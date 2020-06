Večina hotelov po Ljubljani je še vedno zaprtih

Turistični utrip v Ljubljani je po epidemiji novega koronavirusa zelo skromen. Številni hoteli so še zaprti, medtem ko so lastniki turističnih apartmajev v prestolnici te porabili za druge namene – nekateri so jih oddali dolgoročno, drugi pa so priskočili na pomoč ljudem v stiski. Hotelirji sicer verjamejo v uspeh turističnih bonov.

V skupini Union hotelov so za STA povedali, da je s 1. junijem prve goste sprejel njihov Uhotel v središču prestolnice. "Nadaljnje odpiranje preostalih štirih hotelov v skupini Union hotelov ostaja za zdaj še odprto in je vezano na povpraševanje na turističnem trgu," so pojasnili. V skupino spadajo še Grand Hotel Union, Hotel Lev, Central hotel ter mladim prilagojeni The Fuzzy Log.

V Union hotelih so sicer prepričani, da bo imela uvedba turističnih bonov pozitiven vpliv na okrevanje hotelskega dela turističnega sektorja. "Točno oceno vpliva pa je v tem trenutku nemogoče napovedati," so dodali po poročanju STA.

Hotel Cubo vrata odpira 15. junija

Trenutno ostaja zaprt tudi Hotel Cubo, ki pa bo vrata odprl 15. junija. "V prvi fazi je pričakovati zgolj poslovne goste ter turiste iz bližnjih držav, predvsem Avstrije in Nemčije, potencialno tudi Italije, kar pa je odvisno od ukrepov," so povedali za STA. Za poletno sezono v Hotelu Cubo trenutno pričakujejo 85-odstotni padec povpraševanja. "Vsekakor je položaj zelo negotov in so vsake špekulacije oz. predvidevanja brezpredmetna," so dodali ob tem.

Tudi oni sicer pozdravljajo ukrep uvedbe turističnih bonov za prebivalstvo. "Ustvarili smo pakete, ki so posebej prilagojeni slovenskim turistom. Dejstvo je, da bomo storitve še nekoliko bolj personalizirali, in verjamemo v uspešnost pripravljenih produktov," so zapisali.

Zaprta tudi večina preostalih hotelov

Da so še zaprti, navajajo spletne strani in profili na družbenih omrežjih tudi številnih drugih ljubljanskih hotelov, denimo petzvezdičnega Intercontinentala, Austria Trend hotela, manjšega Urban hotela, pa tudi Hotela Park, kjer ponovno odprtje napovedujejo 22. junija, navaja STA.

Bojijo se, da ljudje v Ljubljani ne bodo koristili bonov

Manj optimizma veje med ponudniki turističnih apartmajev. V Fine Ljubljana Apartments (FLA), ki med drugim oddaja apartmaje v Ljubljani in Mariboru, so pojasnili, da trenutno v obeh največjih mestih sprejemajo manjše število gostov, ki pa so poslovni ali na obisku družine. "Klasičnih turistov še ni," je za STA pojasnila Tanja Prodan iz podjetja.

"Poletna sezona je zelo slaba, nekatere nastanitve smo bili prisiljeni oddati dolgoročno," je ob tem povedala Prodanova. Boji se tudi, da turistični boni pri njihovih namestitvah v Ljubljani "ne bodo obrodili sadov".

Da boni ne bodo spodbudili turizma v Ljubljani, meni tudi turistična vodnica Maja Kregar Gliha, ki sicer prav tako oddaja apartma v prestolnici. "Odpovedi se vrstijo na dnevni bazi. Ni težava v tem, kako odprta je Slovenija, ampak v tem, kako države, od koder bi gostje radi prišli, obravnavajo svoje državljane – jim ne dovolijo izhoda iz države ali pa morajo po vrnitvi v karanteno, česar si ne morejo privoščiti," je ponazorila za STA.

Stanovanje v Ljubljani je Kregar Glihajeva tako oddala dobrodelno (zgolj s pokrivanjem stroškov) osebi, ki je zaradi sodelovanja pri reševanju krize potrebovala začasno bivanje v Ljubljani. "Naša destinacija ni počitniška," je še dodala in spomnila, da gre v primeru Ljubljane bolj za raziskovanje mesta oz. kulturni turizem.