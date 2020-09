V tokratni tranši za čakanje na delo slabih 10 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zavod RS za zaposlovanje bo danes izplačal novo tranšo povračil nadomestil plač za čakanje na delo, in sicer v višini 9,9 milijona evrov. S tem bo skupen znesek izplačil za ta ukrep dosegel 278,7 milijona evrov. Izplačana bodo povračila za marec, april, maj, junij in julij. Prva povračila z naslova skrajšanega delovnika so prestavljena na oktober.