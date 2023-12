Višje sodišče pritrdilo odpoklicu Matićeve uprave Luke Koper

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po mnenju višjega sodišča si odpoklicani člani uprave, ki jo je vodil Dragomir Matić, niso dovolj prizadevali, da bi model IPS spremenili v čim krajšem času, da bi sledili zakonodaji in zmanjšali tveganja.

Po mnenju višjega sodišča si odpoklicani člani uprave, ki jo je vodil Dragomir Matić, niso dovolj prizadevali, da bi model IPS spremenili v čim krajšem času, da bi sledili zakonodaji in zmanjšali tveganja. Foto: STA

Koprsko višje sodišče je pred kratkim pritrdilo sodbi okrožnega sodišča in s tem sklepom nadzornega sveta Luke Koper, ki je decembra 2017 zaradi spornega modela izvajalcev pristaniških delavcev (IPS) krivdno odpoklical upravo Luke Koper z Dragomirjem Matićem na čelu, danes piše časnik Delo. Sodba je tako pravnomočna.

Do odločitve nadzornega sveta za odpoklic uprave, v kateri sta bila poleg Dragomirja Matića še Andraž Novak in Irena Vincek, je prišlo po skupščini družbe, ki je poslovodstvu izrekla nezaupnico zaradi hujše kršitve obveznosti in zaradi nesposobnosti vodenja poslov družbe. Na skupščini je sodelovala tudi tedanja predsednica Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidia Glavina kot predstavnica prevladujočega družbenika Luke Koper.

Nezaupnica je bila posledica poročila revizijske družbe Pricewaterhousecoopers o posebni reviziji položaja izvajalcev delavcev IPS iz novembra 2017, ki je pokazala, da je bil model zaposlovanja več kot 1000 delavcev prek manjših podjetij nezakonit oz. v neskladju z zakonom o urejanju trga dela iz leta 2010. Inšpektorji so sicer odločbo, da Luka krši zakon, izdali šele leta 2016, novembra 2017 pa jo je potrdilo tudi upravno sodišče.

Iz sodbe višjega sodišča, ki jo povzema Delo, je razvidno, da je nadzorni svet Luke Koper avgusta 2017 upravi naložil, naj preveri zakonitost tega modela, a je uprava vztrajala, da ni nezakonit in da delavci IPS niso napoteni delavci.

Odpoklicani člani uprave si niso prizadevali za spremembo modela

Luka Koper je tako model spremenila šele pod upravo Dimitrija Zadela v letih 2018 in 2019, in sicer tako, da je velik del delavcev IPS redno zaposlila v matični družbi, del jih zaposluje prek agencij za zaposlovanje, del pa jih opravlja delo kot napoteni delavci (zunanji pogodbeni partnerji).

Po mnenju višjega sodišča je bilo ključno, da si odpoklicani člani uprave niso dovolj prizadevali, da bi model IPS spremenili v čim krajšem času, da bi sledili zakonodaji in zmanjšali tveganja.

V sodbi po navedbah Dela piše še, da sodišče ni upoštevalo navedbe odpoklicanih članov uprave, da so od sredine leta 2016 postali nezaželeni pri lastnikih Luke Koper, saj ta navedba za sodnike ni bila relevantna.