Vložili obtožnico proti Jankoviću zaradi Stožic?

Potem ko so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) leta 2012 opravili več hišnih preiskav, naj bi specializirani tožilci zdaj spisali obtožnico v zadevi Stožice, poroča Pop TV.

Očitanih kaznivih dejanj je veliko, od zlorab položaja, ponarejanja listin pa do neupravičene pridobitve skoraj 90 milijonov evrov visokega posojila.

Kriminalisti so ob Jankoviću in Jakliču preiskovali tudi nekdanjega direktorja propadlega Grepa Ruša Ogrina in Zlatka Srako in nekdanjega direktorja ljubljanskih parkirišč Sama Lozeja.

"Stožice stojijo, javni del, zasebno podjetje je šlo v stečaj. Očitno sem mu zelo dobro pomagal, da je šlo v stečaj. Počakal bomo na naslednje korake. Še vedno mislim, da je sodišče edino tisto, ki da vedno možnost, da dokažeš nedolžnost," je za Pop TV dejal ljubljanski župan.