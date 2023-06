Vaš sanjski dom s prepletom mestnega življenja in pridiha narave

Si želite uživati v dinamiki mesta in bi se v službo radi vozili s kolesom, a hkrati visoko cenite bivanje v naravi? Ko iščete novo stanovanje, je takih in podobnih dilem veliko. Naj vas prepričajo argumenti, ki vas bodo pripeljali do edinstvenega doma, o katerem že dolgo sanjate.

Življenje v mestnih središčih je lahko vznemirljivo. Obkroženi ste z nenehnim dogajanjem in raznolike aktivnosti so le nekaj korakov stran. To so sanje mnogih. Takšna lokacija je obenem lahko tudi trajnostna, saj je dosegljiva z javnim prevozom, s kolesom ali pa kar peš. Po drugi strani imajo nekateri raje predmestja. Cenijo umirjenost, pogled na naravo in preprost dostop do sprehajalnih ali kolesarskih stez. Če si želite uživati v prednostih obeh lokacij, je Kvartet, novo stanovanjsko naselje v ljubljanski Šiški, pravi za vas. Njegova odlična lokacija ponuja raznolike možnosti in priložnosti za udobno bivanje vseh generacij.

Mesto in narava z roko v roki

Soseska Kvartet stoji v priljubljenem predelu Ljubljane, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja. Ne le, da je lokacija dinamična in v bližini mestnega središča, omogoča tudi raznolike možnosti preživljanja časa v naravi: od sprehodov v bližnjih parkih, brezskrbnega igranja v zelenem območju Kvarteta – iz njega je promet v celoti umaknjen – do uživanja prostega časa v lastni zeleni oazi na terasi z najlepšimi pogledi na Alpe in mesto.

Velika okna omogočajo, da v bivalni prostor pride veliko dnevne svetlobe. Tlorisi so premišljeno organizirani in zračni. Skupaj z zelenim pritličjem ustvarjajo udobno in umirjeno življenjsko okolje po meri stanovalcev.

Štiri stolpnice stojijo v neposredni bližini Aleje, najnovejšega ter najsodobnejšega nakupovalnega in zabaviščnega središča v Šiški. Na dosegu roke so trgovine, lekarna, v neposredni bližini so tudi vrtec, osnovna šola, knjižnica, tržnica, zdravstveni dom … Le korak stran sta avtocestna obvoznica in Celovška cesta kot glavna vpadnica proti središču, prav tako postaja mestnega avtobusa in kolesarske poti, ki vabijo k raziskovanju mesta.

Oddaljenost od stanovanjskega naselja Kvartet Knjižnica Šiška: 450 m

Osnovna šola Valentina Vodnika: 750 m

Vrtec Hansa Christiana Andersena: 700 m

Tržnica Koseze: 1 km

Zdravstveni dom Šiška: 1,4 km

Najbližja avtobusna postaja: 50 m

Najbližja lokacija Bicike(lj): 100 m

Premišljene rešitve za prijetno bivanje

Kvartet v Ljubljano in Slovenijo prinaša nove, zelene standarde bivanja. Corwin, razvijalec trajnostnih stavb, ki se je podpisal pod projekt, je mestnemu življenju v Kvartetu dodal pomemben pridih narave in trajnosti. Vsa parkirna mesta so umaknjena pod zemljo, da je prostor okoli stolpnic lahko namenjen ljudem, ne avtomobilom. Kvartet obkrožajo velik zelen park, otroško igrišče in premišljeno zasnovan prostor za druženje.

Vsi zeleni prostori – tako na strehah in terasah kot v parku – so namenjeni zbiranju deževnice, da bo ta krožila in se optimalno vračala v naravni vodni krog. Zelene površine bodo vzdrževale naravno mikroklimo brez pregrevanja betona ali asfalta in zmanjševale vpliv toplotnega otoka. Hkrati se bo v mikrookolju Kvarteta ohranjala tudi naravna biotska raznovrstnost. Odboj toplote in svetlobe bo zmanjševala tudi mat fasada na stolpnicah.

Zahvaljujoč tem trajnostnim pristopom in tehnološkim rešitvam bo bivanje v Kvartetu prijetnejše in bolj zdravo.

Naj bo vaš novi dom v Kvartetu

Gradnja štirih 15-nadstropnih stolpnic Kvartet v Šiški bo končana do konca leta 2023. Stanovalci se bodo lahko v novo, zeleno sosesko vselili v začetku leta 2024.

Corwin, razvijalec trajnostnih stavb, kakršna je tudi soseska Kvartet, prodaja še zadnja stanovanja, vključno z ekskluzivnimi stanovanji Skyline Edition v najvišjih petih nadstropjih. Stanovanja zagotavljajo premium bivanje, odlikujejo pa jih 2,75 metra visoki stropi in zračni tlorisi. S tem so ustvarjalci bivanjsko udobje dvignili na najvišjo raven.

Iz stanovanj Skyline Edition se odpirajo neomejeni pogledi na Ljubljano in Alpe. Vsako stanovanje v zgornjih petih nadstropjih ima tudi teraso, ki omogoča umik v zeleno oazo po vašem okusu.

Corwin je zavezan doseganju trajnostnih ciljev in tudi s tem projektom sledi svojemu poslanstvu: da Kvartet odraža najboljše, kar predstavlja življenje v Ljubljani – da je zeleno, zdravo in privlačno.

Kvartet je največji stanovanjski projekt v Ljubljani. Razvili so ga v Corwinu, oblikovali pa v znanem slovenskem arhitekturnem studiu OFIS Arhitekti. Ustvarili so sodobno, dinamično urbano bivalno okolje s pogledom na naravo. Vse štiri stolpnice opredeljujejo edinstvene, nekonvencionalne stopničaste strehe s terasami, ki jih bo preraščalo zelenje.