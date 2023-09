Poljsko mesto Gdansk je bilo letos prizorišče t. i. olimpijade poklicev EuroSkills , na kateri so se mladi iz vse Evrope in z najrazličnejšimi poklici pomerili v svojih strokovnih spretnostih. Tekmovanja so se udeležili tudi tekmovalci iz Slovenije, ki so se najbolje odrezali na lanskem tekmovanju SloveniaSkills.

Slovenska delegacija na otvoritveni slovesnosti na EuroSkills Gdansk 2023. Foto: Arhiv CPI

Letos se je iz Slovenije na Poljsko odpravilo dvanajst tekmovalcev iz desetih panog: kuharstvo, strežba, slikopleskarstvo, kamnoseštvo, cvetličarstvo, frizerstvo, pohištveno in stavbno mizarstvo, IKT ter mehatronika.

Tekmovanje je potekalo tri dni, vsak dan po šest ur. Na Poljskem sta slovensko delegacijo obiskali tudi državna sekretarka z ministrstva za vzgojo in izobraževanje Jasna Rojc ter v. d. generalne direktorice za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih mag. Branka Hrast Debeljak.

Prestižno tekmovanje kot valilnica mladih talentov EuroSkills je prestižno evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih. Gre za največji dogodek v Evropi na področju poklicnega izobraževanja. Slovenija na tekmovanjih EuroSkills sodeluje že od leta 2008. Slovenija je prva nacionalna tekmovanja od leta 2010 izvajala pod imenom Olimpijada poklicev. Leta 2018 so nacionalno tekmovanje, ki ga organizira Center za poklicno izobraževanje – CPI, preimenovali v SloveniaSkills. Cilj tega tekmovanja je višanje ugleda poklicev in s tem tudi poklicnega izobraževanja. Udeležba na takšnih tekmovanjih mladim talentom omogoča enkratno izkušnjo in jim daje priložnost za pridobivanje novih znanj. Delodajalci tam lahko spoznajo svoje morebitne bodoče zaposlene. Mnogi prav na podlagi sodelovanja na tekmovanju EuroSkills dobijo zaposlitev.

Poklici na preizkušnji: od cvetličarstva do kamnoseštva

Matija Cotič, študent gostinstva in turizma - kuharski preizkus na tekmovanju SloveniaSkills lani v Celju Foto: Ana Kovač

Na tekmovanju EuroSkills Gdansk 2023 je v hudi konkurenci med skoraj 600 nadarjenimi in izurjenimi mladimi tekmovalkami in tekmovalci iz 32 držav slovenska delegacija osvojila kar šest medalj.

Katja Vačovnik je v panogi cvetličarstvo prejela bronasto medaljo.



Medalje odličnosti so prejeli: - Sibila Leskovec pri kamnoseštvu,

- Anže Zdešar pri strežbi,

- Irena Čepon pri slikopleskarstvu ter

- Žiga Kralj in Jurij Sitar v panogi informacijsko-komunikacijska tehnologija. Andraž Zdešar Foto: Ana Kovač Sibila Leskovec Foto: Arhiv CPI Irena Čepon Foto: Arhiv CPI Žiga Kralj in Jurij Sitar Foto: Arhiv CPI

Udeleženci so tekmovali v zahtevnih pogojih ter pod velikim časovnim pritiskom in budnim očesom pristojnih sodnikov. Kljub temu so se prav vsi izvrstno izkazali. Domov so odnesli pomembno izkušnjo, ki bo vplivala na njihovo izobraževalno in poklicno pot.

Na tekmovanje so se pripravljali več mesecev, v izpopolnjevanje s svojim mentorjem in nacionalnim sodnikom so vložili od 300 do 400 ur, medtem ko jim je CPI ponudil tudi celostno podporo v obliki psiholoških priprav, obvladovanja stresa in dihalne vaje, saj je tridnevna preizkušnja velik izziv za vse tekmovalce.

Vsaka delegacija je sestavljena iz tekmovalcev in mentorjev, ki tekmovalcem pomagajo ter jih usmerjajo in podpirajo. V delegaciji so tudi panožni sodniki, ki mlade prav tako usmerjajo na poti do najboljše uvrstitve.

Cvetlični aranžmaji za bronasto medaljo

Katja Vačovnik med ustvarjanjem Foto: Arhiv CPI

Letošnja najvišje uvrščena udeleženka v slovenski delegaciji je bila Katja Vačovnik, ki je v panogi cvetličarstvo osvojila bron.

Mlada cvetličarka iz Velenja, ki sicer živi in dela v Celovcu, kjer ustvarja v tamkajšnji cvetličarni, je že končala petletni (3 + 2) program – najprej za cvetličarja, potem še za aranžerskega tehnika – v celjski Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti. Najprej se je vpisala na vrtnarski program, vendar se je v drugem letniku prepisala na program cvetličarja. Tudi mentorica jo je pri tem spodbujala, saj je videla, da je zelo nadarjena za delo s cvetjem.

Kot cvetličarka ima izkušnje tudi iz slovenske cvetličarne, ki jo še vedno zelo pogreša, saj ji je bilo delo tam zelo všeč. V Avstriji so ljudje veliko bolj povezani s cvetjem, ki je resnično prisotno povsod. Kot pravi, je navada, da tudi pri krstu otroka poskrbijo za podobno bogato cvetlično okrasitev kot ob poroki.

Kot vsi dijaki te šole se je tudi Katja v času šolanja redno udeleževala različnih cvetličarskih tekmovanj na Hrvaškem, Madžarskem in v Sloveniji. Prek tekmovanja SloveniaSkills je prišla na evropsko tekmovanje EuroSkills.

Najtežje bilo zaradi živcev, na koncu domov odnesla bron

Katja Vačovnik je osvojila bronasto medaljo v panogi cvetličarstvo. Foto: Arhiv CPI

Čeprav je bilo tekmovanje naporno, ji strokovni del tekmovanja ni predstavljal velike obremenitve, saj obožuje delo s cvetjem.

"Imela pa sem veliko težav zaradi treme, saj zelo hitro postanem živčna. To je bil zame takrat največji izziv. S sotekmovalci smo se razumeli odlično, saj smo se z nekaterimi poznali že od prej. Spoznala sem še druge ljudi, zelo smo se povezali med seboj," je povedala Katja Vačovnik.

Ker je bila že pred tekmovanjem zaposlena v Avstriji, ji je zelo veliko pomenila iskrena podpora njene delodajalke. "Ves čas nas je spremljala po televiziji in bila zelo zadovoljna, ko je Avstrija osvojila zlato medaljo, Slovenija pa bronasto. Srebrna je bila Francija."

Letos modni vijoličasti odtenki cvetja Foto: Ana Kovač Na tekmovanju je morala izdelati celo kolekcijo izdelkov: šopek in poročni šopek, dekoracijo mize, venec, telesno dekoracijo in prostorsko dekoracijo – nasad v posodah kot naloga presenečenja. Najraje od vsega izdeluje cvetlične aranžmaje za poroke, rada ima tudi šopke. "Všeč so mi barve in cvetje za poroko." Kot pravi, morajo tudi v cvetličarstvu stalno slediti modnim trendom. Letos in že nekaj časa so moderni naravni, travniški aranžmaji, jeseni pa bodo zavladali odtenki lila in vijoličaste barve.

Dežela z največ cvetličarnami na prebivalca

Katja Vačovnik med tekmovanjem EuroSkills. Foto: Arhiv CPI

Cvetličarstvo je že tradicionalno zelo močno zastopana panoga in običajno je konkurenca v tej panogi zelo velika. Programi za cvetličarski poklic v naših srednjih šolah so zelo dobri, tudi učitelji so strokovno zelo dobro podkovani, kar se kaže tudi v številnih uspehih naših mladih cvetličarjev, ki se redno udeležujejo različnih tekmovanj.

Kot sodnik za panogo cvetličarstvo je na EuroSkills sodeloval cvetličarski mojster Marjan Planinšek, vodja Gardenie. "Videti je bilo, da je celotna ekipa cvetličarjev zelo povezana, kar je verjetno posledica tega, da so se dolgo časa pripravljali in se učili skupaj. Tekmovanje jih poveže po strokovni in medosebni plati, saj so se pred tekmovanjem udeleževali tudi team buildingov, da se ekipa lepo poveže med seboj," je vzdušje v ekipi opisal Marjan Planinšek, ki pravi, da se slovenske cvetličarne razvijajo skladno z duhom časa in so na zavidljivi ravni, če jih primerjamo s preostalimi državami. Slovenija namreč slovi po tem, da ima največ cvetličarn na prebivalca, saj je v manjših krajih ogromno majhnih cvetličarn.

Dober cvetličar mora imeti širok nabor znanj

Slovenska delegacija na EuroSkills 2023 Foto: Arhiv CPI

Zanimanja za poklic cvetličarja med mladimi ni dovolj. "Starši svoje otroke raje usmerjajo v splošne in druge strokovne programe, čeprav se tudi pri cvetličarstvu zahteva veliko strokovnih znanj in veščin. Poznati morajo veliko zgodovine in umetnosti, nujno je poznavanje rastlin in oblikovanja. Dober cvetličar mora imeti zelo širok nabor znanj, zato bi bilo dobro triletni program oziroma program 3 + 2 preoblikovati v štiriletni program," je prepričan Marjan Planinšek. Doda, da bi bilo treba več naporov vložiti v to, da bi se družba na splošno zavedala, kako pomembno je izobraževanje za različne poklice. V času pandemije in poplav smo videli, da brez nekaterih poklicev družba preprosto ne deluje.

Tudi razmere v gospodarstvu kažejo, da je veliko več povpraševanja po kadru s poklicno in strokovno izobrazbo. "V naši cvetličarni dela 20 cvetličarjev in ves čas imamo kadrovske težave, saj ne moremo dobiti dovolj kadra. Podobno je v drugih poklicih," je povedal Marjan Planinšek. Mladi, ki končujejo šolanje za cvetličarja, lahko hitro dobijo delo, saj jih na trgu dela resnično primanjkuje.

Javni zavod Center RS za poklicno izobraževanje – CPI, nacionalni predstavnik za EuroSkills, je bil ustanovljen leta 1995 kot osrednja slovenska institucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. CPI ponuja tudi nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija – NextGenerationEU.

