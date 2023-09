Vinska vizija Odprtega Balkana – edinstvena priložnost za razvoj vašega vinskega posla

Oglasno sporočilo

Drugi mednarodni vinski sejem Vinska vizija Odprtega Balkana se bo odvijal od 16. do 19. novembra 2023 v okviru beograjskega sejma pod pokroviteljstvom vlad Republike Srbije, Severne Makedonije in Albanije. Beograd bo v središču evropske in svetovne javnosti kot prestolnica vina, vinskega turizma in slavne gastronomije in Srbija bo spet nazdravila najuspešnejšemu vinskemu dogodku v čast uspehom in mojstrstvu vinske industrije.

Foto: Wine Vision by Open Balkan

Vinska vizija Odprtega Balkana se že zdaj lahko postavi ob bok trem največjim vinskim sejmom v Evropi. Lani se je na prvi izvedbi zbralo več kot 350 razstavljavcev, od katerih jih je bilo več kot 230 iz držav pobude Odprti Balkan. Po zaslugi izjemnega uspeha lanskega dogodka se bo novembra letos na Vinski viziji Odprtega Balkana predstavilo več kot 530 razstavljavcev. Poleg vinarn in žganjarn se bodo predstavili tudi distributerji, kateringi in priznani inštituti iz več kot 20 držav. Vinska vizija Odprtega Balkana je tako uspešna, ker ponuja priložnost za vzpostavljanje povezav, izmenjavo idej in ustvarjanje poslovnih priložnosti, ki oblikujejo prihodnost vinske industrije. Pri sejmu sta ključna partnerstvo in sodelovanje, zato sejem ni samo priložnost za predstavitev, ampak je pomemben del Vinske vizije tudi priložnost za poslovne sestanke in spoznavanje vinske scene na Balkanu, če vas to zanima. Prvi dan dogodka je zato rezerviran za profesionalce.

Foto: Wine Vision by Open Balkan

Za vse, od družinskih vinarn do velikih kateringov, uvoznikov in distributerjev, od ljubiteljev do ocenjevalcev vin, ta dogodek ponuja redko priložnost za mreženje na vseh ravneh, saj je platforma za krepitev obstoječih odnosov in ustvarjanje novih poslovnih zavezništev na regionalni in svetovni vinski sceni. S pomočjo neposrednih pogovorov profesionalci lahko odkrijejo nove smernice na trgu, inovacije in tehnologije ter ustvarijo trdne temelje za nadaljnjo rast vinske industrije.

Foto: Wine Vision by Open Balkan

Oživitev domače vinske industrije najbolje ponazarja dejstvo, da je Srbija letos na največjem in najprestižnejšem svetovnem ocenjevanju vin, svetovnih nagradah revije Decanter, ki jih podeljujejo v Londonu, doživela svoj največji uspeh. Osvojili so pet zlatih, 38 srebrnih in 59 bronastih medalj. Z Decanterjevimi nagradami so srbska vina prvič prejela zasluženo pozornost mednarodnih strokovnjakov in medijev, kot so Luka Gardini, Peter Moser in Falstaff, ki so z velikim spoštovanjem predstavljali avtohtone srbske sorte, pa tudi mednarodne sorte, ki se po njihovem mnenju lahko kosajo z najboljšimi vinskimi regijami na svetu.

Vinski turizem in gastronomija dajeta ključno avtentičnost turističnim destinacijam. To danes turisti najbolj iščejo in moderne turistične destinacije ne morejo brez tega.

Foto: Wine Vision by Open Balkan

Balkanska kulinarična tradicija vključuje originalne in zdrave domače obroke iz naravnih, ekološko pridelanih sestavin po receptih naših prednikov. Svoje gastronomske vizije bodo predstavili najboljši kuharski mojstri v regiji in vsi obiskovalci bodo imeli priložnost, da pokusijo delček kulinarične umetnosti, dediščine in prihodnosti. Jedi bodo na samem mestu pripravljali Michelinovi kuharski mojstri.

Tradicija vinjaka je nepogrešljiv del balkanske pristnosti in je tudi uvrščena na seznam Unesca, organizacije Združenih narodov za zaščito kulturne in zgodovinske dediščine. Najboljši srbski vinjaki se lahko kosajo z najprestižnejšimi francoskimi konjaki in škotskimi viskiji. Osvajajo nagrade na sejmih po vsem svetu in svoj ogromni gospodarski potencial bodo predstavili na Vinski viziji Odprtega Balkana.

Spodbudno okolje Vinske vizije je edinstvena priložnost, da predstavite svoj vinski posel, pridobite nove poslovne stike, delite svojo vizijo, predstavite ponudbo, spoznate družinske vinske tradicije in svoje dosežke predstavite svetovnemu trgu.

Foto: Wine Vision by Open Balkan

