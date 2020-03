Vlada sprejela pomembno rešitev za številna slovenska podjetja

Vlada je sprejela predlog zakona o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti posojilojemalcev, po katerem bodo banke in hranilnice za 12 mesecev lahko odložile plačila posojil gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom in kmetom. Tistim, ki jim je bilo z odlokom onemogočeno poslovanje, morajo banke to obvezno odobriti.

Finančni minister Andrej Šircelj je po današnji seji vlade pojasnil, da gre za odlog obveznosti iz kreditnih pogodb, sklenjenih z bankami in hranilnicami, za obdobje 12 mesecev. "Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, samozaposleni in kmetje se bodo lahko z bankami dogovorili za odlog obveznosti za obdobje 12 mesecev," je dejal Šircelj. Kot je pojasnil, se zakon ne nanaša na fizične osebe, določa pa pogoje, kdaj bodo banke in hranilnice to lahko storile.

O pogojih odloga se bodo morali posojilojemalci dogovoriti z bankami

"Pogoj je, da je družba solventna in da dejansko posluje, da plačuje davke," je pojasnil finančni minister. Tistim, ki jim je bilo z državno odredbo onemogočeno poslovanje, kot so gostilne in restavracije, bodo morale to banke obvezno odložiti, saj jim je bilo onemogočeno pridobivanje prihodkov.

Foto: STA

O pogojih odloga se bodo morali posojilojemalci sicer dogovoriti z bankami in hranilnicami. "Banke imajo že zdaj možnost, da posojilo prestrukturirajo, če posojilojemalec zapade v težave, to upoštevajo. Potem se bo naredil nov načrt glede na novo situacijo, obe stranki bosta podpisali nov dokument in posojilo se bo na novo plačevalo," je dejal Šircelj. Banke vlog ne morejo neutemeljeno zavrniti.

Posojilojemalcu zaradi odloga plačila ne bodo smeli nastati dodatni stroški. Vlogo za odlog plačila obveznosti bodo lahko stranke podale najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa, zakon pa bo veljal 18 mesecev od prenehanja epidemije. Vlada bo imela, kot je zapisala na spletni strani, možnost, da še pred iztekom tega roka državnega zbora predlaga prenehanje veljavnosti, če se razmere izboljšajo, poroča STA.

Banka Slovenije vladnemu predlogu ni nasprotovala

O predlogu je vlada obvestila Banko Slovenije, ki po Šircljevih besedah predlogu ni nasprotovala. "Zakonski predlog tudi ne predvideva državnega poroštva za banke v tem pogledu. Prepričan sem, da je danes likvidnost v bančnem sistemu stabilna in robustna, in ta zakon ne bo nikakor vplival na sam finančni sistem in finančno stabilnost v državi," je dejal. Poslovne banke pa po Šircljevih besedah nad ukrepom niso navdušene.

Točnega podatka o tem, koliko podjetij oziroma subjektov bo izkoristilo možnost odloga plačila posojila, Šircelj še nima. Tako tudi nima ocene, kaj bo to pomenilo za banke. O tem ukrepu bo vlada obvestila Evropsko centralno banko (ECB). "Iz novic, ki jih imam v okviru evroskupine, je bilo razvidno, da se bo monetarna politika na tem področju sprostila. ECB mora upoštevati nastalo situacijo in nastale razmere. Tudi banke zaradi tega ne bodo imele nikakršnih težav z likvidnostjo in kapitalsko ustreznostjo," je dejal minister.

Šircelj je tudi povedal, da bodo nadaljnji ukrepi odvisni od obsežnosti epidemije. "Pripravljeni smo na vse, kar bo treba storiti," je povedal. Sicer pa bodo najprej morali narediti ocene o vplivu epidemije na finance glede na različne situacije.Ta je pomembna za samo upravljanje financ, da se bodo lahko prilagodile epidemiji. Minister je potrdil, da bodo nagradili tiste zaposlene v nujnih službah, ki delujejo v času epidemije, poroča STA.