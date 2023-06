AI: kaj bo naslednja velika stvar?

Vse od lanskega novembra, ko je Chat GPT postal svetovna senzacija, se pojavljajo vprašanja, kje vse se lahko umetna inteligenca uporablja in kakšen je njen tehnološki potencial. O takojšni uporabi, priložnostih in tudi potencialnih nevarnostih bomo spregovorili z dr. Juretom Leskovcem, profesorjem na Univerzi Stanford, strokovnjakom s področja umetne inteligence, strojnega učenja, družbenih omrežij, rudarjenja podatkov, velikih grafov in omrežjih ter izkušnjami iz prakse v podjetju Pinterest in Kumo.AI, katerega soustanovitelj je in kjer vodi razvojno-raziskovalno ekipo.

Vas zanima: Kaj je umetna inteligenca (angleško artificial intelligence, s kratico AI)? Kako deluje, kaj je (sploh) potrebno, da deluje?

Kaj vpliva na verodostojnost diagnostičnih in napovednih orodij?

Kako AI že vpliva in bo vplivala na gospodarstvo: rast, produktivnost, stroškovno učinkovitost itd.?

V katerih panogah si (že) obetamo največ, kje je največji potencial? Prijavite se na webinar in izvedite.

Preboji na področju umetne inteligence lahko pomenijo napredek s potencialno velikimi makroekonomskimi učinki. Nova raziskava banke Goldman Sachs kaže, da bi "široko" sprejetje umetne inteligence lahko v obdobju desetih let svetovni BDP povečalo za sedem odstotkov.

Posledično se veliki premiki dogajajo tudi že na borznem parketu. A tako kot v času zlate mrzlice, ko je najprej zacvetela prodaja krampov in lopat, je tudi prvi večji zmagovalec mrzlice Al, proizvajalec polprevodnikov za umetno inteligenco Nvidia, ki je maja letos presenetila z rezultati, in skoraj čez noč postala podjetje, vredno skoraj en bilijon (1.000 milijard) dolarjev. Samo v enem dnevu, 25. maja 2023, se je tržna kapitalizacija podjetja povečala za 184 milijard dolarjev, kar se beleži kot eden največjih enodnevnih poskokov v zgodovini kapitalskih trgov. Glavna dejavnost tega podjetja je oblikovanje visokozmogljivih čipov. Sprva jih je prodajalo navdušencem nad videoigrami. Čipi so bili zelo učinkoviti tudi pri usposabljanju modelov Al in za podjetje se je pojavil novi cvetoči trg. Posledično so bili nagrajeni tudi vlagatelji. Zanimanje vlagateljev za AI se je povečalo.

Foto: Generali Investments d.o.o.

Vprašanja, ki jih vsakodnevno dobivamo od svojih strank, so:

Kako se odvijajo borzne zgodbe delnic podjetij, povezanih z umetno inteligenco: Nvidie, Microsofta, Googla, AMD, Adobe in Palantirja?

Kako AI uporabljajo upravitelji premoženja?

Ali lahko AI napove donose v prihodnosti?

Kako vlagati v AI?

Priložnosti vlagati v AI so tudi prek vzajemnih skladov. Kako odgovarjamo na pogosto vprašanje malih vlagateljev, boste izvedeli na webinarju družbe Generali Investments.

Pridružite se nam 13. junija 2023 ob 17. uri na finančnem webinarju AI: kaj bo naslednja velika stvar? Prijavite se na webinar



Vabljeni, da svoja vprašanja dr. Leskovcu zastavite tudi v živo na online dogodku.

To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Generali Investments, d. o. o., Ljubljana.