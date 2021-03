ZDA s carinami tudi na slovenski aluminij

Med 18 državami, za katere veljajo nove carine, sta denimo tudi Hrvaška in Srbija; za prvo so določene 3,19-odstotne, za drugo pa od 11,67-odstotne do 25,84-odstotne uvozne dajatve. Za del aluminija iz Nemčije so določene najvišje carine v višini 242,80 odstotka, za del brazilskega aluminija pa 137,06-odstotne, razkriva tabela, piše STA.

Podatki urada kažejo še, da je Slovenija leta 2019 v ZDA izvozila 11.229 ton aluminija, na katerega se nanašajo carine, v vrednosti 35,25 milijona dolarjev.

Gre ze dodatne carine

O novih carinah na aluminij je ameriško trgovinsko ministrstvo odločalo od lani, postopek je začelo pod administracijo nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. Primer se je osredotočal na valjane izdelke, ki se uporabljajo v gradbeništvu, transportni industriji ali denimo za proizvodnjo obcestnih znakov, navaja tiskovna agencija Reuters.

Po navedbah Reutersa bodo te carine dodatno obračunane ob 10-odstotnih, ki jih je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump že uvedel na večino uvoza aluminija v ZDA, še piše STA.