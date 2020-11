Zaprta smučišča bodo imela katastrofalne posledice za številne panoge

Mario Stedile-Foradori, predsednik mednarodnega združenja nacionalnih zvez žičničarjev (FIANET), je na politike naslovil nujno zahtevo po strokovni razpravi o žičnicah, saj po njegovem mnenju trenutna razprava škoduje vsem in ni na ravni razprave, ki temelji na dejstvih in objektivnosti.

"Upravljanje smučišč nikoli ni bilo krivo za širjenje koronavirusa"

Kritičen je bil do dejstva, da žičnice trenutno veljajo za grešnega kozla zaradi namernega ali nenamernega mešanja dejstev, kar povzroča nepotrebno negotovost.

Vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović je včeraj izjavila, da je trenutno stanje v Sloveniji takšno, da nobeno odpiranje ne pride v poštev, dokler širjenja okužb vsaj malo ne omejimo.

"Upravljanje smučišč nikoli v času pandemije ni bilo krivo za širjenje bolezni. Kdorkoli dejavnosti po smučanju in žičnice meče v isti koš, ne spodbuja iskrene razprave, temveč s populističnimi zahtevami zgolj povečuje škodo. Upravljavci žičnic po vsej Evropi so vložili veliko sredstev. Z razmerami so se spopadli s strokovno pripravljenimi načrti ukrepanja in veliko odgovornostjo, razvili pa so rešitve, ki delujejo," je ob tem poudaril Stedile-Foradori.

"Posamezne države zdaj začenjajo vsa težavna področja v zvezi z boleznijo covid-19 povezovati izključno s smučanjem, kar je lahko preprost odgovor v smislu hitrih naslovov, žal pa tudi napačen."

Foto: Getty Images

Kdaj naj bi se odprla smučišča, če sploh?



Spomnimo: V Nemčiji in Italiji naj bi bila smučišča čez božično-novoletne praznike zaprta, na drugi strani pa v Avstriji, kjer smučarska sezona pomeni toliko kot Hrvaški poletna, žičničarji napovedujejo odškodninske tožbe, če bodo morali ostati zaprti. Švicarji so medtem že sporočili, da bodo njihova smučišča odprta.



Slovenski žičničarji in upravljavci smučišč medtem še vedno čakajo na navodila in odločitve. Mnogi so že začeli pripravo in zasneževanje smučišč.



"Pričakujemo, da bodo Avstrijci vztrajali, da se po 15. decembru odprejo smučišča in da bodo potem tudi v Sloveniji dovolili podobno," se nadeja predsednica slovenskih žičničarjev in direktorica Kanina Manuela Božič Badalič.

Žogica je zdaj na strani politikov

Omenil je tudi, da bi morali politiki namesto tega zagovarjati varnost in spodbujati operativne zahteve.

"Panoga je temeljito opravila svojo domačo nalogo – zdaj je žogica na strani politikov, ki pa ne smejo biti povzročitelji težav, temveč rešitelji," poziva prvi mož FIANET, ki je v zvezi s tem omenil tudi negativne posledice za gospodarstvo v teh evropskih regijah in pozval k nadaljnjemu ukrepanju.

"Ni skrivnost, da je naša panoga na številnih lokacijah zgolj učinkovit vzvod za ustvarjanje dodane vrednosti in delovnih mest, zlasti v zimskih mesecih. Poleg ogromne vrednosti, ki jo žičnice zagotavljajo v obliki zdravstvene, športne in prostočasne infrastrukture, podjetja zagotavljajo tudi družbenoekonomsko stabilnost.

Foto: Barbara Trebušak

Blatenje žičničarjev bo imelo posledice tudi za ostale panoge

V najslabšem primeru bo trenutno blatenje panoge povzročilo ogromne težave drugim panogam, ki so odvisne od žičnic. Če žičnice nenadoma obmirujejo, bodo kmalu obmirovale tudi celotne regije," je prepričan Stedile-Foradori, ki nujno poziva k vnovični vzpostavitvi kar najbolj objektivne in iskrene komunikacije.