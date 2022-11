Visin program odpira nove priložnosti v t. i. ustvarjalskem podjetništvu

Oglasno sporočilo

Program Visa Ready Creator Commerce bo povezal partnerje v vsem ekosistemu in na platformah za ustvarjalce zagotovil finančna orodja, kot so hitrejša izplačila in napitnine.

Ustvarjalci so gonilna sila revolucije v digitalnem poslovanju in kulturi. Ustvarjajo vsebine, ki spletne skupnosti zabavajo, pritegnejo ter izobražujejo na nove in učinkovite načine. Da bi služila tej rastoči kategoriji malih podjetnikov, je Visa zagnala program Visa Ready Creator Commerce. Globalna pobuda bo pomagala platformam, usmerjenim v ustvarjalce, kot so tako imenovana podjetja social-commerce and video gaming, da bodo lahko v svojo ponudbo vgrajevala finančna orodja, na primer hitrejša in prožnejša izplačila prek sistema Visa Direct, napitnine in donacije.

"Ustvarjalci preoblikujejo in širijo ekosistem malih podjetij," je dejala Alenka Mejač Krassnig, direktorica Visa Europe za Slovenijo. "Z obsegom in dosegom svoje mreže želimo tej skupnosti pomagati pri razcvetu. S programom Visa Ready Creator Commerce gradimo povezovalni sloj – združujemo platforme in tehnološke pripomočke, da bi tako imenovanemu ustvarjalskemu podjetništvu (angl. creator economy) zagotovili sodobna finančna orodja."

Pomagamo ustvarjalcem, da hitreje pridejo do izplačil

Ustvarjalsko podjetništvo je ena od najhitreje rastočih kategorij malih podjetij. Objavljanje vsebin namreč pomeni enega ali celo edini vir dohodka že več kot 50 milijonom umetnikov, glasbenikov in ustvarjalcev. Tako imenovani social commerce oziroma trgovina, povezana z družbenimi omrežji, del katere je prav delo ustvarjalcev vsebin, naj bi do leta 2025 dosegla 1,2 milijarde dolarjev.

Za številna mala podjetja je denarni tok stalen izziv. Ustvarjalci morajo hitro preusmerjati svoja sredstva, da izkoristijo zagon ter pridobijo nove sledilce. Kar 69 odstotkov ustvarjalcev, ki jih je anketirala Visa, je navedlo, da čakanje na izplačila upočasnjuje njihov zagon, 88 odstotkov pa bi jih več sodelovalo s platformo, ki ponuja takojšnja izplačila. Takojšen dostop do zaslužka lahko ustvarjalcem pomaga izkoristiti viralne trenutke, kar odpira dodatne priložnosti za oglaševanje, grajenje blagovne znamke ter partnerstva. S programom Visa Ready Creator Commerce se lahko ustvarjalske platforme povežejo s programom Visa Direct. To ustvarjalcem omogoči dostop do njihovih sredstev skoraj v realnem času.

Možnost prejemanja daril, napitnin in donacij oboževalcev ter sledilcev je še eno ključno orodje za ustvarjalce, s katerim lahko ti monetizirajo svoje delo in razvijajo svoj posel. Prek programa Visa Ready lahko platforme, ki izpolnjujejo pogoje, ustvarjalcem po vsem svetu omogočijo tudi zbiranje napitnin in naročnin ter s tem za ustvarjalce odprejo nove možnosti zaslužka.

Sodelujemo z vodilnimi v panogi

Da bi te rešitve in partnerstva prišli v ospredje, Visa s podjetji, kot so LinkTree, Marqeta, Rutter in SamCart, načrtuje rešitve za ustvarjalsko podjetništvo.

"Ustvarjalcem zagotavljati nova orodja, vire in možnosti za zaslužek na spletu je pomembnejše kot kdaj prej," je poudaril Alex Zaccaria, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Linktree. "Pri Linktreeju smo ponosni, da smo združili moči z Viso, da bi ustvarjalcem pomagali odkleniti njihov večji potencial in priložnosti ter da bi vse ustvarjalce opolnomočili, da skrbijo, rastejo in monetizirajo svoj svet."

"Svet se spreminja in za številne tradicionalni mesečni plačilni cikel postaja vse bolj zastarel – zlasti z vzponom ustvarjalske ekonomije in trgovine, povezane z družbenimi omrežji," je dejal Simon Khalaf, produktni direktor pri Marqeti. "Možnost dostopa do hitrejših izplačil lahko za kreativna podjetja pomeni pomembno razliko. Ponosni smo, da podpiramo Viso v programu Visa Ready Creator Commerce. Prek Marqetine sodobne platforme za izdajanje kartic omogočamo takojšnjo izdajo in digitalna plačila, za katera verjamemo, da vzpostavljajo ustvarjalsko gospodarstvo za nadaljnjo rast in uspeh."

"S širjenjem kanalov in orodij za e-trgovino morajo ustvarjalci zagotoviti, da so njihova tehnološka orodja in rešitve integrirani," je dejal Peter Zhou, izvršni direktor podjetja Rutter. "Rutter hitro postaja vezivno tkivo med različnimi orodji, ustvarjalcem olajša začetek poslovanja in uporabo orodij, ki jih potrebujejo za to. Aktivacija funkcionalnosti prek Visa Ready Creator Commerce pa nam pri Rutterju pomaga povezati ta orodja za ustvarjalce."

"Visine rešitve za izplačila s SamCart bodo ustvarjalcem pomagale hitreje priti do izplačil. To jim daje možnost, da nadalje vlagajo v svoj posel in tako spodbudijo svojo rast. SamCart je vodilna platforma za e-trgovino, ki so jo za ustvarjalce ustvarili prav ustvarjalci. Naših več kot 40 tisoč ustvarjalcev je skupaj z nami zaslužilo več kot 2,8 milijarde dolarjev," je poudaril Brian Moran, soustanovitelj in glavni strateški direktor SamCart. "S tem novim programom Vise bomo lahko ustvarjalcem pomagali dostopati do sredstev v nekaj minutah s preprosto uporabo debetnih kartic Visa."

Za več informacij o programu Visa Ready Creator Commerce, vključno s podrobnostmi o tem, kako se mu pridružiti, obiščite našo spletno stran .

Naročnik oglasnega sporočila je VISA.