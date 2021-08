Britanski časopis o lepotah Slovenije in "dinamičnem" ljubljanskem županu

Ta teden je Britanska vlada Slovenijo uvrstila na zeleni potovalni seznam, po katerem bodo potniki iz Slovenije za vstop v Anglijo potrebovali le negativen test na novi koronavirus, ne glede na cepilni status osebe, je poročala STA. To pomeni, da se bodo potovanja k nam sprostila tudi za angleške turiste, ki bodo imeli ob vrnitvi domov manj preglavic.

Na novico so se takoj odzvali pri britanskem časopisu The Telegraph in objavili članek, v katerem turistični novinar Robin McKelvie našteva množico razlogov, zakaj bi se morali Angleži na naslednje počitnice odpraviti v Slovenijo.

Foto: Vid Ponikvar

"Hvaležni mi boste, ko boste ob Jadranskem morju z vinom zalivali morske dobrote, potem ko ste bili še zjutraj na pohodu v Alpah," je zapisal in tako ponazoril, zakaj se mu zdi Slovenija tako očarljiva - zaradi izjemne raznolikosti, ki jo ponuja na majhnem ozemlju.

Ljubljana je po njegovem mnenju zbirka "največjih uspešnic evropske arhitekture", kjer lahko turisti najdejo dovolj dogajanja in znamenitosti, da se lahko tam zadržijo vsaj teden dni. "To mesto je pod dinamičnim županom Zoranom Jankovićem dalo prednost pešcem," je zapisal, naštel Narodno in Moderno galerijo ter Mestni muzej kot lokacije, ki jih je treba obiskati.

Foto: Getty Images

V članku so omenjeni vsi kotički države, ki jih načeloma tudi sami prve ponudimo tujim turistom: od Bleda in Julijskih Alp do Krasa, Goriških brd in Obale, pa tudi panonskih ravnic in Maribora.

Izpostavil je tudi kuharsko mojstrico Ano Roš v Hiši Franko, ki je lani dobila dve Michelinovi zvezdici. "Ubogi Michelinov vodnik je Slovenijo odkril šele lani," je okrcal francoske ocenjevalce, "in zdaj, ko je Slovenija za Britance na zelenem potovalnem seznamu, nimate več nobenega izgovora, da jo zamujate."

Preberite še: