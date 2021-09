Želimo si več gospodarskih programov in razumevanja države, za kakovost pa lahko poskrbimo sami

Intervju: Dragan Ćulibrk, direktor (prenovljenega) hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Dragan Ćulibrk prevzema vodenje hotela, ki je po nadgradnji in prenovi postal največje kongresno središče Ljubljane in cele Slovenije.

Dragan Ćulibrk prevzema vodenje hotela, ki je po nadgradnji in prenovi postal največje kongresno središče Ljubljane in cele Slovenije. Foto: Ana Kovač

Ravno med epidemijo, ki je od vseh panog verjetno najbolj zdesetkala turizem, sta Ljubljana in Slovenija dobili največje kongresno središče. Kaj ob epidemiji, ki ji še ni videti konca, čaka turizem, zlasti v Ljubljani, in kdaj bo tudi turizem ponovno zasijal v svojem polnem obsegu, nam je povedal mož, ki je turizem in gostinstvo že dodobra spoznal pri nas in onstran naših meja.

Pandemija covid-19 je močno prizadela vse vidike naših življenj, gospodarstva, družbe – a so nekateri utrpeli veliko večje izpade kot drugi. Turizem in gostinstvo sta verjetno največji žrtvi, a je morda prav okrevanje po pandemiji, ko se bodo karte premešale na novo, priložnost, da se Ljubljana in Slovenija močneje uveljavita na področju kongresnega in drugih oblik turizma.

Med prebujanjem turizma po pandemiji imata Ljubljana in Slovenija priložnost uveljaviti se kot destinacija kongresnega in drugih oblik turizma. Foto: Bojan Puhek Tako z optimizmom gledajo v ljubljanskem hotelu, ki je po prenovi in nadgradnji, vredni 20 milijonov evrov, podvojil svoje zmogljivosti in postal največje kongresno središče slovenskega glavnega mesta in države. Nov veter mu prinaša tudi novi direktor.

Dragan Ćulibrk je diplomirani organizator turizma, ki je prevzel vodenje hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons po 12 letih nabiranja izkušenj v hotelih verige Kempinski Hotels, še prej pa osmih drugih hotelih v Sloveniji. Tako je med drugim opravljal delo pomočnika direktorja v hotelih Palace Kempinski Portorož in Kempinski St Moritz – Grand Hotel des Bains.



Kalil se je v hotelih prestižnih znamk in znanje nabiral od svetovnih referenc panoge, zato mu delo pod okriljem največje svetovne hotelske verige Marriott International ne bo neznanka. Pravi, da je turizem njegova strast, ki ga je očarala že v otroštvu.

Zadnje poldrugo leto je bilo izrazito neugodno za turizem in gostinstvo – ali lahko opredelite razsežnosti izpadov in izgub?

Kot si lahko mislite, je bil ta čas za turizem katastrofalen. Država je veliko pomagala, vendar še vedno nismo edini hotel, ki se je v tem času znašel v negotovosti. Tu velja poleg finančnega vidika omeniti izzive s kadrom, saj se je veliko ljudi prekvalificiralo. Tudi ko se okrevanje začne dogajati, je za hotelirje izziv najti dober kader, ki je v turizmu ključen za zagotavljanje kontinuirane storitve.

Kdaj lahko pričakujemo okrevanje turizma po pandemiji? Odgovor v videoizrezku.

Prenovo ste začeli pred pandemijo – ali bi bilo kaj drugače, če bi vedeli, kaj sledi?

Prenova je bila načrtovana veliko pred pandemijo. Kot kongresni hotel smo se večkrat znašli v položaju, ko smo morali povpraševanja zaradi nezadostnih kapacitet zavračati. Želeli smo biti bolj konkurenčni na mednarodnem trgu in nuditi zaokroženo storitev. Menim, da se bo turizem pobral in se bo naložba kmalu povrnila.

Kje vidite največji potencial – v kongresnem turizmu, v poslovnih namestitvah, turističnih skupinah, individualnih (po)potnikih?

Za nas je najpomembnejši kongresni turizem, smo tudi pozicionirani kot "najboljši kongresni hotel v Sloveniji". Tip gosta se spreminja glede na letni čas in dogajanje v državi. Poleti prevladujejo dopustniški (leisure) gosti, medtem ko se jeseni prebudijo poslovni gosti.

"Kot kongresni hotel smo se (pred prenovo) večkrat znašli v položaju, ko smo morali povpraševanja zaradi nezadostnih kapacitet zavračati. (...) Menim, da se bo turizem pobral in se bo naložba kmalu povrnila." Foto: Ana Kovač

Kako bo potekalo okrevanje?

Menim, da se bo poslovni segment odzval veliko prej – le, da bo organizacija dogodkov in kongresov postala bolj lokalne narave, ko bosta dostopnost in razdalja (driving distance) postali ključni pri organizaciji. Pandemija je vse skupaj zaustavila in zabrisala ustaljene poti. Mislim pa, da bo individualni segment najpozneje začel okrevati. Tu velja omeniti letalske povezave in s tem povezane omejitve, cene vozovnic …

Ali je Ljubljana dovolj močno zarisana na turistični zemljevid kot kongresna destinacija?

Ljubljana že veliko dela na prepoznavnosti, saj deležniki med sabo sodelujemo. Ljubljana je izjemno mesto, ki je vse bolj priljubljeno že zaradi svoje ugodne lege in cen. Pri nas je vse na dosegu roke, vse je v bližini in to je naša prednost. Gosti radi poudarijo občutek varnosti, čistočo mesta, prijaznost in gostoljubnost ljudi ter profesionalnost kongresnega osebja.

"Tip gosta se spreminja glede na letni čas in dogajanje v državi. Poleti prevladujejo dopustniški ("leisure") gosti, medtem ko se jeseni prebudijo poslovni gosti." Foto: Ana Kovač

Ali smo dovolj konkurenčni glede na tekmece – predvsem iz drugih držav?

V Ljubljani je zaznati pomembne premike v kakovosti, ki so primerljivi z mednarodnimi standardi. Veliko je bilo investicij, ljudje govorijo angleško ter so prilagodljivi. Za izvedbo mednarodnih dogodkov je izjemnega pomena tudi povezava letalskih linij in dostopnost destinacije.

Vaš hotel ni v središču mesta, celo nima povezave z javnim potniškim prevozom – ali je to prednost ali pomanjkljivost?

Prednost je, da lahko omogočimo brezskrbno parkiranje na lokaciji, saj hotel ponuja 350 parkirnih mest, od tega kar 100 v novi garaži hotela. To je zagotovo prednost za vse večje dogodke in brezskrbno organizacijo potovanja za naše goste. V prihodnosti, ko bo zasedenost višja, si želimo organizirati tudi redno shuttle povezavo, kar bo znatno zmanjšalo razliko med centrom in periferijo.

"Država je veliko pomagala, vendar še vedno nismo edini hotel, ki se je v tem času znašel v negotovosti. Tu velja poleg finančnega vidika omeniti izzive s kadrom, saj se je veliko ljudi prekvalificiralo."

"Država je veliko pomagala, vendar še vedno nismo edini hotel, ki se je v tem času znašel v negotovosti. Tu velja poleg finančnega vidika omeniti izzive s kadrom, saj se je veliko ljudi prekvalificiralo." Foto: Bojan Puhek

Na katere skupine gostov se boste najbolj usmerili?

Blagovna znamka Four Points by Sheraton je zasnovana po meri poslovnih gostov. Prevladuje smernica "vrednost za denar". Zagotovo imajo prednost kongresni gostje, vendar smo ustrezno poskrbeli tudi za vse druge segmente.

Kako?

Razvijamo individualne programe in prilagajamo ponudbo, segmentacija je ključna. Nudimo vrhunske družinske pakete, zgradili smo bazen, ki omogoča razvajanje tudi našim dopustniškim gostom. Bazen je za nas velika prednost, ki so se je mnogi razveselili. Še posebej so navdušeni nad čudovitim razgledom na gozd.

"V Ljubljani je zaznati pomembne premike v kakovosti, ki so primerljivi z mednarodnimi standardi. Veliko je bilo investicij, ljudje govorijo angleško ter so prilagodljivi." Foto: Ana Kovač

Kakšne so prednosti in slabosti vključenosti v veliko hotelsko verigo?

Biti del največje hotelske verige na svetu je zagotovo velika prednost. Zagotovo ste že slišali za ikonični hotel W, ki ima obliko jadra poleg plaže Barceloneta, The Gritti Palace – Luxury collection hotel v Benetkah ali v španskem kraju Elciego, Ritz Carlton v New Yorku … Naš hotel je del največje hotelske verige na svetu – Marriott International, ki je dobro znana po svojem portfelju luksuznih hotelov in resortov, ki vključuje ikonične blagovne znamke in narekuje trende sodobnega hotelirstva. To je vlak, na katerem se želite peljati. Kot prednost lahko izpostavim prepoznavnost, "know-how", ki ti ga omogoča veriga. Iz verige črpamo primere dobre prakse po zgledih svetovnega hotelirstva, programe za optimizacijo delovnih procesov, merjenje in seveda doseg, ki je veliko večji z izkoriščanjem potencialov, ki jih ponujajo platforme Marriott International. Slabost je morda le v standardizaciji procesov, ki včasih niso optimalni za hotelski objekt.

Poznamo primere, ko Ljubljana preprosto ni imela dovolj zmogljivosti za izvedbo velikih svetovnih kongresov – ali bi jih morala imeti?

Ravno iz tega razloga smo šli v dograditev, Ljubljana je izjemno zanimiva destinacija in zdaj lahko kandidiramo za dogodke, za katere prej nismo mogli. V globalni perspektivi še vedno ni dovolj kapacitet v Ljubljani. So pa razmere ob epidemiji covid-19 vse skupaj ohromile in upamo, da se bo vse čim prej vrnilo v stare tirnice.

"Ljubljana je izjemno zanimiva destinacija in sedaj lahko kandidiramo za dogodke, za katere prej nismo mogli." Foto: Srdjan Cvjetović Ljubljana, Bled, Portorož, kje drugje – kje bi moralo biti največje slovensko kongresno središče?

Definitivno v Ljubljani, že zaradi same dostopnosti. Kot glavno mesto je Ljubljana najbolj primerna za pozicioniranje kongresnega središča, hkrati je tudi izjemno lepa prestolnica.

Kdaj lahko pričakujemo, da se bo turizem, zlasti kongresni, vrnil v enake tirnice kot pred pandemijo?

To lahko začnemo pričakovati, ko se bo pandemija končala. Še vedno pa bo po razglasitvi konca pandemije trajalo še vsaj tri leta, da se bo situacija normalizirala in vrnila v prvotno stanje. Na začetku bodo vsa potovanja bolj lokalne narave, o čemer smo že govorili. Pomembno je, da se na tej točki vzpostavijo čim boljše letalske povezave in omogoči dostopnost.

"Za izvedbo mednarodnih dogodkov sta izjemnega pomena tudi povezava letalskih linij in dostopnost destinacije." Foto: Ana Kovač

Dolgotrajna nezmožnost dela v turizmu in gostinstvu je pregnala mnoge kadre, ki si niso mogli privoščiti čakanja – ali čutite pomanjkanje kadrov?

Mislim, da vsi v turizmu čutimo pomanjkanje kadrov. Že pred pandemijo se je iskalo dobre kadre, zdaj pa je to še veliko bolj izrazito. Zaprtje hotelov zagotovo ni pripomoglo k izboljšanju stanja kadra na trgu. To je eden večjih izzivov za turizem.

Kaj lahko naredi panoga turizma in gostinstva, da bo okrevanje čim hitrejše?

Želimo si več pomoči, več gospodarskih programov in večje razumevanje države, da bo okrevanje čim lažje. Sami lahko skrbimo za kakovost svojih storitev. Ne smemo dopustiti, da nam kakovost pade. Želimo si ohranjati stalnost ter gostom zagotoviti izkušnjo, ki bo primerljiva z vsemi hoteli v hotelski verigi Four Points by Sheraton.

"Ljubljana je izjemno mesto, ki je vse bolj priljubljeno že zaradi svoje ugodne lege in cen. Pri nas je vse na dosegu roke, vse je v bližini in to je naša prednost. Foto: Ana Kovač

Koliko je okrevanje v turizmu zunaj nadzora deležnikov panoge?

Veliko. Najbolj prizadeta dejavnost je zagotovo turizem. Če bo prišlo do zapiranj, bo preživetje turističnih ponudnikov odvisno od pomoči. Vsi si želimo, da bi se stanje čim prej izboljšalo.