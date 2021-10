Več tisoč let stara egipčanska kipa zamenjali za poceni kopiji

Petnajst let sta na vrtu hiše v Veliki Britaniji stala več tisoč let stara kipa iz starega Egipta. Lastnika sta namreč menila, da gre za kopije iz 18. stoletja. Da sta kipa dragocena spominka iz začetkov človeške civilizacije, se je izkazalo šele na javni dražbi, kjer sta lastnika namesto nekaj sto evrov zaslužila več kot 200 tisoč evrov.

Par kamnitih kipov iz Starega Egipta je na javni dražbi zamenjal lastnika za 230 tisoč evrov, poroča CNN. Zgodba ne bi bila nič posebnega, če lastnika ne bi menila, da gre za poceni kopije, od prodaje pa sta pričakovala le nekaj sto evrov izkupička. Tudi sama sta kipa pred 15 leti kupila za nekaj sto evrov, umetnini pa sta zaradi mnenja, da gre za kopiji, ves čas imela kot običajen okras na vrtu za svojo hišo. Enega izmed kipov je pred leti zaradi dotrajanosti popravil kar lokalni mojster, ki je uporabil navaden cement.

Pri dražbeni hiši izvirnosti niso preverjali

"Pričakovali smo, da bomo za oba kipa iztržili okoli 400 oziroma okoli 600 evrov," je za CNN dejal James Mander iz dražbene hiše Mander Auctions, ki je kipa prodajala. "Začeli smo z izklicno ceno 300 evrov, vendar je ta v naslednjih 15 minutah zrasla na neverjetnih 230 tisoč evrov," je dogajanje opisal Mander, ki je tudi priznal, da so v dražbeni hiši verjeli lastnikom in niso preverjali, ali sta kipa morda izvirna.

V 18. stoletju so bile umetnine iz Egipta zelo zaželene. A ker večina ljudi ni imela denarja za originalna dela, je hitro zrasel trg kopij. "Zato smo tudi menili, da gre za običajne kopije iz preteklih stoletij, ki k nam pridejo zelo pogosto in niso veliko vredne," je še pojasnil Mander in dodal, da natančne starosti in izvora kipov zaradi slabega stanja ni mogoče ugotoviti. "Me pa zelo zanima, kje sta bila zadnjih pet tisoč let," je še dejal Mander.