Vlada podjetju 2TDK podelila stavbno pravico za drugi tir

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na današnji dopisni seji s projektnim podjetjem 2TDK sklenila pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo drugega tira med Koprom in Divačo. Podelila jo je za 45 let, torej za čas trajanja koncesijske pogodbe.

Stavbno pravico je podelila za odsek med železniško postajo Divača in območjem elektronapetostne postaje Dekani, in to v skladu z gradbenim dovoljenjem, ki natančno opredeljuje obseg gradnje po tem dovoljenju in na katerih objektih se bo gradnja izvajala, so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Drugi tir bo največji gradbeni projekt v Sloveniji

Sestavni del gradbenega dovoljenja je med drugim projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerem so razvidni tudi vsi posegi na zemljiščih, ki so predmet stavbne pravice, so še poudarili v uradu.

Odhajajoča vlada tako nadaljuje postopke za začetek gradnje nove železniške povezave med Koprom in Divačo, ki bo največji gradbeni projekt v Sloveniji v prihodnjih letih, o načinu njegove izvedbe pa so državljani na referendumu odločali dvakrat.

Na svoji zadnji redni seji pretekli četrtek je tako na primer sprejela akt o ustanovitvi 2TDK, ki bo investitor v gradnjo drugega tira, in dopolnjen poslovni načrt projektnega podjetja, obenem pa ga je dokapitalizirala z 20 milijoni evrov. Do konca leta bo država 2TDK po načrtih dokapitalizirala s še 179 milijoni evrov.

Kapitalski vložek Slovenije v projektno podjetje 2TDK bo tako skupaj 200 milijonov evrov, saj je milijon evrov država na družbo prenesla že lani.

Bratuškova: Mislim, da bi lahko država drugi tir zgradila sama

Izvedbo investicije prek projektnega podjetja in z možnostjo sodelovanja zalednih držav je zastavila odhajajoča vlada. S tem konceptom se je na današnjem zaslišanju strinjala tudi kandidatka za ministrico za infrastrukturo v vladi Marjana Šarca Alenka Bratušek. Pojasnila je, da bi se verjetno projekt dalo izpeljati drugače, a je z vidika vpliva na javne finance za državo bolj ugodno, da se investicijo pelje prek podjetja namesto direktno prek proračuna.

Bratuškovo obenem veseli, da so v koalicijskih pogovorih dobili zagotovila, da sodelovanje zaledne države ni pogoj za črpanje evropskih sredstev. Interes je sicer uradno izrazila Madžarska, s katero so že potekali pogovori. V koalicijski pogodbi so tako partnerji po besedah Bratuškove predvideli, da se pogovori z njimi nadaljujejo, a bodo na koncu izbrali pot, ki bo za Slovenijo najbolj ugodna. "Mislim, da bi država drugi tir lahko zgradila sama," je poudarila danes v DZ.

Kdaj se bodo začela prva dela na terenu, medtem še ni jasno. Še vedno se namreč v okviru pripravljalnih del ni začela gradnja dostopnih cest, ki bo prvi vidni gradbeni poseg na območju bodoče trase. Gradnja je bila na čakanju zaradi referenduma o zakonu o drugem tiru.

Direkcija za infrastrukturo je pogodbo o gradnji dostopnih cest podpisala že decembra lani, ob tem pa tudi podpis pisma o nameri o prenosu pogodbe na družbo 2TDK po uveljavitvi zakona o drugem tiru. Pogodba je tako imela odložni pogoj, da se začne izvajati šele po uveljavitvi zakona, kar se je zgodilo 21. julija. Kolektor CPG in sarajevski Euroasfalt sta na razpisu začela s ponudbo v vrednosti 14,48 milijona evrov, medtem ko je celotna vrednost pripravljalnih del ocenjena na nekaj več kot 52 milijonov evrov.