V katerih poklicih vas čaka uspešna življenjska pot?

Mladi na tekmovanju SloveniaSkills vidijo, kakšne poklicne možnosti imajo. Foto: Ana Kovač

Izbirajo lahko med nižjimi in srednjimi poklicnimi programi, srednjimi strokovnimi programi ter gimnazijskimi programi. Na voljo imajo tudi vajeniško obliko izobraževanja. Lani se je na srednje poklicne programe vpisalo 19 odstotkov učencev, na nižje poklicne 2,6 odstotka, na srednje strokovne programe 43 odstotkov, na gimnazijske pa 36 odstotkov učencev. Odločitev vsekakor ni preprosta, le malo je namreč devetošolcev, ki jim je povsem jasno, kaj bi radi v prihodnosti počeli. Tisti, ki se ne vidijo na enem od gimnazijskih programov, imajo celo paleto možnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jim po zaključenem šolanju lahko prinese uspešno poklicno pot. Delovni trg namreč dobesedno hrepeni po kadru s poklicno in strokovno izobrazbo.

Kot opažajo na Centru RS za poklicno izobraževanje, je zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanje z leti malo usahnilo, kar poskušajo spremeniti s promocijskimi aktivnostmi tudi na področju tekmovanj v različnih poklicih. Interaktivne delavnice lahko spodbudijo mlade k večjemu zanimanju za tovrstno izobraževanje.

Potrebe delodajalcev se nenehno spreminjajo

Sara Gošnak: "Za take mlade se delodajalci kar borijo." Foto: Ana Kovač

"Največja prednost poklicnega izobraževanja je v tem, da imajo mlado po tri- ali štiriletni šoli že poklic z zaključeno izobrazbo, s katero lahko stopijo na trg dela. Pri osemnajstih letih se lahko že zelo uspešno zaposlijo. Hkrati pa ta vrsta izobrazbe ne zapre poti nadaljnjemu izobraževanju, saj lahko nadaljujejo izobraževanje na višješolski ravni vse do magisterija in doktorata. Glavna prednost je v tem, da si širijo možnosti za res uspešno karierno pot. Mladi so zdaj v drugačni situaciji, ker se potrebe delodajalcev spreminjajo. Danes morajo biti vsi pripravljeni na vseživljenjsko učenje, kar jim omogoča tudi prehajanje med posameznimi sektorji na trgu dela. To je namreč nova resničnost," je povedala Sara Gošnak, tehnična delegatka WorldSkills pri Centru RS za poklicno izobraževanje.

Možnosti za zaposlitev po zaključenem poklicnem in strokovnem izobraževanju je res izjemno veliko. Epidemija je pokazala, da trg dela prav hrepeni po kadru s poklicno in strokovno izobrazbo, tako da številni mladi takoj najdejo službo. Še posebej tisti, ki izkažejo kakovostne kompetence, ki jih pridobijo tudi na tekmovanjih, kot jih organizira Center za poklicno izobraževanje. Eno takšnih tekmovanj je tekmovanje SloveniaSkills, ki je potekalo pod okriljem CPI na sejmu MOS v Celju med 14. in 18. septembrom.

7. nacionalno tekmovanje mladih strokovnjakov v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2022 je izborno tekmovanje za evropsko tekmovanje EuroSkills. "Glavni cilj tega tekmovanja je promocija poklicnega izobraževanja. Mladi na tekmovanju vidijo vrstnike, kar jih lahko navduši, da sami izberejo tovrstno poklicno pot. Hkrati pa spoznajo celo paleto možnosti na določenem področju. S takšnimi tekmovanji zvišamo ugled poklicev in poklicnega izobraževanja ter promoviramo odličnost v poklicih," je povedala Sara Gošnak in dodala, da na takšnih tekmovanji delodajalci lahko vidijo res zelo konkurenčen kader. "Za take mlade se delodajalci kar borijo."

"Prihodnost je za današnjo mladino zelo svetla"

Potrebe po različnih poklicnih kadrih se spreminjajo v skladu s tem, kar se v družbi dogaja. Kot je prepričana Sara Gošnak, bodo kadri v zdravstvu vedno dobrodošli. Veliko je povpraševanja po poklicih, ki so povezani z zeleno prihodnostjo – vse od digitalizacije do ekologije in biotehnologije. "Prihodnost je za današnjo mladino vsekakor zelo svetla, ker je možnosti res ogromno. Vsekakor pa ni pomembna le končna izobrazba. Pomembne so kompetence, ki jih bodo pridobili med izobraževanjem in z izkušnjami, ki jih dobijo na obšolskih aktivnostih."

Mladi tekmovalci so se na tekmovanju SloveniaSkill med seboj pomerili v kar 11 poklicih: frizerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu, strežbi, cvetličarstvu, aranžerstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, IKT ter pohištvenem in stavbnem mizarstvu.

Zmagovalci posamezne kategorije se bodo uvrstili na prestižno mednarodno tekmovanje EuroSkills 2023, ki bo potekalo v Gdansku na Poljskem in je največji dogodek na področju poklicnega izobraževanja ter prikazovanja vrhunskih spretnosti v Evropi. Na EuroSkills mladi tekmujejo v poklicnih spretnostih v več kot 40 različnih poklicih.

"Verjamem, da bo gastronomija dobila nazaj svoj kader"

Martin Blejec in Alma Rekić Foto: Ana Kovač

Prvi dan tekmovanj so se tekmovalci pomerili v petih panogah: cvetličarstvo, IKT, strežba, kuharstvo in stavbno mizarstvo. Njihovo strast do dela in inovativne ideje je ob ogledu tekmovališča pohvalil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologije Matjaž Han.

Za lepo kariero v gostinstvu je odlična odskočna deska prav tekmovanje SloveniaSkills, kjer so se tekmovalci pomerili tudi v kuhanju. Kot je povedala vodja tekmovanja v kuhanju, priznana mojstrica kuhanja in slaščičarka Alma Rekić, ki sicer dela v restavraciji Berc na Bledu, so pri sestavljanju nalog gledali na to, da morajo tekmovalci obvladati tako teoretične kot praktične veščine. Na seznamu nalog prvega dne je bila priprava predjedi "pozdrav iz kuhinje", ki je morala nujno vsebovati gobo mavrah, priprava majoneze in bistre juhe oziroma consomméja s testeninskim vložkom. Naslednji dan je sledila priprava glavne jedi in sladice.

"Zelo pomembno je, da tekmovalci prikažejo poznavanje različnih tehnik priprave jedi ter da se znajo v trenutku spomniti, kako bi lahko naredili določeno omako. Program tekmovanja je kar razigran. Tekmovalec ima na voljo določen čas za pripravo jedi, ocenjujemo pa tudi, ali je primerno oblečen, obut in urejen. Nato sledi ocena priprave sestavin in delovnega prostora ("mise-en-place"). Pomembna je organizacija dela, kako skrbi za čistočo, ločevanje odpadkov, koliko odpadkov povzroča, kaj bo z odpadki naredil, zakaj skuha preveč ali premalo. Vsaka faza je zelo pomembna. Na koncu največ točk prinese seveda okus," je povedala Alma Rekić, ki je skupaj s sodnikom Martinom Blejcem iz restavracije Vander ocenjevala spretnosti mladih kuharjev.

Mladi si postavljajo vedno višje cilje in zahteve

Tekmovalec Matija Cotič, študent gostinstva in turizma, se je preizkusil v pripravi bistre juhe s testeninskim vložkom. Njegova mentorja sta Andrej Molk in Neli Selan iz BIC Ljubljana 1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Prepričana je, da prihaja generacija dijakov, ki so res željni znanja, novih tehnik in prijemov. "To opazimo na vsakem tekmovanju vedno bolj. Postavljajo si nove zahteve in cilje, uporabljajo nove in vedno bolj zanimive tehnike in sledijo svetovnim trendom. Radi bi jim približali gastronomijo kot zelo lep poklic, če ga tako vzameš. V gastronomiji si lahko ustvariš zelo lepo kariero in spoznaš ogromno ljudi. Čaka te lahko čudovita življenjska pot. Pomembno je, da vrnemo poklicu ugled, zato je profesionalizacija kuharstva zelo pomembna, saj je poklic kuharja med koronavirusom zelo trpel. Veliko poklicnih kuharjev je šlo v druge poklice, zato smo zdaj obtičali na točki, ko ni kadra. Verjamem, da bo gastronomija dobila nazaj svoj kader," je prepričana znana slovenska mojstrica kuhanja, ki v množici dijakov prepozna vedoželjne posameznike, ki bodo uspešni v tem poslu.

Dober kuhar lahko postane mlad človek, ki ima močan karakter, mora imeti cilj, ki ga želi doseči, nekaj ustvarjalnosti in veliko trme, da ne odneha kar tako.

Alma Rekić: "Hrana je moje življenje. Najbolj uživam v pripravi mesa in predjedi. " Foto: Ana Kovač

Lokalna hrana na moderen način

Po mnenju sogovornice je med ljudmi vedno bolj priljubljena biološko proizvedena hrana lokalnega izvora. "Še vedno sledimo tradiciji in ohranjamo avtohtonost, vendar jedi preoblikujemo po modernih smernicah."

Foto: Ana Kovač

Poklic, ki mu bo s profesionalizacijo vrnjen ugled

Aida Kadić je optimistična in prepričana, da se bo trend zanimanja za poklice v gostinstvu počasi razvijal v pravo smer. Foto: Ana Kovač

Eden od poklicev, ki so jim na letošnjem tekmovanju SloveniaSkills namenili posebno kategorijo, je tudi strežba. Prvi dan tekmovanja so se morali tekmovalci izkazati v poznavanju vina, pripravi mešane pijače in kuhanju kave.

Tekmovalec s področja strežbe Anže Zdešar, študent gostinstva in turizma, je pripravil mešano pijačo po svoji izbiri, ki jo je imenoval "Sweet Memory". Recepturo je posvetil svojim starim staršem. "Nanje me vežejo spomini na vse okuse in dobre jedi," je povedal tekmovalec. 1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Ocenjevala sta Aida Kadić, vodja hotelov v Kranjski Gori, HIT Alpinea, in Andrej Jandrešič, vodja strežbe Sava Turizem. "Najprej kot ocenjevalka pogledam, kako je tekmovalec urejen, ker mora biti natakar v svojem delovnem okolju urejen, torej v pravilni delovni uniformi. Na drugem mestu je strokovnost, po strokovnosti pa iščem tisto nekaj več. Kot vidim danes, ima naš tekmovalec samozavest, znanje in odprtost ter kaže, da se želi učiti in pozitivno sprejema kritike. Mislim, da je na pravi poti, da gre na EuroSkills naslednje leto na Poljsko," je povedala Aida Kadić.

Andrej Jandrešič in Aida Kadić Foto: Ana Kovač

"Pri tekmovanju ima zgodba velik pomen, tako kot povsod v življenju. Ko ima človek zgodbo, takrat lahko nalogo tudi lepo predstavi in je tudi po navadi lepo sprejeta," je dodala ocenjevalka, ki je gledalce tudi spodbujala k aplavzu. Pravi, da je aplavz velik poklon in spodbuda za tekmovalca.

"Moja naloga kot sodnice je tudi to, da omogočim vrhunske pogoje za tekmovalca, da se na odru dobro počutiti. Mladi ne smejo dobiti občutka, da jih zatiramo, ampak morajo dobiti občutek, da jih spodbujamo."

Gostinstvo, čudovit poklic, če ga imaš rad

Profesor Robert Pečarič s svojimi dijaki iz Srednje šole za gostinstvo in turizem GRM Novo mesto Foto: Ana Kovač

Razmere na trgu dela so bile med epidemijo covid-19 neusmiljene do delavcev v gostinstvu. "Mladi se zdaj zaposlujejo drugje, čeprav je gostinstvo čudovit poklic, če ga imaš rad. Žal je zanj premalo zanimanja. S Centrom za poklicno izobraževanje res delamo veliko za promocijo izobraževanja za gostinske poklice, pogovarjamo se tudi z ravnatelji in učitelji, kako narediti še bolj zanimive programe."

V tem poklicu se bodo izkazali mladi, ki imajo ustrezne osebnostne lastnosti – so odprti, imajo radi delo z ljudmi, poslušajo in znajo sprejeti kritiko. V šoli pa se naučijo strokovnosti, prijaznosti, uslužnosti in iznajdljivosti.

Foto: Ana Kovač

"Znanje pridobiš med šolanjem, če pa nimaš srca in naravnega nasmeha, ne išči dela v gostinstvu. Še vedno verjamem v pristnost nasmeha in žal natakar ne more biti vsak. Zelo sem žalostna, ker ljudje mislijo, da se kot natakar lahko zaposli prav vsak. Zato naša stroka ni dovolj cenjena. Cenjena bo takrat, ko bodo na tem delovnem mestu izobraženi kadri, ki jih lahko ponudijo naše ustanove. Imamo čudovite učitelje in iskreno si želim, da bi strokovno delo na tem področju opravljal strokovni kader."