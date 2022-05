V petek bo znano, ali bo Stojan Petrič končal za zapahi

Na okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje zoper nekdanjega predsednika uprave koncerna Kolektor Stojana Petriča in štiri soobtožene zaradi prevzema podjetja Etra 33. Specializirano državno tožilstvo je za Petriča zahtevalo dve leti in šest mesecev zaporne kazni, za soobtožene pa po dve oziroma po leto dni zapora. Izrek sodbe bo v petek.

Poleg kazni za Stojana Petriča je tožilstvo za Tomaža Kmecla in Petra Novaka predlagalo po dve leti zapora, za Uroša Stabeja in Metoda Smrekarja pa po leto dni zapora.

Državni tožilec Tomaž Bauman je zahteval tudi plačilo stranskih denarnih kazni, in sicer za Petriča 500 dnevnih zneskov po 200 evrov ali sto tisoč evrov, Kmecl in Novak naj bi plačala 60 tisoč evrov, Stabej in Smrekar pa 20 tisoč evrov.

Prav tako naj bi vsi obtoženi plačali tudi sorazmerni delež stroškov kazenskega postopka. Podjetji Torion Tomaža Kmecla in Energotrans Petra Novaka naj bi vrnili po 850 tisoč evrov dividend, petodstotni delež v Etri pa bi morala prenesti na Slovenski državni holding (SDH).

Zagovorniki obtoženih so vsi po vrsti predlagali oprostilno sodbo. Izrek sodbe je napovedan za petek.

Začetek sojenja zaznamoval zaplet

Današnje dogajanje je ob začetku zaznamoval nenavaden zaplet. Državni tožilec je kot dokaze predlagal še nekatere dodatne listine, ki naj bi jih že imeli v sodnem spisu, vendar jih tam ni bilo. Po daljšem premoru so jih našli založene v kartonasti škatli. Po sklepu predsednika sodnega senata Gorana Klavore so to dokazno gradivo šteli kot prebrano in začeli zaključne besede.

Glede na obtožnico naj bi Petrič vodstvenima predstavnikoma v družbi Etra 33 pridobil 1,8 milijona evrov premoženjske koristi. Pri tem naj bi mu pomagali soobtoženi Kmecl, Stabej, Novak in Smrekar. Vsi so obtožbe zavrnili.

Specializirano tožilstvo je obtožnico, s katero omenjenim očita kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, vložilo v začetku lanskega februarja.

Za kaj je šlo pri prevzemu Etre?

Kolektor je družbo Etra 33, ki se danes imenuje Kolektor Etra in proizvaja energetske transformatorje, kupil leta 2010. Takrat je Kolektor postal 75-odstotni lastnik Etre. Kolektor je takoj po prevzemu manjšinske deleže v Etri po nižji ceni preprodal različnim podjetjem, ki so bila povezana z direktorji in vodilnimi v Kolektorju. Delnice podjetja je pokupila vrsta podjetij, poleg Kolektorja in FMR še Energotrans, Torion in Transing.

Zadnjemu je denar za posel posodil Kolektor, Transing je nato z delom posojila nakupil nekaj delnic Etre, preostanek denarja pa je posodil Torionu in Energotransu, ki sta pokupila še preostanek deleža. Te družbe so bile domnevno zgolj "parkirišča" za pravega lastnika, Kolektor. Denar za nakup deleža v Etri si je pri Kolektorju izposodilo tudi podjetje DIFS, ki je bilo tedaj v lasti Petričeve žene. Petrič je v preteklosti sicer poudarjal, da omenjeni posli niso bili sporni.