, kot ste morda pričakovali v začetku. V praksi ste se zato pogosto primorani odreči različnim dodatkom, zaradi katerih bi bil vaš nakup popoln. S SKB potrošniškim kreditom to ni več potrebno, saj ga lahko prilagajate svojim potrebam.

Mar v vas tli želja hladnejše mesece leta preživeti v toplih krajih? Vas čakata študij ali praksa v tujini in je hkrati nastopil čas za nakup računalniške opreme? Načrtujete obsežnejše opremljanje svojega doma ali pa vas čaka popravilo centralne kurjave? Mogoče popravilo avtomobila ali kritje nadstandardnih zdravstvenih storitev ter podobni izdatki?

Za vse naštete scenarije vam ni več treba omahovati in iskati kompromisov. Lahko si privoščite še več in uredite vse stvari, ki so predmet vašega financiranja. Vzamete nekoliko višjo vrednost potrošniškega kredita, ki pa vam na koncu lahko prinese celo nižjo obrestno mero. Opraviti nakup v celoti in po vaših željah se tako še bolj obrestuje.

Do posebnega kredita – hitro, celovito in profesionalno

Že imate kredit? Preverite, ali bi ga bilo smiselno prilagoditi. Če je vaš zastavljen proračun za izdatke prenizek, vam lahko v SKB banki podaljšajo ročnost kredita in s tem omogočijo, da prejmete višji znesek po enaki ali celo ugodnejši obrestni meri. V izračunu višine zneska kredita se poleg prihodkov posameznika upoštevajo še drugi prilivi v zadnjih 12 mesecih, kot so povračila za prevoz, malica, regres, božičnica … Višino kreditne sposobnosti lahko hitro in preprosto preverite s pomočjo spletnega informativnega izračuna. V kalkulator vnesete povprečne mesečne prilive in število otrok ter že v naslednjem koraku prejmete rezultat največjega skupnega zneska kredita, ki vam je na voljo.

Za stranke vseh bank

Ugoden potrošniški kredit ni omejen le na stranke SKB banke, ampak je na voljo strankam vseh bank v Sloveniji. SKB bančniki zagotavljajo strokovno in individualno obravnavo, ki je prilagojena zmožnostim posameznika, pomoč pri doseganju vseh želenih ciljev pa zagotovijo diskretno, preprosto in hitro. Potrošniški kredit lahko odobrijo do sedem let – tudi brez zavarovanja.

Bodite pripravljeni na nepričakovano

Ob potrošniškem kreditu lahko sklenete tudi življenjsko zavarovanje ali zavarovanje za primer brezposelnosti in s tem dodatno zmanjšate vpliv morebitnih neprijetnih okoliščin, ki bi vam lahko bile v napoto pri doseganju želja in ciljev.

Nadgradite svoje življenje in sebe – z novim edinstvenim potrošniškim kreditom SKB banke.

Vse dodatne informacije prejmete v poslovalnicah SKB banke, na telefonski številki 01 471 55 55 in spletni strani www.skb.si.

Naročnik oglasnega sporočila je SKB banka d. d. Ljubljana.