V Ljubljani raste nova poslovna stavba #foto #video

Temeljni kamen za poslovno stavbo, kjer bo tudi sedež predstavništva vseh družb skupine Strabag v Sloveniji, sta danes skupaj z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem položila predstavnik Strabaga Dietmar Cerjak in predstavnik lastnika stavbe, podjetja Strabag Real Estate, Michael Markart.

Zaključek gradbenih del je predviden za prihodnje poletje, stavba pa naj bi bila vseljiva v drugi polovici prihodnjega leta.

Foto: Ana Kovač Stavba DCO bo stala na 1.360 kvadratnih metrov velikem zemljišču. Imela bo sedem nadzemnih nadstropij in skupno površino okoli 7.370 kvadratnih metrov. Ponašala se bo s terasami na svoji severno-zahodni strani, stensko zasteklitvijo in svetlimi poslovnimi prostori. Ponudila bo udobne in varne parkirne površine za avtomobile, motorje in kolesa, vključno z dvonivojsko garažo.

Foto: Ana Kovač Za kar največje udobje in učinkovito izrabo prostora bodo na voljo različne poslovne najemne enote – od klasičnih pisarn do "open-space" poslovnih prostorov. Za gradnjo bodo uporabili visokokakovostno opremo in materiale, napovedujejo v Strabagu.

