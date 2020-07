Vodenje evroskupine prevzema Irec Donohoe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodenje skupine finančnih ministrov držav v območju evra danes za dve leti in pol prevzema irski finančni minister Paschal Donohoe.

Vodenje skupine finančnih ministrov držav v območju evra danes za mandat dveh let in pol prevzema irski finančni minister Paschal Donohoe, ki poudarja, da se bo trudil graditi mostove. Irec prevzema vajeti v prelomnih časih, ko se Evropa zaradi pandemije novega koronavirusa spopada z recesijo zgodovinskih razsežnosti.

Desnosredinski kandidat Paschal Donohoe, ki je irski finančni minister od junija 2017, je v drugem krogu glasovanja pretekli četrtek nekoliko presenetljivo premagal Španko Nadio Calvino iz vrst socialdemokratov, ki je veljala za favoritinjo. Tretji kandidat, Luksemburžan Pierre Gramegna, se je po prvem krogu umaknil iz tekme, piše STA.

Irec imel podporo Slovenije

Irčeva zmaga je presenečenje, ker je imela Španka podporo nemške kanclerke Angele Merkel in ker je španski premier Pedro Sanchez dan prej izražal optimizem glede njene kandidature. Calvinova je dan po porazu tudi povedala, da je imela zagotovljeno podporo najmanj desetih ministrov, vendar pa na dan glasovanja eden med njimi ni držal obljube. Po drugi strani je Irec, ki je imel po poročanju portala Politico tudi podporo Slovenije, ves čas veljal za kompromisnega kandidata, zunaj nasprotnih taborov severa in juga. Položaja do zdaj tudi še nikoli ni zasedal kandidat velike članice.

Poleg tega Španca že zasedata vodilne položaje v institucijah EU. Josep Borrell je visoki zunanjepolitični predstavnik Unije, Luis de Guindos pa podpredsednik Evropske centralne banke (ECB). Tudi Luksemburg je že zasedal najvišje položaje. Prvi in dolgoletni vodja evroskupine je bil namreč Luksemburžan Jean-Claude Juncker, sicer tudi nekdanji predsednik Evropske komisije.

Petinštiridesetletnemu irskemu finančnemu ministru sicer pripisujejo zasluge za oživitev keltskega tigra po finančni in gospodarski krizi, v kateri je Irska potrebovala finančno pomoč Unije. Velja za zagovornika javnofinančne discipline, poroča STA.

Velja pa tudi za zagovornika podjetjem zelo prijaznega irskega davčnega sistema s stopnjo davka od dohodka pravnih oseb pri 12,5 odstotka in posebnimi rešitvami za tuje multinacionalke, kot je ameriški velikan Apple. Zaradi tega je Irska pristala na Sodišču EU in sodba naj bi bila znana kmalu. Donohoe ni naklonjen niti načrtom za evropsko obdavčitev tehnoloških velikanov.

Evroskupina je neformalno telo, ki se sestaja enkrat na mesec. Prvi sestanek je bil junija 1998 v Luksemburgu. Prvi, dolgoletni šef je bil Luksemburžan Juncker. Januarja 2013 ga je nasledil Nizozemec Jeroen Dijsselbloem, njega pa leta 2017 Portugalec Mario Centeno, ki je do zdaj edini izpolnil le en 2,5-letni mandat.

Portugalcu očitajo, da je evroskupina pod njegovim vodstvom izgubila vpliv in da se je znašla pod plazom kritik. Nevladna organizacija Transparency International (TI) je februarja lani objavila poročilo s kritikami, da se evroskupina izogiba odgovornosti in transparentnosti, ki ju zahtevata njen vpliv in dejstvo, da njene odločitve vplivajo na življenja milijonov Evropejcev, še navaja STA.