Zaključek nakupa podjetja Seven Refractories

Oglasno sporočilo

RHI Magnesita danes oznanja zaključek nakupa družbe Seven Refractories, ki je bil uradno podpisan 17. julija 2023. Seven Refractories je svetovno priznan proizvajalec ognjevzdržnih mešanic za jeklarsko, železarsko, cementno, aluminijsko industrijo ter preostale ključne industrije, ki je v 12 letih dosegel neverjetno rast in kredibilnost v vseh sektorjih.

Foto: Rok Mlinar in Robi Valenti

RHI Magnesita pričakuje, da bodo ognjevzdržne mešanice, ki jih Seven Refractories kakovostno proizvaja, postale vse bolj pomembne pri razvoju novih proizvodnih tehnologij z nizkim ogljičnim odtisom. S prevzemom družbe Seven Refractories se RHI Magnesita pridruži 240 zaposlenih na treh proizvodnih lokacijah v Sloveniji, Indiji in ZDA ter iz poslovnih enot v Nemčiji, Italiji, Veliki Britaniji in na Cipru. Prevzeto podjetje Seven Refractories je leta 2022 doseglo prihodke v višini 105 milijonov evrov in dobiček pred obdavčitvijo v višini 11,4 milijona evrov.

Stefan Borgas, glavni izvršni direktor RHI Magnesita, in Erik Zobec, glavni izvršni direktor podjetja Seven Refractories Foto: Rok Mlinar in Robi Valenti

20. julija sta Stefan Borgas, glavni izvršni direktor RHI Magnesita, in Erik Zobec, glavni izvršni direktor podjetja Seven Refractories, zapečatila prevzem na uradni slovesnosti v tovarni Seven Refractories v Divači v Sloveniji ob prisotnosti zaposlenih podjetja.

Stefan Borgas je ob tej priložnosti povedal: "Danes praznujemo mejnik, ko je RHI Magnesita zaključila prevzem družbe Seven Refractories. Sinergija našega strokovnega znanja, inovativnosti in neomajne zavezanosti trajnosti nam bo omogočila zagotavljanje še bolj prepričljivih rešitev za izpolnjevanje potreb naših strank. Z veseljem pozdravljam izjemno ekipo Seven Refractories. S skupnim znanjem in strastjo bomo razvili napredne trajnostne rešitve ter izkoristili priložnosti komplementarne prodaje, optimizirali bomo dobavne verige s ciljem, da bi postavili nova merila v industriji ognjevzdržnih materialov."

Stefan Borgas Foto: Rok Mlinar in Robi Valenti

Erik Zobec je dodal: "Z velikim ponosom se pridružujemo RHI Magnesita. Le 12 let po ustanovitvi podjetja je ta korak potrditev naših dozdajšnjih dosežkov: našega inovativnega portfelja izdelkov, vrhunske proizvodne tehnologije in naše predanosti strankam. Poleg tega nam bodo zmogljivosti in globalna prisotnost RHI Magnesite omogočile, da svojim strankam zagotovimo še večji portfelj izdelkov in storitev."

Erik Zobec Foto: Rok Mlinar in Robi Valenti

RHI Magnesita in Seven Refractories bosta skupaj nadaljevala svojo trdno zavezanost trajnosti, da bi služila naraščajočim potrebam svetovne industrije s ponudbo naprednih tehnoloških rešitev. Prevzem dopolnjuje portfelj ognjevzdržnih produktov RHI Magnesita in odpira nove priložnosti pri razvoju proizvodnih tehnologij z nizkim ogljičnim odtisom.

O RHI Magnesita

RHI Magnesita je vodilni svetovni dobavitelj visokokakovostnih ognjevarnih izdelkov, sistemov in rešitev, ki so kritični za temperaturne postopke, ki presegajo 1.200 stopinj Celzija, v številnih panogah, vključno z jeklarstvom, cementom, neželeznimi kovinami in steklom. Z vertikalno integrirano vrednostno verigo, od surovin do ognjevzdržnih izdelkov in popolnih rešitev, ki temeljijo na učinkovitosti, RHI Magnesita služi strankam po vsem svetu s približno 13.500 zaposlenimi v 33 glavnih proizvodnih obratih in več kot 70 prodajnih uradih.

O Seven Refractories

Kot vodilna mednarodna tehnologija na področju ognjevarnih materialov Seven Refractories ponuja enega največjih in najnaprednejših portfeljev monolitnih ognjevarnih materialov, ki ga dopolnjujejo vodenje projektov, široko sodobno znanje o vgradnji ter certifikati ISO 9001 in 14001. Z razširjenim obratom v Sloveniji, proizvodnimi zmogljivostmi v Italiji, ZDA in Indiji ter mednarodnimi prodajnimi pisarnami Seven Refractories služi strankam v železarski, jeklarski, aluminijski, cementni in drugih ključnih industrijah.

Naročnik oglasnega sporočila je SEVEN REFRACTORIES D.O.O.