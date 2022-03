V Portorož prihaja največji in najpomembnejši dogodek s področja logistike, transporta in proizvodnje v regiji – mednarodni Logistični kongres

Oglasno sporočilo

Že deveti mednarodni Logistični kongres: "Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2022" se bo odvijal od 6. do 8. aprila 2022, kot vedno pa obljublja številne primere dobrih praks domačih in tujih podjetij, številna predavanja in izmenjavo izkušenj vseh deležnikov v procesu – od logističnih, prevozniških in proizvodnih podjetij do ponudnikov informacijskih in tehnoloških rešitev, šolstva in državnih organov.

Kongres bo letos največji poudarek dal Industriji 5.0, kot naslednji fazi "leana", rdeča nit ostajata avtomatizacija in robotizacija v logistiki, transportu in proizvodni logistiki.

Več kot 25 domačih in tujih strokovnjakov

Na dogodku bo 27 predavanj, predstavljeni bodo 4 mednarodno nagrajeni logistični projekti, ki so uvedeni in že predstavljajo dobro prakso, prisotnih bo 7 tujih predavateljev in strokovnjakov ter 22 domačih predavateljev ter predstavnikov uspešnih podjetij, ki bodo več kot 300 udeležencem kongresa predstavili več kot 15 primerov dobrih praks s področja logističnih rešitev in gradnje logističnih ter skladiščnih prostorov, v okviru tridnevnega kongresa pa bodo tematike razdeljene v šest glavnih plenumov:

uvodni plenarni del,

kako droni spreminjajo logistiko in zakaj že zdavnaj niso več tehnologija prihodnosti,

sodelovanje v logistiki,

kako so se družbe lotile celovite transformacije,

gradnja logističnih/distribucijskih centrov,

logistika po tirih – kako izkoristiti najbolj sprejemljiv transport.

Primeri dobrih praks

Svoje primere dobrih praks bodo predstavljala znana slovenska in tuja podjetja, kot na primer Volvo Cars, Danfoss Trata, Iskraemeco, Interlog, LKW Walter, TPV Automotive, Adria Kombi, SŽ Tovorni promet, DB Cargo, Go Asset, Pošta Slovenije, DM – Nemčija in številni drugi. Zadnji dan kongresa pa bo tudi t. i. Raziskovalni dan kjer bodo udeleženci lahko bolj obširno spoznali razvojno-raziskovalne dosežke slovenskih fakultet.

Vseevropska težava – pomanjkanje skladiščnih in logističnih prostorov: Kako nasloviti to težavo in kako so pri tem uspešna domača in mednarodna podjetja. Kaj bi za to morala storiti država?

Stanje s koronavirusom močno vpliva na logistiko. Ekonomija vendarle raste, povečana tveganja na surovinskih trgih pa podjetja silijo v večje rezerve. S tem, ko se dražijo surovine in ko je iz dneva v dan večji izziv, kako zaposliti dovolj pravega kadra, je pritisk na cene logističnih in proizvodnih storitev vedno večji. Družba je danes drugačna in logistika je danes drugačna. Potrebe po dodatnih logističnih kapacitetah presegajo ponudbo, zato je gradnja novih logističnih kapacitet nujna, pri tem pa se družbe širitev kapacitet lotevajo zelo različno. Tehnološka, digitalna in organizacijska modernizacija je nujna in podjetja se tega zavedajo. Veliko se vlaga v spremembe, tempo je hud, na predstavnikih logistike pa je, da delajo prave korake.

Logistični kongres bo tako naslovil to problematiko in predstavil kar nekaj primerov dobrih praks: Logistični center v Sežani – strateška investicija v regijo, prenova in širitev logistike v družbi Vigros v Puconcih, vzpostavitev največjega logističnega centra v Srbiji, kako je LIDL zgradil enega največjih logističnih objektov v Sloveniji … V okviru okrogle mize pa bo kongres odgovoril tudi na vprašanje, ali pri načrtovanju logističnih centrov dovolj upoštevamo procese in tehnološke rešitve? Več na https://logisticnikongres.si/ Organizator: Slovensko logistično združenje Partnerja: Združenje za promet pri GZS in ACS, Slovenski avtomobilski grozd, Sekcija za promet pri OZS Izvajalec projekta: Proevent, d. o. o.





Naročnik oglasnega sporočila je SLOVENSKO LOGISTIČNO ZDRUŽENJE.