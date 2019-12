"Zaposlene bolj bolijo razlike med plačami kot sama višina"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minimalna plača se bo 1. januarja prihodnje leto z zdajšnjih 886 evrov bruto povišala na 940 evrov bruto oziroma 700 evrov neto. Novo leto pa prinaša še eno novost, po novem bodo iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki, kot je dodatek za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje delovne pogoje.

Minimalno plačo v Sloveniji vsak mesec prejme nekaj deset tisoč ljudi (septembra letos jih je bilo 38 tisoč). Število prejemnikov minimalne plače se v zadnjih treh letih sicer nekoliko povečuje. Nekaj tisoč je tudi tistih zaposlenih, ki ne zaslužijo niti minimalne plače, zaradi česar k svoji plači prejmejo dodatek.

Za zaposlene v zadnjih letih vse več denarja

Povprečni strošek dela na zaposleno osebo se je sicer v Sloveniji v zadnjih desetih letih povišal za 370 evrov. Leta 2008 je znašal 1.916 evrov, v lanskem letu pa že 2.286 evrov.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.916,23 1.957,45 2.032,44 2.065,13 2.085,06 2.082,94 2.104,23 2.129,81 2.145,59 2.216,55 2.286,36

Podjetja bodo morala za plače nameniti več denarja

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjajo, da se bodo podjetja zaradi sprememb pri minimalni plači znašla v zahtevni situaciji. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, je povedala, da bi se masa plač v podjetjih, če bi v celoti sledila novim razmerjem, ki jih prinaša zakon, dvignila za od 50 do 60 odstotkov. Če pa bodo podjetja izvedla le delno prilagoditev, bi morala za maso plač nameniti med 15 in 20 odstotkov več sredstev.

Bruto minimalna plača se bo s 1. januarjem 2020 povečala za 6,1 odstotka, s 1. marcem 2020 pa se strošek dela minimalne plače povečuje še nekoliko več, ker se dviguje najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost na 58 odstotkov povprečne plače v 2019, pojasnjuje Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Analitiki GZS. "Zaradi izločitve dodatkov in poslovne uspešnosti iz minimalne plače se bo masa izplačanih plač v določenih podjetjih in panogah povečala še precej več. Na podlagi analize vzorca podjetij se bo masa plač v naslednjem letu povečala med 1 in 9 odstotka zaradi učinka minimalne plače. Razlike med posameznimi podjetji tudi znotraj istih dejavnosti so zelo visoke (asimetrične)," še dodaja.

"Bolj bolijo razmerja med plačami kot same višine"

V podjetju Štore Steel ne pričakujejo, da bi povišanje minimalne plače ogrozilo poslovanje, bo pa porušilo plačna razmerja in bi lahko pokvarilo odnose. Foto: Thinkstock Ivan Jurkošek, direktor podjetja Štore Steel, ki se ukvarja s proizvodnjo jekla, pravi, da so izračune glede tega, kaj bodo prinesle spremembe, naredili že pred časom.

"Na ta račun ne bo nekega velikega povečanja, je pa težava, ker se bo v spodnjem delu našega plačilnega sistema nabrala gneča," pojasnjuje. Dodaja, da bomo imeli zaradi novosti v podjetjih pritiske ostalih, ker se bodo porušila plačna razmerja.

"Po naših izkušnjah bolj bolijo razlike oz. razmerja med plačami kot sama višina," pravi. Pojasnjuje, da so pri njih zaradi narave dela in skozi zgodovino pridobljenih pravic dodatki na visokem nivoju. Druga težava, ki se tukaj pojavi, pa je, da jim bodo pri plači 1.800 evrov bruto očitali, da delajo za minimalno plačo.

V podjetju sicer ne pričakujejo, da bi povišanje mase plač vplivalo na finančno stanje družbe, bo pa večje socialno prerivanje, kar bi lahko pokvarilo odnose.

Kako se bodo na povišanje odzvala podjetja Na GZS sicer pravijo, da se bodo podjetja spremembam prilagodila tako, da bodo povečala raven avtomatizacije in sredstev za R&R, delno bodo prenesla segment enostavne proizvodnje na trge z relativno nižjo ceno delovne sile. "Poskušala bodo tudi dvigniti prodajno ceno izdelka ali storitve, kar pa je odvisno tudi od razmer v konkretni dejavnosti ter stopnje konkurence," še dodaja Ivanc. Ocenjujejo, da bodo delovna mesta še vedno nastajala, vendar počasneje, kot bi sicer. "V primeru velikega upada proizvodnje bi se število ogroženih delovnih mest povečalo, ni pa to naš osnovni scenarij pričakovanj. Storitvena podjetja, ki so del javnega sektorja in imajo monopolni položaj, bodo dvignila končne cene storitev. Storitveni del inflacije bo tako tudi v naslednjem letu ostal visok."

Odpuščanj ne bo, podjetja imajo že zdaj težave z iskanjem delavcev

Med tistimi, ki se jih bodo januarske spremembe dotaknile, so tudi velika trgovska podjetja. Sindikalist Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev Trgovine Slovenije, se morebitnega odpuščanja zaradi zvišanja minimalne plače ne boji, saj imajo ta podjetja že zdaj težave s pomanjkanjem delovne sile.

Nov plačni sistem bo povišal strošek dela tudi v Mercatorju. Foto: STA

Po njegovih besedah samo v Mercatorju denimo manjka 700 delavcev, na Petrolu v Ljubljani pa 80. Pravi, da bodo morala podjetja spremeniti strukturo in povišati plače, pritisk na nizke plače pa, da je v Sloveniji prisoten že zadnjih 20 let.

Delavcem deset odstotkov višje plače

Po predvidevanjih sindikalistov se bodo plače delavcem v dejavnosti trgovine zvišale za okoli deset odstotkov. Pri tem pa Rožič izpostavlja, da so osnovne plače in dopusti urejeni s kolektivnimi pogodbami, nagrajevanja – variabilni del plače – pa je v pristojnosti uprav podjetij. In podjetja zdaj te variable prenašajo v osnovne plače, opozarja.

Foto: STA

Socialni status zaposlenih bo po njegovih besedah po spremembah gotovo boljši. Izpostavlja pa, da če bo država dovolila podjetjem v državni lasti, da ustvarjajo dobičke, bodo ta cene dvigovala v nedogled in s tem denarjem polnila občinske proračune, vpliv teh povečanj pa zato ne bo tolikšen, kot bi lahko bil.

Plačni sistem bodo najprej predstavili zaposlenim

Iz Mercatorja so nam medtem sporočili, da so se s socialnimi partnerji dogovorili glede novega plačnega sistema, ki ga bodo najprej predstavili vsem zaposlenim. "Nov plačni sistem bo seveda povišal strošek dela. Vsi zaposleni pa se bomo še naprej trudili, da bomo uspešno poslovali tudi v prihodnjem letu," so zapisali.

Z vprašanji, kako bo povišanje minimalne plače vplivalo na njihovo podjetje, smo se obrnili tudi na nekatera druga slovenska podjetja. Za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na GZS. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.