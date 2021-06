V Mariboru na licitaciji poslovni prostori z možnostjo spremembe namembnosti v stanovanje

Oglasno sporočilo

Maribor je z okoli sto tisoč prebivalci drugo največje mesto v Sloveniji, neformalna prestolnica slovenske Štajerske in sedež Mestne občine Maribor. Velja za gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno, trgovsko in turistično središče celotne severovzhodne Slovenije.

Štajerska prestolnica Maribor je uvrščena na lestvico evropskih mest, v katerih je nakup nepremičnine med najbolj ugodnimi v Evropi, investicija v nakup se namreč v primerjavi z drugimi evropskimi mesti zelo hitro povrne.

Poslovno-stanovanjska stavba je locirana v centru Maribora. Poslovni prostor se nahaja v pritličju stavbe, ki je bila zgrajena leta 1985. Velik je 73,5 m2 bruto površine (uporabne površine 63,6 m2).

Razporeditev prostorov: hodnik, dve manjši pisarni, večja pisarna in sanitarije. Pisarne so prehodne, z vrati pa jih je mogoče zapreti v samostojne pisarne. Poslovnemu prostoru pripada še klet.

Vhod v poslovni prostor je iz glavne ulice, lega je na notranjo stran poslovno-stanovanjske stavbe, tako da je orientirano na park.

Poslovnemu prostoru je možno z minimalnimi stroški spremeniti namembnost v stanovanje in tako pridobiti stanovanje na zelo mirni lokaciji v osrčju zelenja, vendar še vedno v neposredni bližini centra mesta.

Mikrolokacija nepremičnine je v centru Maribora, in sicer v neposredni bližini sodišča, zdravstvenega doma, več trgovin in gostinskih lokalov, Europarka ... V bližini so tudi UKC Maribor, avtobusna in železniška postaja, šola, vrtec in več srednjih šol. Strogi center mesta in priljubljeni Lent sta oddaljena le pet minut peš hoje.

Licitacija predmetne nepremičnine bo 15. 6. 2021, več informacij dobite na povezavi: https://www.eborza.si/Licitacije_nepremicnin/Poslovni_prostor_z_moznostjo_spremembe_v_stanovanje/ Lastniki so za prodajo oziroma izvedbo licitacije pooblastili nepremičninsko agencijo ABC NEPREMIČNINE. Za ogled nepremičnine in druge informacije je na voljo kontaktna oseba agentka Karmen Tertei, tel. 040 686 000.

Naročnik oglasne vsebine je ABC NEPREMIČNINE, D.O.O.