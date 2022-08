Večina stanovanj že prodana, v četrtek se začne prodaja najbolj ekskluzivnih #foto

Slovaška družba za razvoj nepremičninskih projektov Corwin je v Sloveniji prisotna skoraj pet let, njihov prvi velik projekt pa je 45 milijonov evrov vredna gradnja stanovanjske soseske Kvartet poleg Celovških dvorov in trgovskega središča Aleja.

Gradnja kompleksa štirih 15-nadstropnih stolpnic je stekla avgusta 2020 in je v polnem teku. Pričakujejo, da bo gradnja končana sredi leta 2023. Na vprašanje, kdaj bodo stanovanja pripravljena na vselitev, iz Corwina odgovarjajo, da takrat, ko bodo opravljeni vsi potrebni pregledi in prejeta vsa potrebna dovoljenja po končani gradnji.

Foto: Ana Kovač V stolpnicah bo skupno 221 od eno- do štirisobnih stanovanj, v dveh podzemnih garažah bo 270 parkirnih mest.

Investitor zatrjuje, da jim je do zdaj uspelo prodati že okoli 80 odstotkov stanovanj, ki so bila v ponudbi. S 1. septembrom namreč začnejo še prodajo ekskluzivnih stanovanj v zgornjih petih nadstropjih, ki do zdaj niso bila v prodaji. Poimenovali so jih Skyline Edition.

Foto: Ana Kovač Gre za 56 stanovanj, ki bodo imela po navedbah investitorja nadstandardno višino stropov, vrhunsko končno obdelavo ter omogočala bogat razgled na mesto in Alpe. Poleg tega bo imela večina teh stanovanj terase s koriti, ki bodo omogočala zasaditve z grmovnicami in manjšim drevjem. Najvišja nadstropja vseh štirih stolpnic so rezervirana za penthouse.

Foto: Ana Kovač

Po navedbah Corwina se povprečna cena kvadratnega metra stanovanja giblje okoli 4.200 evrov. "Cena stanovanj je odvisna od velikosti, orientacije in nadstropja. Cena najcenejše enote v današnji ponudbi znaša 204.890 evrov. Najdražja stanovanja bodo penthousi, ki zavzemajo celotno zgornje nadstropje vsake stolpnice, ponujajo višje strope, edinstvene terase in izjemne razglede. Njihova cena bo objavljena 1. septembra," so pojasnili.

Foto: Ana Kovač

Corwin je zemljišče za stolpnice Kvartet kupil od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Gre za skoraj 7.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče na robu Rakuševe ulice in Ceste Ljubljanske brigade, kjer je pred leti stala restavracija Kitajski zid.

Kmalu začetek gradnje poslovne stavbe ob Vilharjevi

Kvartet je prvi Corwinov projekt zunaj Slovaške, po njihovih napovedih pa imajo v Sloveniji dolgoročne načrte. Predvidoma jeseni bodo stekla pripravljalna dela za gradnjo največje poslovne stavbe v državi ob Vilharjevi cesti v Ljubljani.

Zgradba, poimenovana Vilharia, bo podolgovate oblike in sestavljena iz petih nadstropij, pod zemljo pa bosta še dve etaži. Med nadstropja bodo umeščeni zeleni atriji, uporabniki pa bodo imeli tudi dostop do zelenih zunanjih površin. Pritličje bo namenjeno javno dostopnim dejavnostim. Polovica strešnih površin bo namenjena proizvodnji fotovoltaične energije, druga polovica pa bo ozelenjena ter opremljena za športne in rekreacijske dejavnosti.

Foto: Ana Kovač

Skupaj z družbo Hartenberg iz Prage, ki se ukvarja z naložbami v srednji Evropi, so v Corwinu kupili tudi dve veliki zemljišči v središču Ljubljane.

Prvo zemljišče v skupni izmeri skoraj 6.300 kvadratnih metrov je ob Masarykovi cesti. Prodajala ga je DUTB in je na severnem robu mestnega središča, med Masarykovo cesto in železnico, na drugi strani železniških tirov kot poslovno-stanovanjski kompleks Situla. Veljavni prostorski načrt z dovoljenji za to zemljišče omogoča uporabo v stanovanjske in poslovne namene.

Foto: Ana Kovač

Drugo zemljišče medtem obsega skoraj 16.500 kvadratnih metrov in je južno od Linhartove ceste za poslovno stavbo Slovenijales. Partnerja sta ga kupila od družbe Triglav nepremičnine, ki je tudi lastnica širšega kompleksa nekdanje Slovenijalesove poslovne stavbe. Kot je pisal časnik Dnevnik, je na zemljišču po trenutnem prostorskem aktu mogoče graditi poslovne prostore, dovoljene so hotelske, gostinske in trgovske površine ter druge dejavnosti, ne pa tudi stanovanja. Foto: Ana Kovač