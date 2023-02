Žan Nekrep tudi za skeptike prvič javno pokaže svoj zadnji zaslužek v zadnjih sedmih dneh na Amazonu iz Slovenije #video

Oglasno sporočilo

Koliko prihodkov ima Žan Nekrep v sedmih dneh (prvič javno prikazano):

In koliko Žan Nekrep zasluži prek spleta na Amazonu?

Tukaj je nekaj njegovih najnovejših številk. Kot vidimo, ustvari več kot 130 tisoč prihodkov na mesec prek Amazona.

Primer nakazila Amazona 6. januarja 2023 Žanu Nekrepu v vrednosti približno 44.700 dolarjev (Amazon denar nakaže vsakih 14 dni):

Zanimivo je, da tudi umetna inteligenca Chat GPT, o kateri trenutno govori ves svet, Amazon postavlja za prvo izbiro pri spletnem zaslužku, če želite prejeti več kot deset tisoč evrov na mesec.

Povprašali smo jo naslednje:

Zakaj sploh začeti služiti prek spleta (na Amazonu) iz Slovenije?

Prodajati lahko začnete ob službi in z Amazonom zelo dobro zaslužite prek spleta.

Ne potrebujete svojega skladišča in tudi ne spletne strani.

Sami nimate dela s pošiljanjem izdelkov strankam, saj to naredi Amazon.

Ni vam treba obiskovati ZDA ali Kitajske - vse lahko urejate prek spleta od doma ali kjerkoli želite.

Potrebujete le dostop do računalnika, delate lahko kjerkoli in kadarkoli.

Na Amazonu lahko prodajate kot fizična oseba.

Ko začnete poslovati z Amazonom, vam lahko to vzame le nekaj ur na teden.

Ni vam treba imeti zaposlenih ljudi.

Zaradi Amazona vse več ljudi iz Slovenije vsak dan služi velike denarce prek spleta iz Slovenije in so zaradi tega pustili svojo službo.



Kako pa prek spleta na Amazonu služi Žan Nekrep?

Žan Nekrep za spletni zaslužek uporablja sistem, ki se imenuje Amazon FBA. Prodaja prek spleta na Amazonu ZDA, ki jih še nikoli ni obiskal. Prek spleta na Alibabi kupi izdelke in jih dražje prodaje na ameriškem Amazonu. FBA v angleščini pomeni Fulfillment by Amazon, v slovenščini pa "Izpolnitev s strani Amazona". To pomeni, da plačate provizijo, Amazon pa bo opravil večino dela za vas, na primer skladiščenje, pošiljanje izdelkov, podporo strankam, pakiranje, vračila … Tako res ne boste imeli veliko dela s prodajo, le na daljavo boste vse vodili in imeli pod nadzorom.

Kaj pa študentje Žana Nekrepa? Koliko in kako hitro lahko začnejo služiti prek spleta?

Tukaj so konkretne številke stranke Žana Nekrepa, ki so ji postavili celoten posel spletnega zaslužka od A do Ž na Amazonu. Prodajati je začela januarja 2022, in sicer le en izdelek. Gre za osebo, mlajšo od 25 let, ki prej nikoli ni prodajala na Amazonu, je pa izdelek prodajala prek "dropshippinga". V treh mesecih ima posel na Amazonu, s katerim lahko letno ustvari do 500 tisoč dolarjev prihodkov (predvideni dobiček od 100 do 150 tisoč dolarjev).

Ključna prednost Amazona je visok odstotek konverzije kot povprečne spletne trgovine. Zakaj? Ker gredo ljudje na Amazon z namenom, da izdelek KUPIJO.

Gotovo se sprašujete, kaj prodajajo na Amazonu. VSE! Od vadbenih pripomočkov, telefonov, igrač do kozmetike. Primer je ab roller.

Prodajalec izdelka ab roller na Amazonu v ZDA:

- mesečno z enim izdelkom ustvari 16 tisoč dolarjev prihodkov,

- izdelek prodaja za približno 24 dolarjev,

- na mesec ustvari vsaj 5.000 dolarjev dobička.

Potrebujete še malo zagona? Poglejte si primere slovenskih študentov, ki prodajajo na Amazonu.

Ljudje vedno pravijo, da je treba veliko zapraviti za oglaševanje na Amazonu, če želiš imeti dobro prodajo. Spodaj si poglejte statistiko ene od naših strank, ki kaže, da je oglaševanje dobičkonosno. Drugače je povprečna marža prodajalcev na Amazonu po svetu 25 odstotkov.

So vas podatki navdušili? Prijavite se zdaj! Na brezplačnem webinarju boste izvedeli:

kako zaslužiti prek spleta z metodo, ki izkorišča rast spletne prodaje po vsem svetu (prodaja na Amazonu še vedno raste po vsem svetu),

kakšen je sistem zaslužka prek spleta, pri katerem lahko začnete hitro služiti in delate od koderkoli na svetu (85 odstotkov prodajalcev na Amazonu ima dobiček),

kako zaslužiti na internetu z izdelki iz Kitajske, ki jih sploh nikoli niste videli in se vsak dan prodajajo na Amazonu,

kateri so primeri izdelkov, ki jih lahko ceneje kupite na Alibabi in dražje prodate na Amazonu (konkretni prikazi izdelkov, ki jih lahko kupite prek spleta iz Slovenije),

kako priti do večkratne mesečne plače prek interneta z manj kot dvema urama dela na teden (za vodenje posla potrebujete le mobilni telefon),

kako postaviti enostaven internetni posel na največji spletni trgovini na svetu, ki vam bo dnevno prinašal prihodek, tudi ko boste spali (večina prodaje v ZDA poteka ponoči po našem času),

kako najti zmagovalni izdelek za prodajo in lansirati ta izdelek na največji spletni trgovini na svetu (prikaz konkretnih programov, ki vam najdejo pravi izdelek) ter še mnogo več.

