Vaš košček raja na obali: edinstvena priložnost za nakup nepremičnine

Istra je eno najbolj priljubljenih obmorskih območij v Evropi, ki se razteza med Slovenijo in Hrvaško. S svojo slikovito obalo, čistim morjem, bogato kulturno dediščino in očarljivimi mesteci privablja tako turiste kot tudi investitorje, ki razmišljajo o nakupu nepremičnine v tem čudovitem delu sveta. Če ste med njimi tudi vi, imate zdaj izjemno priložnost za nakup nepremičnine, ki omogoča, da imate morje vedno "pri roki", in vam hkrati ponuja donosno naložbo.

Foto: Stoja Trade

Če ste ljubitelj narave, kulturne dediščine, odlične hrane in sproščenega načina življenja, je nakup nepremičnine v Istri prava odločitev za vas. V nadaljevanju članka predstavljamo dva projekta, ki ponujata edinstveno priložnost za nakup nepremičnine bodisi kot novega doma bodisi kot investicijo z zagotovljenim dolgoročnim donosom.

Soseska Murva – protiutež sodobnemu tempu življenja

Soseska Murva je idealna izbira za tiste, ki si želijo živeti v bližini slovenskega morja in hkrati uživati v udobju in naravnem okolju. S svojim inovativnim pristopom in visokokakovostnim oblikovanjem predstavlja izjemno priložnost za vse, ki iščejo nepremičnino na Primorskem.

Sosesko Murva sestavljajo štirje stanovanjski bloki s skupaj 44 rezidencami in štirimi poslovnimi prostori ter 16 vrstnih hiš. Ta celovit projekt ustvarja pravo naselje s premišljeno zasnovanimi zunanjimi površinami, ki so namenjene druženju. Svojo nepremičnino si lahko rezervirate že danes, vseljiva pa bo predvidoma poleti 2025. Predvidena povprečna cena je 3.200 evrov na kvadratni meter + DDV za stanovanja, tako da je dostopna širši javnosti. Rezervirajte si termin za sestanek in prejmite nezavezujočo rezervacijo. Preverite ponudbo in poiščite najboljšo možnost zase!

Foto: Stoja Trade

Soseska Murva stoji v mirni vasici Šmarje, ki je dovolj blizu obmorskih mestnih središč, kot sta Koper in Piran, kjer so na voljo številne možnosti za nakupovanje, kulturo, turizem in rekreacijo. Tudi bližina hrvaške meje je odlična prednost za tiste, ki si želijo raziskovati in doživeti tudi sosednjo državo. Soseska je orientirana tako, da omogoča odprt pogled proti morju in na Savudrijski polotok.

Foto: Stoja Trade

Zunanja arhitektura soseske odraža harmonično povezavo z naravnim okoljem, saj bodo tako stanovanjski kompleksi kot vile narejeni v kraški avtohtoni izvedbi – s kamnitim ovojem –, kar ustvarja nadvse prijetno vzdušje in občutek domačnosti. Predstavlja popolno nasprotje sodobni gradnji z umetnimi materiali, saj kamnite hiše izražajo pristnost in avtentičnost. Poleg tega nudijo izjemno ugodne pogoje za bivanje v tem delu Slovenije.

Foto: Stoja Trade

Avtentično majhno naselje prebivalcem zagotavlja vse, kar potrebujejo za brezskrbno bivanje. V neposredni bližini so šola, nogometno igrišče, zdravstveni dom, gostišča, pošta, frizerski salon, trgovine in tudi vinske kleti.

Več o soseski Murva:

Umag – vaš novi dom na morju

Tik ob morju v Umagu stoji razkošno apartmajsko naselje Garden Palace Resort, ki bo zadovoljilo želje po udobju, razkošju in razgledu. Naselje vključuje štiri stavbe, ki ponujajo neposreden dostop do morja ter neprecenljiv pogled na njegovo modrino.

Izbirate lahko med apartmaji velikosti od 26,99 m2 do 124,50 m2 neto površin. Za vse, ki imajo radi velike zunanje lastniške površine, apartmaji omogočajo velike atrije (tudi do 51,82 m2) ter velike terase (tudi do 106,02 m2). Popolnoma opremljen apartma ob morju z garažo je na voljo že od 148.311 evrov. Parkiranje je omogočeno v garaži ali na nivoju, vsakemu od stanovanj pripada določeno število lastniških parkirnih mest. Preverite ponudbo apartmajev

Foto: Stoja Trade

Naselje je v bližini slikovitih sprehajalnih poti, ki vodijo do pristanišča in starega mestnega jedra Umaga. V okviru apartmajskega kompleksa so restavracija, bar in prijeten vrt z bazenom. Vse to omogoča, da se lahko sprostite ob zvokih valov, uživate v sončnih zahodih in odkrivate čare tega istrskega mesteca.

Foto: Stoja Trade

Apartmaji različnih velikosti in položajev, ki imajo tudi terase s pogledom na morje, manjše lože oziroma balkone ali francoske balkone, so bili zgrajeni leta 2009. So polno opremljeni s sodobnim pohištvom, belo tehniko in kopalniško opremo.

Foto: Stoja Trade

Več o Garden Palace Resort:

Naravna lepota, bogata dediščina in turistična privlačnost

Slovenska in hrvaška Istra ponujata čudovite plaže in čisto morje, slikovite zalive ter očarljiva obmorska mesteca, ki ohranjajo svoj starodavni čar s kamnitimi ulicami, tlakovanimi trgi in zgodovinskimi zgradbami. Bogata kulinarika, kulturna dediščina ter možnost oddajanja nepremičnin turistom vam omogočajo dobro naložbo za prihodnost.

Foto: Stoja Trade

Poleg tega je Istra dobro dostopna, kar olajša potovanje in izkoriščanje vseh njenih čarov. Visok turistični potencial, stalno povpraševanje po nepremičninah in možnost investiranja zagotavljajo dolgoročno donosnost naložbe, saj lahko kot lastnik nepremičnine v Istri izkoristite priložnosti za oddajanje turistom in si zagotovite dodaten zaslužek. Zaradi svoje priljubljenosti kot turistična destinacija in nenehnega povpraševanja po nepremičninah nakup stanovanja s soseski Murva ali apartmaja v Garden Palace Resort predstavlja naložbo, ki ima potencial za rast.

Ne glede na to, ali iščete svoj košček raja za oddih ali želite investirati v privlačno nepremičnino, sta tako soseska Murva kot Garden Palace Resort odlična izbira. Obmorska regija vas bo prevzela s svojo lepoto, gostoljubnostjo in neskončnimi možnostmi za preživljanje prostega časa.

Stopite v stik s Stoja Trade in se dogovorite za nezavezujočo rezervacijo ali nakup vašega sanjskega doma v bližini morja.